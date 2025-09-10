Militar se salva de morir en accidente de tránsito: vehículo en el que se trasladaba dio varias vueltas de campana

El militar Williams Edwin Cahuana Quevedo (43) se despistó y volcó su auto la madrugada del miércoles 10 de septiembre en la avenida Collpa, en el distrito tacneño de Pocollay, a las 7 de la mañana. El auto quedó en estado de chatarra y el chofer resultó con lesiones, salvando de morir a pesar del grave accidente.

Parte del vehículo quedó sobre el canal de río. El conductor, que vestía uniforme militar, tenía lesiones en la cabeza y pierna. Los testigos señalaron que llevaba pasajeros, pero estos se habrían retirado del lugar antes de que arribe la Policía.

El herido fue llevado al Hospital Hipólito Unanue y el auto siniestrado fue remolcado a la comisaría de Pocollay. Al lugar del accidente arribó miembros del Ejército vestidos de civil tratando de apoyar el herido.

El chofer pasará por el dosaje etílico. Es común que en la zona se desplacen vehículos a exceso de velocidad que retornan a la ciudad desde las bodegas de vino o restaurantes situadas en el área campestre.