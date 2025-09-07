Sorteo de La Tinka EN VIVO HOY, domingo 7 de septiembre: resultados, números ganadores, pozo millonario y más
Conoce los resultados del sorteo de La Tinka y si reventó el pozo millonario, este miércoles 7 de setiembre de 2025. El pozo asciende a los S/42.074.430.
Este domingo 7 de setiembre se realizará un nuevo sorteo de La Tinka, que mantiene a la expectativa a miles de peruanos con un pozo acumulado de S/42.074.430. Los participantes podrán tentar la suerte con una jugada básica de S/5, al elegir seis números en su cartilla. Además del premio mayor, existen recompensas secundarias que dependen de la cantidad de aciertos obtenidos que incrementa las posibilidades de llevarse algún beneficio económico.
El evento será transmitido en vivo a través de las redes sociales oficiales de La Tinka, sorteo de Intralot, además por Facebook, Youtube y por nuestro medio de comunicación. Las personas que deseen participar aún pueden adquirir sus cartillas en diferentes centros comerciales del Perú.
Sorteo de La Tinka EN VIVO HOY, domingo 7 de septiembre
¿Cuánto cuesta participar en La Tinka?
Una jugada básica cuesta S/5, y puedes agregar la Boliyapa por S/1 más. Cabe destacar que también hay jugadas múltiples.
¿Qué es La Tinka?
Es una marca de juegos de lotería en Perú operada por la empresa La Tinka S.A. del Grupo Intercorp.