HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Cercado de Lima: auto se cayó del puente Ricardo Palma y dejó 8 heridos
Cercado de Lima: auto se cayó del puente Ricardo Palma y dejó 8 heridos     Cercado de Lima: auto se cayó del puente Ricardo Palma y dejó 8 heridos     Cercado de Lima: auto se cayó del puente Ricardo Palma y dejó 8 heridos     
Perú a la final del 'Mundial de desayunos': enfrentará a Venezuela
Perú a la final del 'Mundial de desayunos': enfrentará a Venezuela     Perú a la final del 'Mundial de desayunos': enfrentará a Venezuela     Perú a la final del 'Mundial de desayunos': enfrentará a Venezuela     
Sociedad

Sorteo de La Tinka EN VIVO HOY, domingo 7 de septiembre: resultados, números ganadores, pozo millonario y más

Conoce los resultados del sorteo de La Tinka y si reventó el pozo millonario, este miércoles 7 de setiembre de 2025. El pozo asciende a los S/42.074.430.

El sorteo de La Tinka se realiza todos los miércoles y domingos.
El sorteo de La Tinka se realiza todos los miércoles y domingos. | Foto: composición LR | Intralot

Este domingo 7 de setiembre se realizará un nuevo sorteo de La Tinka, que mantiene a la expectativa a miles de peruanos con un pozo acumulado de S/42.074.430. Los participantes podrán tentar la suerte con una jugada básica de S/5, al elegir seis números en su cartilla. Además del premio mayor, existen recompensas secundarias que dependen de la cantidad de aciertos obtenidos que incrementa las posibilidades de llevarse algún beneficio económico.

El evento será transmitido en vivo a través de las redes sociales oficiales de La Tinka, sorteo de Intralot, además por Facebook, Youtube y por nuestro medio de comunicación. Las personas que deseen participar aún pueden adquirir sus cartillas en diferentes centros comerciales del Perú.

Sorteo de La Tinka EN VIVO HOY, domingo 7 de septiembre

12:33
7/9/2025

¿Cuánto cuesta participar en La Tinka?

Una jugada básica cuesta S/5, y puedes agregar la Boliyapa por S/1 más. Cabe destacar que también hay jugadas múltiples.

12:33
7/9/2025

¿Cuánto cuesta participar en La Tinka?

Una jugada básica cuesta S/5, y puedes agregar la Boliyapa por S/1 más. Cabe destacar que también hay jugadas múltiples.

12:32
7/9/2025

¿Qué es La Tinka?

Es una marca de juegos de lotería en Perú operada por la empresa La Tinka S.A. del Grupo Intercorp.

Notas relacionadas
La Tinka 27 de agosto de 2025: revisa los resultados del último sorteo

La Tinka 27 de agosto de 2025: revisa los resultados del último sorteo

LEER MÁS
¡Pozo Millonario sigue creciendo! Resultados y números ganadores de la Tinka del domingo 10 de agosto

¡Pozo Millonario sigue creciendo! Resultados y números ganadores de la Tinka del domingo 10 de agosto

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del 6 de agosto: descubre los números ganadores y el pozo millonario

Resultados de La Tinka del 6 de agosto: descubre los números ganadores y el pozo millonario

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Impactante accidente en el Cercado de Lima: auto se vino abajo en el puente Ricardo Palma y dejó 7 heridos, entre ellos un menor de edad

Impactante accidente en el Cercado de Lima: auto se vino abajo en el puente Ricardo Palma y dejó 7 heridos, entre ellos un menor de edad

LEER MÁS
MML anuncia construcción de puente en Javier Prado: obras iniciará a fin de año en dos calles de San Isidro

MML anuncia construcción de puente en Javier Prado: obras iniciará a fin de año en dos calles de San Isidro

LEER MÁS
Más de 500 familias del Ejército peruano tendrán acceso a viviendas

Más de 500 familias del Ejército peruano tendrán acceso a viviendas

LEER MÁS
Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque: distritos y horarios afectados del 7 al 10 de septiembre, según Ensa

Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque: distritos y horarios afectados del 7 al 10 de septiembre, según Ensa

LEER MÁS
Vecinos de Miraflores protestan en contra de pileta cibernética de alcalde Carlos Canales: “Es un locura, es totalmente innecesaria”

Vecinos de Miraflores protestan en contra de pileta cibernética de alcalde Carlos Canales: “Es un locura, es totalmente innecesaria”

LEER MÁS
Ampliación del Metropolitano: una propuesta populista que no solucionaría largas colas ni prolongados tiempos de espera

Ampliación del Metropolitano: una propuesta populista que no solucionaría largas colas ni prolongados tiempos de espera

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Tratamiento capilar de chocolate a todo largo + infrarojo¡Cabello super brilloso!

D Blue

Tratamiento capilar de chocolate a todo largo + infrarojo¡Cabello super brilloso!

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Lo último de los Bonos Activos de hoy, 4 de septiembre: revisa cómo cobrar por el Sistema Patria y quiénes son los beneficiarios

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Sociedad

Temblor en Perú HOY, 4 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Asesinan a jalador de combi frente a peatones y dejan a una mujer herida en av. Faucett, Callao

Finge ser menor para acosar a niña de 10 años en Ventanilla: acusado es padrastro de compañero de colegio de la víctima

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota