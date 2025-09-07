El sorteo de La Tinka se realiza todos los miércoles y domingos. | Foto: composición LR | Intralot

El sorteo de La Tinka se realiza todos los miércoles y domingos. | Foto: composición LR | Intralot

Este domingo 7 de setiembre se realizará un nuevo sorteo de La Tinka, que mantiene a la expectativa a miles de peruanos con un pozo acumulado de S/42.074.430. Los participantes podrán tentar la suerte con una jugada básica de S/5, al elegir seis números en su cartilla. Además del premio mayor, existen recompensas secundarias que dependen de la cantidad de aciertos obtenidos que incrementa las posibilidades de llevarse algún beneficio económico.

El evento será transmitido en vivo a través de las redes sociales oficiales de La Tinka, sorteo de Intralot, además por Facebook, Youtube y por nuestro medio de comunicación. Las personas que deseen participar aún pueden adquirir sus cartillas en diferentes centros comerciales del Perú.