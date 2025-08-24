HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

La Tinka hoy, domingo 24 de agosto, EN VIVO: resultados, jugada ganadora, pozo millonario y más

Hoy, domingo 24 de agosto se juega un sorteo de La Tinka y AQUÍ podrás revisar los resultados, jugada ganadora y la repetición del sorteo. Entérate a cuánto ascendió el pozo millonario, cuáles fueron las bolillas ganadoras y más.

La Tinka se juega hoy 24 de agosto
La Tinka se juega hoy 24 de agosto | Tinka

La Tinka sortea este domingo un pozo millonario de S/38.055.247 HOY domingo 24 de agosto y tú puedes ser uno de los afortunados ganadores. Por solo S/5 los participantes tendrán la posibilidad de seleccionar seis números con el objetivo de hacerse con el premio mayor. Este juego de azar, gestionado por Intralot, también ofrece premios secundarios a aquellos que logren acertar algunos de los números seleccionados.

El sorteo se transmitirá en vivo a través de las redes sociales de La Tinka, incluyendo Facebook y YouTube además de La República. Los interesados en participar pueden adquirir sus cartillas en diversos establecimientos comerciales, como Plaza Vea, Vivanda, Promart u Oeschle, entre otros tantos.

La Tinka del domingo 24 de agosto EN VIVO

12:21
24/8/2025

¿Dónde comprar boletos para jugar La Tinka?

Puedes adquirir tus boletos con la jugada que prefieras. Los establecimientos donde podrás comprar las cartillas de La Tinka incluyen:

- Plaza Vea

- Vivanda

- Promart

- Mass

- Oechsle

- Módulos de La Tinka

12:21
24/8/2025

¿Cuándo son los sorteos de la Tinka?

La Tinka realiza sus sorteos dos veces por semana, los miércoles y domingos a las 10:50 de la noche. En cada uno de estos eventos, los participantes tienen la oportunidad de ganar premios que ascienden a varios millones de soles.

12:20
24/8/2025

¿Qué es La Tinka?

Es una marca de juegos de lotería en Perú operada por la empresa La Tinka S.A. del Grupo Intercorp.

