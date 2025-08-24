La Tinka hoy, domingo 24 de agosto, EN VIVO: resultados, jugada ganadora, pozo millonario y más
Hoy, domingo 24 de agosto se juega un sorteo de La Tinka y AQUÍ podrás revisar los resultados, jugada ganadora y la repetición del sorteo. Entérate a cuánto ascendió el pozo millonario, cuáles fueron las bolillas ganadoras y más.
La Tinka sortea este domingo un pozo millonario de S/38.055.247 HOY domingo 24 de agosto y tú puedes ser uno de los afortunados ganadores. Por solo S/5 los participantes tendrán la posibilidad de seleccionar seis números con el objetivo de hacerse con el premio mayor. Este juego de azar, gestionado por Intralot, también ofrece premios secundarios a aquellos que logren acertar algunos de los números seleccionados.
El sorteo se transmitirá en vivo a través de las redes sociales de La Tinka, incluyendo Facebook y YouTube además de La República. Los interesados en participar pueden adquirir sus cartillas en diversos establecimientos comerciales, como Plaza Vea, Vivanda, Promart u Oeschle, entre otros tantos.
La Tinka del domingo 24 de agosto EN VIVO
¿Dónde comprar boletos para jugar La Tinka?
Puedes adquirir tus boletos con la jugada que prefieras. Los establecimientos donde podrás comprar las cartillas de La Tinka incluyen:
- Plaza Vea
- Vivanda
- Promart
- Mass
- Oechsle
- Módulos de La Tinka
¿Cuándo son los sorteos de la Tinka?
La Tinka realiza sus sorteos dos veces por semana, los miércoles y domingos a las 10:50 de la noche. En cada uno de estos eventos, los participantes tienen la oportunidad de ganar premios que ascienden a varios millones de soles.
¿Qué es La Tinka?
Es una marca de juegos de lotería en Perú operada por la empresa La Tinka S.A. del Grupo Intercorp.