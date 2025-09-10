Puno: dos fallecidos y una mujer herida deja violento despiste y volcadura de camioneta

Una vez más, las carreteras de la región se manchan de sangre. Un violento despiste y volcadura de una camioneta dejó como saldo dos personas fallecidas y una mujer gravemente herida. El accidente ocurrió la noche del último martes 10 de setiembre, en la peligrosa curva Jatun Huayco, a la altura de Venti Titani, en la vía que conecta Ollachea con Macusani, en Puno. El vehículo siniestrado, una Hilux blanca de placa VAR-888, terminó con las llantas hacia arriba tras perder el control en este tramo de alto riesgo.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Roger Pacha Farfán, quien perdió la vida de forma instantánea en el lugar del accidente, y Serafín Ccama Maquera, quien falleció mientras era trasladado al hospital de Macusani. La mujer herida, cuya identidad aún no ha sido confirmada, permanece en estado crítico bajo atención especializada. Se ha solicitado a los familiares de las víctimas acercarse al nosocomio para coordinar las diligencias con las autoridades.

Exceso de velocidad seria la causa del accidente

De acuerdo con las primeras diligencias realizadas por la Policía Nacional del Perú, se presume que el exceso de velocidad habría sido un factor determinante en el despiste del vehículo.

Al lugar del accidente acudieron rápidamente agentes de serenazgo de Ollachea y efectivos policiales, quienes realizaron el levantamiento de los cuerpos y brindaron apoyo a la persona herida. Además, los efectivos iniciaron las diligencias correspondientes y ejecutaron las pericias necesarias para determinar las causas del accidente.

Finalmente, la camioneta fue trasladada a la comisaría de Macusani como parte del proceso investigativo. Las autoridades continúan con las indagaciones para esclarecer lo ocurrido.