Puno: tras más de un año de búsqueda, hallan restos de niño que cayó al río

Menor desapareció el pasado 19 de marzo de 2024. | Fuente: Cinthia Alvarez / La República. | Créditos: difusión.

Menor desapareció el pasado 19 de marzo de 2024. | Fuente: Cinthia Alvarez / La República. | Créditos: difusión.

Luego de más de un año de intensa búsqueda, finalmente fueron hallados los restos de Ronaldo Vásquez Mamani, un niño de tan solo 11 años que desapareció tras caer al río Combuco en el distrito de Quilcapunco.

El hallazgo se produjo la noche del último lunes 9 de setiembre, durante un patrullaje rutinario en la zona de totorales, a orillas del río Grande de Putina, en el sector Coraya de la comunidad de San Martín, en San Antonio de Putina, Puno.

El menor había sido reportado como desaparecido el 19 de marzo de 2024, luego de intentar cruzar el río junto a su hermano mientras regresaban de su centro educativo. Según el testimonio del hermano, Ronaldo fue arrastrado por la corriente y no pudo ser rescatado, lo que dio inicio a una búsqueda desesperada por parte de sus padres.

Intensa búsqueda

Desde ese día, sus padres, Vásquez Hancco y Julia Mamani, recorrieron incansablemente diversos sectores de la provincia, aferrándose a la esperanza de encontrarlo con vida. Los pobladores también se sumaron a las labores de rastreo, sin lograr encontrarlo hasta la noche de ayer.

En el lugar del hallazgo se encontró el esqueleto del menor y, a pocos metros, su cráneo. Las prendas que vestía el día de su desaparición fueron clave para su identificación preliminar. Aunque aún se espera la confirmación oficial mediante peritajes forenses, todo indica que se trata de Ronaldo.

Tras el descubrimiento, el personal de Serenazgo dio inmediato aviso a las autoridades competentes, quienes iniciaron el levantamiento de restos y las diligencias correspondientes. El caso será derivado al Ministerio Público para continuar con el proceso legal y brindar acompañamiento a la familia.