Sociedad

Pinta tu Cerebro Sano: el concurso de arte inclusivo que congregó a decenas de personas y familias neurodivergentes

Los ganadores del concurso fueron reconocidos en varias categorías, destacando talentos desde los 6 hasta mayores de 18 años en el marco del Mes de la Salud Cerebral.

Los ganadores del concurso fueron reconocidos por su talento en el arte. Foto: Composición LR
En el marco del Mes de la Salud Cerebral, Con Mente Diversa llevó a cabo un concurso de arte inclusivo que reunió a más de 100 participantes. La actividad, que se centró en la creatividad y la inclusión, premió a los ganadores del concurso de Dibujo y Pintura denominado "Pinta tu Cerebro Sano".

Cabe resaltar que el evento se desarrolló en medio de confraternidad entre las familias neurodivergentes compartieron una mañana amena. Al respecto, la psicóloga Katherine Lecaros Márquez, organizadora del evento, destacó la importancia de cuidar la salud cerebral a través de esta iniciativa. "Esto solamente es un premio, porque todos son ganadores en este concurso", afirmó Sebastián Martínez Lecaros, miembro del jurado.

PUEDES VER: ¿Las redes sociales dañan la salud mental? Qué dicen los especialistas

lr.pe

Los ganadores del concurso "Pinta tu Cerebro Sano"

Los ganadores del concurso fueron reconocidos en diferentes categorías, las cuales destacaron el talento de los participantes:

  • Soñadores (6 a 9 años): 1. Hikary Choco, 2. Thiago Vargas, 3. Samuel Carbajal.
  • Aventureros (10 a 13 años): 1. María Fernanda Inga, 2. Neisa Bernardo, 3. Nadia Lara.
  • Descubridores (14 a 17 años): 1. Karen Gamarra, 2. Valeria Pareja, 3. Yaiza Villena.
  • Mayores (18 años a más): 1. María Fernanda Tasayco, 2. Gerson Ángeles, 3. Carlos Quintanilla.

Con respecto al Mejor Slogan, el reconocimiento se lo llevó María Fernanda Inga, quien destacó por su mensaje inspirador y creativo.

Un ambiente de inclusión y reflexión

La actividad fue organizada por Con Mente Diversa y contó con el apoyo de diversas instituciones y personas comprometidas con la salud cerebral y la inclusión. Por ello, entre los colaboradores se encuentra el Libro Los Caminos Azules, La 97 FM Stereo, la Dra. Maritza Pintado, el Jardín y Guardería Bubble Kids y Av. Madison 300.

Cabe resaltar que el concurso "Pinta tu Cerebro Sano" se consolida como un espacio donde el arte invita a reflexionar a los participantes sobre la salud cerebral. Por ello, la iniciativa también fortalece los valores de inclusión y, así, permitir una mejor convivencia con todos.

