El exceso de trabajo no se traduce solamente en cansancio físico o mental, de hecho, tiene graves consecuencias que podrían derivar en el despido. Así, el bloqueo emocional representa un problema grave para todos los trabajadores que experimentan una elevada carga laboral y desarrollan dificultades para expresar sus sentimientos de forma natural.

En un ambiente profesional, el bloqueo no solo causa desgano, sino que también puede provocar actitudes agresivas por las emociones reprimidas. Esta problemática es cada vez más común entre los trabajadores, por lo que las empresas deben tomar medidas al respecto. El empleador debe considerar que el estado psicológico representa un factor importante en la capacidad productiva.

¿Los trabajadores cómo pueden superar los bloqueos emocionales?

En una entrevista para La República, Juana María Bazán, coach en programación de neurolingüística y neurociencias, señaló que los trabajadores deben identificar el motivo que les causa intranquilidad o las responsabilidades que realmente les saturan mentalmente. Además, es esencial aceptar los comentarios de amigos, conocidos o compañeros de trabajo, quienes son los primeros en notar cambios en el comportamiento.

Otro punto importante es expresar los problemas internos relacionados con el exceso de carga laboral. Por este motivo, la especialista indicó que los colegas o familiares pueden advertir los cambios de un trabajador que sufre este estado. "Escuchar a esa persona para que se desahogue, en todo caso, y saber qué podría estar atravesando emocionalmente", indicó.

¿Cómo las empresas pueden ayudar a tratar los bloqueos emocionales de sus trabajadores?

Por otro lado, Bazán resaltó que los empleadores deben tener un rol protagónico en el tratamiento de los trabajadores con bloqueos emocionales. Por ejemplo, una práctica para reducir el estrés laboral que poco a poco se está aplicando en más empresas son las pausas activas. Detener el trabajo por un período corto y realizar dinámicas permite oxigenar el cerebro de las tensiones por la acumulación de tareas.

"Esa es la importancia de tener en el área laboral un liderazgo que influya en una conexión humana", apuntó la coach en programación neurolingüística y neurociencias. Sin embargo, son pocas las instituciones que realmente se preocupan por la situación psicológica de los trabajadores. La experta aseguró que el empleador notará que su subordinado tiene mayor funcionalidad laboral si se encuentra bien emocionalmente.

Consecuencias y riesgos de los bloqueos emocionales

Bazán recalcó que los bloqueos emocionales ocasionan que la persona viva de forma alterada, aturdida y sin energías, así como que tenga comportamientos erráticos con su círculo cercano. También pueden ocasionar problemas en la salud, como paros cardíacos y derrames cerebrales, según la especialista.

Por ejemplo, contó un caso en el que un trabajador desarrolló tics nerviosos y expresa facialmente emociones de manera inconsciente debido al estrés constante. Estas consecuencias pueden acarrear el despido de la persona, porque este estado psicológico reduce su capacidad productiva.