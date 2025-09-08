HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Estas son los días y horas en las que se roban más celulares en Perú, según Osiptel: más de 4.000 dispositivos sustraídos hasta junio de 2025

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) reveló un estudio sobre la incidencia de robo de celulares en Perú y destacó los horarios y días más críticos.

Días y horas con mayor frecuencia de robos de celulares en Perú
Días y horas con mayor frecuencia de robos de celulares en Perú | Foto: composición LR/Osiptel/

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) reveló en un reciente informe que el Perú registra más de 4.200 dispositivos sustraídos al día. Con base en datos de las operadoras de telefonía que operan en el país, la entidad reveló los horarios y días específicos en los que sucede este delito con mayor frecuencia.  

Las cifras oficiales detallan que, entre enero y junio de 2025, se denunciaron 728.493 robos de celulares. Aunque la cifra pueda parecer elevada, según el documento representa una reducción de 8,3% respecto al mismo período del año anterior. No obstante, los números aún son altos, especialmente en Lima Metropolitana.

PUEDES VER: Más de 1.300 policías han sido denunciados por diversas faltas y delitos, según Inspectoría General

lr.pe

¿Cuáles son los días y horas en las que se roban más celulares en Perú?

El estudio de OSIPTEL identifica franjas horarias y días de la semana en los que los delincuentes actúan con mayor frecuencia. El horario más peligroso es a las 10 de la mañana, cuando se registran en promedio 310 robos diarios. Le siguen las 11 de la mañana (290), el mediodía (275) y las 7 de la noche (261), momentos en los que miles de personas se trasladan por las calles y en medio de transporte rumbo a sus labores, centros de estudio u ocupaciones.

Horas de equipos más robados en Perú. Foto: Renteseg.

Horas de equipos más robados en Perú. Foto: Renteseg.

En cuanto a los días de mayor incidencia, los lunes encabezan la lista con un promedio de 204 equipos robados por hora. Los sábados y domingos también presentan altos índices, con 175 y 171 denuncias por hora respectivamente, evidenciando que el fin de semana es la fecha aprovechada por los delincuentes debido al alto flujo de personas en zonas comerciales y de entretenimiento.

El día que registró menos reportes fue el miércoles, con 153. Esta información resulta fundamental para que los usuarios adopten medidas de precaución, como mantener sus dispositivos fuera de la vista en espacios concurridos.

Reporte de equipos robados por días. Foto: Renteseg.

Reporte de equipos robados por días. Foto: Renteseg.

Robo de celulares ha disminuido en un 38% desde 2017

A pesar de las alarmantes cifras, el OSIPTEL informó que el robo de celulares en Perú disminuyó en 38% durante los últimos ocho años. En 2017, el promedio diario alcanzaba los 6.500 casos, mientras que en 2025 la cifra se redujo a 4.200. Esta mejora responde en gran medida a las políticas de seguridad implementadas y al bloqueo masivo de equipos reportados como robados o con IMEI adulterado.

Asimismo, la implementación del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), que permite identificar y bloquear celulares irregulares, ha permitido reducir el número de robos. En julio de 2025, se puso en marcha una nueva fase del plan de bloqueo masivo que contempla tres etapas de 130.000 equipos cada una. Hasta la fecha, se han bloqueado más de 900.000 dispositivos, lo que representa un golpe contundente al comercio ilícito y acerca a la meta de 1.5 millones de aparatos fuera de circulación.

¿Cómo saber si tu celular es de procedencia legal?

Una de las principales recomendaciones de OSIPTEL para evitar convertirse en cómplice indirecto de algún robo es verificar la procedencia del celular antes de adquirirlo. Para ello, los usuarios cuentan con la plataforma digital “Checa tu IMEI”, una herramienta que permite comprobar si el equipo aparece reportado como robado, adulterado o clonado en el Renteseg. De esta manera, se evita adquirir dispositivos ilegales que, tarde o temprano, terminarán bloqueados e inutilizables.

La institución también exhorta a los ciudadanos a no comprar celulares en lugares informales ni de segunda mano sin la debida certificación de origen. Muchos de los aparatos comercializados en el mercado negro provienen de robos violentos o de estafas electrónicas, por lo que adquirirlos no solo implica un riesgo económico, sino también legal. Además, los operadores móviles están obligados a suspender la línea de cualquier equipo registrado en la lista negra de Renteseg, lo que impide su funcionamiento en territorio nacional.

El OSIPTEL enfatiza que la lucha contra el robo de celulares requiere un compromiso conjunto de autoridades, empresas de telecomunicaciones y usuarios. Informarse, denunciar y evitar la compra de dispositivos de origen dudoso son pasos decisivos para reducir un delito que aún afecta a miles de peruanos cada día.

Notas relacionadas
Reclamos a operadoras caen, pero más de medio millón de usuarios sigue insatisfecho: Movistar concentra 6 de 10 quejas

Reclamos a operadoras caen, pero más de medio millón de usuarios sigue insatisfecho: Movistar concentra 6 de 10 quejas

LEER MÁS
Si no hago una recarga a mi celular prepago en Perú, ¿la operadora puede quitarme el número? Especialista y Osiptel aclaran

Si no hago una recarga a mi celular prepago en Perú, ¿la operadora puede quitarme el número? Especialista y Osiptel aclaran

LEER MÁS
Internet móvil más rápido en Perú 2025: ¿cuál empresa operadora ganó en velocidad 4G?

Internet móvil más rápido en Perú 2025: ¿cuál empresa operadora ganó en velocidad 4G?

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El suboficial peruano que ganó S/50.000 en 'EVDLV', pero terminó preso por sus declaraciones sobre la PNP: ¿a qué se dedica ahora?

El suboficial peruano que ganó S/50.000 en 'EVDLV', pero terminó preso por sus declaraciones sobre la PNP: ¿a qué se dedica ahora?

LEER MÁS
Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque: distritos y horarios afectados del 7 al 10 de septiembre, según Ensa

Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque: distritos y horarios afectados del 7 al 10 de septiembre, según Ensa

LEER MÁS
Sutep desmiente a Ejecutivo sobre supuesta 'falta de financiamiento' para subir pensión docente a S/3.300

Sutep desmiente a Ejecutivo sobre supuesta 'falta de financiamiento' para subir pensión docente a S/3.300

LEER MÁS
Asesinan a chofer de la línea ‘Nueva América’ en SJM frente a pasajeros que iban a bordo

Asesinan a chofer de la línea ‘Nueva América’ en SJM frente a pasajeros que iban a bordo

LEER MÁS
Cusco: policía atropella y mata a vecino de Ttio; familia denuncia presunto encubrimiento

Cusco: policía atropella y mata a vecino de Ttio; familia denuncia presunto encubrimiento

LEER MÁS
Serums 2025-I: Minsa anula plazas adjudicadas de 34 profesionales de la salud por adulterar información

Serums 2025-I: Minsa anula plazas adjudicadas de 34 profesionales de la salud por adulterar información

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Indecopi multa a Arcor con más de S/40.000 por publicidad engañosa en los empaques de sus productos que exageraban con relleno

¿Quién es Deborah Gautier, la primera peruana cinturón negro en jiu-jitsu y campeona mundial?

Efemérides de Venezuela: esta es la lista completa de festividades y celebraciones en septiembre 2025

Sociedad

¿Quién es Deborah Gautier, la primera peruana cinturón negro en jiu-jitsu y campeona mundial?

Cusco: policía atropella y mata a vecino de Ttio; familia denuncia presunto encubrimiento

Es peruana, viajó a EEUU por miedo al terrorismo y ahora triunfa con un food truck en Nueva York

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Dina Boluarte: mujer se desmaya luego de saludar a la presidenta durante ceremonia Palacio de Gobierno

Ulises Villegas, alcalde de Comas, es acusado de obligar a trabajadoras a vestirse de porristas

Curwen en La República: "Pareciera que un guionista de Al Fondo Hay Sitio escribiera la política peruana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota