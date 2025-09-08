El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) reveló en un reciente informe que el Perú registra más de 4.200 dispositivos sustraídos al día. Con base en datos de las operadoras de telefonía que operan en el país, la entidad reveló los horarios y días específicos en los que sucede este delito con mayor frecuencia.

Las cifras oficiales detallan que, entre enero y junio de 2025, se denunciaron 728.493 robos de celulares. Aunque la cifra pueda parecer elevada, según el documento representa una reducción de 8,3% respecto al mismo período del año anterior. No obstante, los números aún son altos, especialmente en Lima Metropolitana.

¿Cuáles son los días y horas en las que se roban más celulares en Perú?

El estudio de OSIPTEL identifica franjas horarias y días de la semana en los que los delincuentes actúan con mayor frecuencia. El horario más peligroso es a las 10 de la mañana, cuando se registran en promedio 310 robos diarios. Le siguen las 11 de la mañana (290), el mediodía (275) y las 7 de la noche (261), momentos en los que miles de personas se trasladan por las calles y en medio de transporte rumbo a sus labores, centros de estudio u ocupaciones.

Horas de equipos más robados en Perú. Foto: Renteseg.

En cuanto a los días de mayor incidencia, los lunes encabezan la lista con un promedio de 204 equipos robados por hora. Los sábados y domingos también presentan altos índices, con 175 y 171 denuncias por hora respectivamente, evidenciando que el fin de semana es la fecha aprovechada por los delincuentes debido al alto flujo de personas en zonas comerciales y de entretenimiento.

El día que registró menos reportes fue el miércoles, con 153. Esta información resulta fundamental para que los usuarios adopten medidas de precaución, como mantener sus dispositivos fuera de la vista en espacios concurridos.

Reporte de equipos robados por días. Foto: Renteseg.

Robo de celulares ha disminuido en un 38% desde 2017

A pesar de las alarmantes cifras, el OSIPTEL informó que el robo de celulares en Perú disminuyó en 38% durante los últimos ocho años. En 2017, el promedio diario alcanzaba los 6.500 casos, mientras que en 2025 la cifra se redujo a 4.200. Esta mejora responde en gran medida a las políticas de seguridad implementadas y al bloqueo masivo de equipos reportados como robados o con IMEI adulterado.

Asimismo, la implementación del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), que permite identificar y bloquear celulares irregulares, ha permitido reducir el número de robos. En julio de 2025, se puso en marcha una nueva fase del plan de bloqueo masivo que contempla tres etapas de 130.000 equipos cada una. Hasta la fecha, se han bloqueado más de 900.000 dispositivos, lo que representa un golpe contundente al comercio ilícito y acerca a la meta de 1.5 millones de aparatos fuera de circulación.

¿Cómo saber si tu celular es de procedencia legal?

Una de las principales recomendaciones de OSIPTEL para evitar convertirse en cómplice indirecto de algún robo es verificar la procedencia del celular antes de adquirirlo. Para ello, los usuarios cuentan con la plataforma digital “Checa tu IMEI”, una herramienta que permite comprobar si el equipo aparece reportado como robado, adulterado o clonado en el Renteseg. De esta manera, se evita adquirir dispositivos ilegales que, tarde o temprano, terminarán bloqueados e inutilizables.

La institución también exhorta a los ciudadanos a no comprar celulares en lugares informales ni de segunda mano sin la debida certificación de origen. Muchos de los aparatos comercializados en el mercado negro provienen de robos violentos o de estafas electrónicas, por lo que adquirirlos no solo implica un riesgo económico, sino también legal. Además, los operadores móviles están obligados a suspender la línea de cualquier equipo registrado en la lista negra de Renteseg, lo que impide su funcionamiento en territorio nacional.

El OSIPTEL enfatiza que la lucha contra el robo de celulares requiere un compromiso conjunto de autoridades, empresas de telecomunicaciones y usuarios. Informarse, denunciar y evitar la compra de dispositivos de origen dudoso son pasos decisivos para reducir un delito que aún afecta a miles de peruanos cada día.