Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     
Luis Abram reveló el motivo por el que rechazó oferta de Alianza      
Economía

Internet móvil más rápido en Perú 2025: ¿cuál empresa operadora ganó en velocidad 4G?

Conoce cuál empresa operadora destacó por ofrecer la mejor velocidad de internet móvil 4G en el Perú durante los primeros seis meses de 2025, según el último reporte de OSIPTEL.

Osiptel es un organismo público peruano encargado de regular, supervisar y fiscalizar los servicios de telecomunicaciones en el país. Foto: Osiptel
Osiptel es un organismo público peruano encargado de regular, supervisar y fiscalizar los servicios de telecomunicaciones en el país. Foto: Osiptel

El primer semestre del 2025 trajo buenas noticias para los usuarios de internet móvil en Perú. Según el Panel de Monitoreo del Internet Móvil del OSIPTEL, la velocidad promedio de descarga en redes 4G alcanzó los 11.71 megabits por segundo (Mbps) a nivel nacional, superando los 10.50 Mbps del mismo periodo del 2024.

Este aumento significa que ahora bajamos videos, imágenes, audios y archivos más rápido que antes, haciendo más fluida la experiencia digital.

¿Cuál fue el mes con mayor velocidad?

El mes con mejor desempeño fue junio, con una velocidad promedio de descarga de 12.03 Mbps, confirmando una tendencia positiva en la calidad del internet móvil. Estos datos pueden ser verificados en la herramienta pública “Checa tu internet móvil” de OSIPTEL, disponible en https://checatuinternetmovil.osiptel.gob.pe.

Entre las operadoras, Claro se coronó como la que ofreció el internet móvil más rápido, con una velocidad promedio de 12.31 Mbps durante el semestre. Le siguen de cerca Bitel con 12.00 Mbps, Entel con 11.44 Mbps y Movistar con 10.61 Mbps.

Pero la velocidad de descarga no es lo único que importa para tener un buen internet móvil. Veamos otros indicadores clave.

Otros indicadores de calidad en redes 4G

  • Velocidad de subida: El promedio nacional fue de 3.15 Mbps, útil para enviar videos o archivos desde el celular.
  • Latencia: Mejoró de 75.55 ms en 2024 a 56.49 ms en 2025. Esto significa menos retraso para cargar contenidos en línea, esencial para videollamadas o juegos en tiempo real.
  • Tiempo de cobertura: La red 4G estuvo disponible el 92.36% del tiempo, frente al 90.26% del año anterior. Más cobertura significa menos interrupciones.
  • Pérdida de paquetes de datos: Bajó de 0.96% a 0.83%, evitando que se interrumpan o pierdan partes de la conexión, lo que mejora las videollamadas y transmisiones en vivo.

¿Cuál operador tiene la mejor experiencia general?

El ranking global, que pondera todos estos indicadores para medir la experiencia real del usuario, situó a Entel en el primer lugar con un 78.40% de desempeño, seguida muy de cerca por Claro (78.10%), Bitel (76.73%) y Movistar (75.01%).

Si quieres saber cómo está funcionando tu internet móvil, puedes visitar la plataforma de OSIPTEL: https://checatuinternetmovil.osiptel.gob.pe.

Lo más visto
Lo último
