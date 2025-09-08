Padres de familia y estudiantes de la institución educativa Mariano Melgar N.° 80029, ubicada en el distrito de El Porvenir, en La Libertad, denunciaron las precarias condiciones de infraestructura en las que más de 600 niños reciben clases diariamente.

Según manifestaron los padres de familia, el colegio, con 62 años de antigüedad, presenta muros rajados, baños sin puertas y paredes con riesgo de colapsar ante un sismo, lo que pone en inminente peligro la vida de los alumnos.

“Nos dicen siempre que no hay presupuesto. Esto es un riesgo para la vida de nuestros hijos, esa pared está sulfatada, sentada sobre piedras, sin cimientos de cemento y puede caer con cualquier temblor”, expresó indignado uno de los representantes de los padres de familia.

Se sienten abandonados

La denuncia señala que, pese a múltiples pedidos realizados desde hace más de 15 años, la Municipalidad de El Porvenir no ha elaborado un expediente técnico que permita iniciar la reconstrucción o reforzamiento de la infraestructura. “Ni siquiera han venido a inspeccionar la situación real del colegio”, afirmaron los padres.

Una madre de familia también se pronunció: “Tenemos miedo de que las paredes se caigan. Están rajadas y si colapsan, el techo de fierro también se viene abajo. Si eso pasa mientras los niños están en educación física, podrían morir”.

Además de las paredes a punto de colapsar, los servicios higiénicos del plantel carecen de puertas y presentan un estado deplorable.