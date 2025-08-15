HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Trump llegó a Alaska para histórica cumbre con Putin
Trump llegó a Alaska para histórica cumbre con Putin     Trump llegó a Alaska para histórica cumbre con Putin     Trump llegó a Alaska para histórica cumbre con Putin     
Sociedad

Empresa El Rápido presenta 50 nuevos buses para atender a 300.000 personas del norte y sur de Lima

Se suman a otros 266 vehículos que, en lo que va del año, se han incorporado al transporte público, informó la ATU. Esperan retirar más unidades en mal estado.

La empresa de transportes El Rápido renueva su flota vehicular.
La empresa de transportes El Rápido renueva su flota vehicular.

Ante tantas combis y cústeres que generan peligro en las pistas de Lima y Callao por su pésimo estado, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) saludó que la empresa de transportes El Rápido haya presentado 50 nuevos buses para reforzar el plan de modernización y reordenamiento de rutas que se ha puesto en marcha.

La ATU informó que estas nuevas unidades de transporte público reemplazarán parte de la flota de la empresa El Rápido. De esta manera, brindará un servicio más seguro y cómodo para sus más de 300.000 usuarios que se trasladan de Lima norte a Lima sur, y viceversa.

PUEDES VER: Indecopi multa a Mapfre Perú con más de S/267.000 por excluir a adultos mayores de sus seguros de viaje

lr.pe

“Se trata de buses modernos, amplios y ecoamigables, equipados con cámaras de videovigilancia para brindar un mejor traslado”, precisó la ATU tras agregar que El Rápido atiende a los vecinos de Carabayllo, Comas, Los Olivos, San Martín de Porres, Cercado, Magdalena, San Miguel, entre otros distritos.

Estas 50 nuevas unidades se suman a otras 266 que ya han sido incorporadas al transporte público, señaló la ATU. Estas operan también en distritos claves, como San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, La Molina, Miraflores y Surco, conectando zonas estratégicas de Lima norte, este y el Centro Histórico.

La entrada en operación de estos nuevos vehículos se da luego de que la ATU empezara con la entrega de títulos habilitantes de 5 años a más, los cuales no solo formalizan la circulación de rutas, sino que permiten a las empresas acceder a financiamiento para renovar su flota bajo un marco de seguridad jurídica y estabilidad operativa.

Hasta la fecha, la ATU ha otorgado títulos habilitantes para 399 rutas, consolidando un sistema que permite que operadores, como El Rápido, El Urbanito y Nueva América, incorporen vehículos nuevos con tecnología GNV, contribuyendo activamente a un transporte público más sostenible. La ATU continúa evaluando expedientes de 67 rutas adicionales.

Siguen operativos

Tras el accidente de una cúster del Anconero, la ATU indicó que, en lo que va del año, ha retirado de las pistas a 3.169 vehículos en mal estado, los mismos que realizaban el servicio de transporte público sin las garantías de seguridad respectivas.

Se constató que combis, cústeres y taxis, circulaban de manera informal al no contar con autorización de la ATU. En tanto, otras unidades intervenidas fueron sancionadas por incumplir el recorrido de su ruta, no tener el Certificado de Inspección Técnica Vehicular y carecer de permiso para realizar el servicio de taxi.

Notas relacionadas
Conservadores presionaron para que violación sexual a menores ya no sea causal de aborto terapéutico

Conservadores presionaron para que violación sexual a menores ya no sea causal de aborto terapéutico

LEER MÁS
Nueva Sunedu ha licenciado a seis universidades denegadas tras la contrarreforma del Congreso

Nueva Sunedu ha licenciado a seis universidades denegadas tras la contrarreforma del Congreso

LEER MÁS
El invierno recién empieza y ya hay cerca de 1.200 adultos mayores fallecidos por neumonía

El invierno recién empieza y ya hay cerca de 1.200 adultos mayores fallecidos por neumonía

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corso de Arequipa: orden de las 4 AGRUPACIONES y el recorrido del pasacalle por su 485 aniversario

Corso de Arequipa: orden de las 4 AGRUPACIONES y el recorrido del pasacalle por su 485 aniversario

LEER MÁS
Tragedia en la entrada de Pasamayito: al menos 3 fallecidos deja violento triple choque en Collique, Comas

Tragedia en la entrada de Pasamayito: al menos 3 fallecidos deja violento triple choque en Collique, Comas

LEER MÁS
El árido terreno sobre una ciudadela de San Juan de Lurigancho que será el nuevo 'pulmón verde' de Lima Este

El árido terreno sobre una ciudadela de San Juan de Lurigancho que será el nuevo 'pulmón verde' de Lima Este

LEER MÁS
Indecopi multa a Mapfre Perú con más de S/267.000 por excluir a adultos mayores de sus seguros de viaje

Indecopi multa a Mapfre Perú con más de S/267.000 por excluir a adultos mayores de sus seguros de viaje

LEER MÁS
Vía Expresa Sur, la millonaria obra del alcalde López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

Vía Expresa Sur, la millonaria obra del alcalde López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

LEER MÁS
485 Aniversario de Arequipa EN VIVO: desvíos y calles cerradas por el Corso de la Amistad 2025, cronograma de actividades y campeonatos

485 Aniversario de Arequipa EN VIVO: desvíos y calles cerradas por el Corso de la Amistad 2025, cronograma de actividades y campeonatos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Sociedad

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota