Empresa El Rápido presenta 50 nuevos buses para atender a 300.000 personas del norte y sur de Lima

Ante tantas combis y cústeres que generan peligro en las pistas de Lima y Callao por su pésimo estado, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) saludó que la empresa de transportes El Rápido haya presentado 50 nuevos buses para reforzar el plan de modernización y reordenamiento de rutas que se ha puesto en marcha.

La ATU informó que estas nuevas unidades de transporte público reemplazarán parte de la flota de la empresa El Rápido. De esta manera, brindará un servicio más seguro y cómodo para sus más de 300.000 usuarios que se trasladan de Lima norte a Lima sur, y viceversa.

“Se trata de buses modernos, amplios y ecoamigables, equipados con cámaras de videovigilancia para brindar un mejor traslado”, precisó la ATU tras agregar que El Rápido atiende a los vecinos de Carabayllo, Comas, Los Olivos, San Martín de Porres, Cercado, Magdalena, San Miguel, entre otros distritos.

Estas 50 nuevas unidades se suman a otras 266 que ya han sido incorporadas al transporte público, señaló la ATU. Estas operan también en distritos claves, como San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, La Molina, Miraflores y Surco, conectando zonas estratégicas de Lima norte, este y el Centro Histórico.

La entrada en operación de estos nuevos vehículos se da luego de que la ATU empezara con la entrega de títulos habilitantes de 5 años a más, los cuales no solo formalizan la circulación de rutas, sino que permiten a las empresas acceder a financiamiento para renovar su flota bajo un marco de seguridad jurídica y estabilidad operativa.

Hasta la fecha, la ATU ha otorgado títulos habilitantes para 399 rutas, consolidando un sistema que permite que operadores, como El Rápido, El Urbanito y Nueva América, incorporen vehículos nuevos con tecnología GNV, contribuyendo activamente a un transporte público más sostenible. La ATU continúa evaluando expedientes de 67 rutas adicionales.

Siguen operativos

Tras el accidente de una cúster del Anconero, la ATU indicó que, en lo que va del año, ha retirado de las pistas a 3.169 vehículos en mal estado, los mismos que realizaban el servicio de transporte público sin las garantías de seguridad respectivas.

Se constató que combis, cústeres y taxis, circulaban de manera informal al no contar con autorización de la ATU. En tanto, otras unidades intervenidas fueron sancionadas por incumplir el recorrido de su ruta, no tener el Certificado de Inspección Técnica Vehicular y carecer de permiso para realizar el servicio de taxi.