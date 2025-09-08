HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Camión termina volcado en vía expresa Línea Amarilla en Caquetá: reportan congestión vehicular

Un enorme tráiler terminó volcado en la vía en sentido hacia Lima, lo cual ha movilizado a equipo médico y a la Policía Nacional para atender la emergencia. El conductor fue llevado a una clínica.

Camión termina volcado en el peaje Estadio. Foto: Composición LR/Canal N
Durante las 3 p. m. se reportó la volcadura de un camión que trasportaba aceite en la vía de la Línea Amarilla a la altura del Peaje Estadio, en Caquetá, en el sentido hacia Lima. Al respecto, la concesionaria Lima Expresa inició con las labores para atender la emergencia y liberar la zona afectada. Un segundo camión de la empresa llegó al lugar para rescatar la mercadería afectada.

Las autoridades han iniciado una investigación para conocer las circunstancias en que el camión terminó volcado en la vía, lo cual también ha generado congestión vehicular. Además, se espera la llegada de una grúa para remover el tráiler y liberar la zona. Afortunadamente, el conductor resultó con heridas leves.

Camión queda volcado en peaje de Línea Amarilla

De acuerdo con la información policial, el conductor involucrado ya fue trasladado a una clínica cercana para recibir la atención médica necesaria mientras se investiga las circunstancias del accidente. En las imágenes se evidencia la magnitud de la emergencia, pues el camión de la empresa Tacsa quedó con la parte delante destruida tras la volcadura.

Nota en desarrollo

