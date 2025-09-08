HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Conductor pierde el control de su vehículo y se estrella contra barbería en La Molina: cámaras graban el hecho

Varios clientes de la barbería, ubicada en La Molina, fueron atropellados y resultaron heridos. La conductora habría estado acompañada de un adulto mayor como copiloto.

conductor estrella su auto contra barbería en La Molina
conductor estrella su auto contra barbería en La Molina | Foto: composición LR | difusión

Un conductor perdió el control de su vehículo y se estrelló contra una barbería ubicada en La Molina. Los clientes que se encontraban sentados cerca de la puerta del establecimiento y recibían atención de los trabajadores fueron impactados por la unidad. Ante este hecho, la Policía Nacional del Perú (PNP) deberá de investigar lo ocurrido y solicitar las cámaras de seguridad para esclarecer el accidente.

Cabe señalar que la conductora manejaba el vehículo acompañada de un adulto mayor como copiloto. Tras el choque, no habría descendido de inmediato de la unidad luego de embestir el local y atropellar a los clientes. Según información preliminar, su intención era estacionar el automóvil, pero en lugar de frenar, aceleró.

PUEDES VER: Chofer que estrelló su auto contra restaurante 'El Charrúa' de La Molina se excusa pese a atropello: No lo manejo muy bien

lr.pe

Conductor pierde el control de su vehículo y se estrella contra barbería en La Molina

En los videos grabados por las cámaras de seguridad de la barbería, se observa cómo la conductora estrella su auto contra el local y, producto del impacto, varios de los clientes fueron atropellados. Incluso, uno de ellos cayó al piso y estuvo a punto de ser impactado por las llantas del auto. Afortunadamente, el señor se salvó de morir, aunque sufrió heridas en la pierna y en la mano.

Las imágenes también muestran a un ciudadano que recibía un corte de cabello. El hombre se llegó a dar cuenta del vehículo e intentó ponerse a salvo, pero fue empotrado por la unidad. Tras el accidente, todos los presentes quedaron conmocionados por lo ocurrido.

PUEDES VER: Múltiple choque en La Molina: cuatro vehículos impactan en la avenida Melgarejo

lr.pe

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

