Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora en el Congreso
Política

Comandante Víctor Zanabria niega hackeo pese a que la PNP confirma vulneración de servidores de la DIRIN

A pesar de la confirmación de un ataque cibernético que expuso información sensible de agentes, seguimientos a periodistas y medidas de seguridad de autoridades, el comandante general de la PNP asegura que se trata únicamente de una filtración interna.

Víctor Zanabria negó hackeo a la PNP. Foto: composición LR
Víctor Zanabria negó hackeo a la PNP. Foto: composición LR

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, negó que se haya producido un hackeo a los servidores de la Dirección de Inteligencia (Dirin), a pesar de que la propia PNP confirmó la vulneración de sus sistemas.

"Hemos explicado que no hubo hackeo, lo hemos sustentado, tenemos el informe de auditoría, no hubo acceso mediante hackers, es una filtración, es una mala costumbre que tenemos en todo el aparato estatal", señaló en conferencia de prensa.

Según el informe oficial, un grupo de hackers vinculado a Deface Perú accedió a información sensible, que incluyen planes de protección a la presidenta Dina Boluarte, seguimientos a periodistas, fiscales y jueces involucrados en casos emblemáticos, así como inventarios logísticos y datos sobre agentes encubiertos.

Zanabria calificó la filtración como un problema interno y aseguró que "los documentos divulgados son administrativos, no operativos, y no existen planes de inteligencia digitalizados que puedan haber sido hackeados". Sus declaraciones fueron criticadas por usuarios en redes sociales, pues la magnitud de los archivos expuestos evidencia fallas críticas en la seguridad de la PNP.

Dirección de Inteligencia de la PNP confirmó hackeo en un comunicado

La Policía Nacional del Perú informó que sus servidores de la Dirección de Inteligencia fueron comprometidos el 4 de septiembre por un grupo de hackers relacionado con Deface Perú.

“El 4 de setiembre de 2025, personal de la División de Seguridad Digital de la Dirección de Inteligencia de la PNP, alerto sobre una posible vulneración de los servidores gestionados por esa dirección”, se lee en su pronunciamiento.

Asimismo, señalaron que tras el hecho, “inmediatamente se activó el plan de contingencia y se procedió a la suspensión de los servidores y se informó a la Dirección de Tecnologías, la misma que adoptó medidas establecidas”.

