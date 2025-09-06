HOYSuscripcion LR Focus

Política

Congresista Roberto Sánchez defiende contratación de Betssy Chávez en su despacho

El parlamentario antes ya contrató a sobrino de Pedro Castillo en el Congreso. Sánchez llegó a Puno para reunirse con los militantes de Juntos por el Perú.

Parlamentario señaló que Chávez no tiene impedimento para laborar en el Congreso. Foto: Liubomir Fernández - La República.
Parlamentario señaló que Chávez no tiene impedimento para laborar en el Congreso. Foto: Liubomir Fernández - La República.

El congresista Roberto Sánchez Palomino arribó a Puno para reunirse con los militantes de su partido Juntos por el Perú, del cual es presidente.  En las pocas horas que estuvo en el altiplano defendió su decisión de contratar a Betssy Chávez como su asesora personal de confianza de nivel ocho.

El legislador precisó que sobre la exministra de Pedro Castillo no existe ningún impedimento y tampoco está inhabilitada para trabajar en el Estado. Como se recuerda, Chávez dejó esta semana la cárcel donde cumplía prisión preventiva por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

“Como congresista (Betssy Chávez) está suspendida en funciones, pero sus derechos al trabajo están consagrados constitucionalmente”, la defendió.

Sánchez también contrató a sobrino de Pedro Castillo

Cabe precisar que no es la primera vez que el congresista emplea a alguien que tiene un rol preponderante con miras a sus alianzas electorales.

Gian Carlos Castillo Gómez, sobrino del expresidente Pedro Castillo, también trabaja en el despacho del parlamentario.  Se desempeña en el puesto de coordinador dentro del equipo del congresista y, por ese cargo, percibe un sueldo de S/ 3.146.

Su presencia ha llamado la atención debido a que, recientemente, se conoció que Juntos por el Perú —partido de Sánchez— y Todos con el Pueblo —agrupación de Pedro Castillo— están cerca de cerrar una alianza electoral.

Confirma alianza con APU

El presidente de Juntos por el Perú se reunió con sus bases de Puno de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2026. El encuentro fue en el Teatro Municipal de Puno y asistieron futuros candidatos a diversos cargos de elección popular en las trece provincias de la región Puno.

Sánchez precisó que confirmó que su organización política participará en las próximas elecciones presidenciales en alianza electoral con el partido Adelante Pueblo Unido (APU).

