HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años
Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años     Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años     Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años     
Perú a la final del 'Mundial de desayunos': enfrentará a Venezuela
Perú a la final del 'Mundial de desayunos': enfrentará a Venezuela     Perú a la final del 'Mundial de desayunos': enfrentará a Venezuela     Perú a la final del 'Mundial de desayunos': enfrentará a Venezuela     
Sociedad

Conductor de auto que cayó del puente Ricardo Palma tenía licencia con orden de retención y acumulaba 100 puntos por infracciones

El chofer acumulaba múltiples infracciones graves y debía estar impedido de conducir, según el MTC. El accidente dejó al menos ocho heridos, entre ellos dos menores de edad.

Accidente en el puente Ricardo Palma dejó 8 heridos
Accidente en el puente Ricardo Palma dejó 8 heridos | Composición LR | Elvis Cairo/ URPI-LR / PNP

La mañana del 7 de septiembre, un vehículo tipo combi se cayó desde el puente Ricardo Palma hacia el Parque de la Muralla, en el Cercado de Lima. El auto rompió la baranda de la vía y terminó completamente destrozado por el impacto. Testigos del hecho se acercaron rápidamente al lugar del siniestro para intentar socorrer a los ocupantes.

El accidente dejó un saldo de ocho personas heridas, incluyendo a dos menores de edad. De inmediato, personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios y unidades de Rescate de la Policía Nacional acudieron al lugar para brindar atención médica y liberar a tres pasajeros que quedaron atrapados entre los fierros retorcidos del vehículo.

Chofer tenía orden de retención de licencia y 100 puntos por infracciones.

Chofer tenía orden de retención de licencia y 100 puntos por infracciones.

PUEDES VER: Conductora confunde el freno con el acelerador y estrella su camioneta contra restaurante en La Molina

lr.pe

Conductor debía tener la licencia retenida por infracciones acumuladas

El chofer de la unidad, identificado como Alexander Enrique Yzarra Ruiz (47), de nacionalidad venezolana, tenía su licencia de conducir en estado “vigente”, pero con orden de retención preventiva, según el artículo 299 del D.S. N. 003-2014-MTC. Esto debido a que acumulaba 100 puntos por infracciones, incluyendo cuatro faltas graves registradas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). La licencia de Yzarra debía estar retenida como medida preventiva, algo que al parecer no se había ejecutado, permitiéndole seguir al volante.

Chofer contaba con múltiples infracciones. Foto: Elvis Cairo/ URPI-LR

Chofer contaba con múltiples infracciones. Foto: Elvis Cairo/ URPI-LR

Heridos fueron trasladados a los hospitales Loayza y Almenara. Foto: Policía de Rescate

Heridos fueron trasladados a los hospitales Loayza y Almenara. Foto: Policía de Rescate

Auto cae de puente Ricardo Palma y deja 8 heridos

Entre los heridos se encuentran Marilyn Barrios Criollo (32), Litani Barrios Criollo (26), Percida Barrios Criollo (28), Martina Criollo Vargas (57), José Antonio Barrios Torre (67) y los menores de iniciales D.T.Y.B. (8) y K.S.V.B. (8), este último resultó ileso. Todos fueron trasladados de emergencia a los hospitales Loayza y Almenara, donde se recuperan de múltiples lesiones, algunas de ellas graves.

El comandante Joel Ricalde informó para La República que tres personas presentaban fracturas expuestas y hemorragias externas, mientras que el resto sufrió politraumatismos y contusiones severas. En total, diez ambulancias y cuatro unidades de rescate participaron en la atención de la emergencia.

PUEDES VER: Tragedia en la entrada de Pasamayito: al menos 3 fallecidos deja violento triple choque en Collique, Comas

lr.pe

Cierran tránsito en puente Ricardo Palma por accidente

El accidente generó gran alarma en la zona. Las autoridades cerraron un carril del puente Ricardo Palma en dirección al Rímac como medida preventiva para facilitar las labores de rescate y peritaje. La Policía Nacional del Perú ha solicitado el acceso a las cámaras de seguridad del área para determinar las causas exactas del siniestro.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Conductora confunde el freno con el acelerador y estrella su camioneta contra restaurante en La Molina

Conductora confunde el freno con el acelerador y estrella su camioneta contra restaurante en La Molina

LEER MÁS
Fatal accidente en carretera Pasamayo: al menos 11 vehículos chocan en cadena y dejan 10 heridos en la vía Panamericana Norte

Fatal accidente en carretera Pasamayo: al menos 11 vehículos chocan en cadena y dejan 10 heridos en la vía Panamericana Norte

LEER MÁS
Impactante choque entre dos tráileres en Av. Los Alisos alarma a vecinos de San Martín de Porres por fuerte olor a combustible

Impactante choque entre dos tráileres en Av. Los Alisos alarma a vecinos de San Martín de Porres por fuerte olor a combustible

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Impactante accidente en el Cercado de Lima: auto se vino abajo en el puente Ricardo Palma y dejó 7 heridos, entre ellos un menor de edad

Impactante accidente en el Cercado de Lima: auto se vino abajo en el puente Ricardo Palma y dejó 7 heridos, entre ellos un menor de edad

LEER MÁS
MML anuncia construcción de puente en Javier Prado: obras iniciará a fin de año en dos calles de San Isidro

MML anuncia construcción de puente en Javier Prado: obras iniciará a fin de año en dos calles de San Isidro

LEER MÁS
Más de 500 familias del Ejército peruano tendrán acceso a viviendas

Más de 500 familias del Ejército peruano tendrán acceso a viviendas

LEER MÁS
Ampliación del Metropolitano: una propuesta populista que no solucionaría largas colas ni prolongados tiempos de espera

Ampliación del Metropolitano: una propuesta populista que no solucionaría largas colas ni prolongados tiempos de espera

LEER MÁS
Vecinos de Miraflores protestan en contra de pileta cibernética de alcalde Carlos Canales: “Es un locura, es totalmente innecesaria”

Vecinos de Miraflores protestan en contra de pileta cibernética de alcalde Carlos Canales: “Es un locura, es totalmente innecesaria”

LEER MÁS
Consejo de la Prensa se opone a levantamiento del secreto de las comunicaciones solicitado por la Procuraduría

Consejo de la Prensa se opone a levantamiento del secreto de las comunicaciones solicitado por la Procuraduría

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
EUROKART: Sesión en Circuito Explanada Olguín Jockey Plaza. Válido de Lunes a Sábado

EUROKARTS

EUROKART: Sesión en Circuito Explanada Olguín Jockey Plaza. Válido de Lunes a Sábado

PRECIO

S/ 24.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados Sorteo Dominical EN VIVO hoy, 7 de septiembre: números ganadores del Sorteo Dominical, vía Telemetro y TVN

Resultados Lotería Nacional de Panamá EN VIVO, 7 de septiembre: números ganadores de la lotería de hoy, Sorteo Dominical, vía Telemetro

Erick Noriega alcanzó millonario valor tras primera titularidad con la selección peruana y debutar en Gremio

Sociedad

Caos en Machu Picchu: buses que suben a la ciudadela dejaron de operar por horas y turistas tuvieron que desplazarse a pie

Puno: hallan muerta a adulta mayor, investigan posible asesinato tras robo

Impactante accidente en el Cercado de Lima: auto se vino abajo en el puente Ricardo Palma y dejó 7 heridos, entre ellos un menor de edad

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Jaime Chincha: conoce la trayectoria del reconocido periodista de La República que falleció a los 48 años

Fallece periodista de La República Jaime Chincha a los 48 años

Consejo de la Prensa se opone a levantamiento del secreto de las comunicaciones solicitado por la Procuraduría

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota