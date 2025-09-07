La mañana del 7 de septiembre, un vehículo tipo combi se cayó desde el puente Ricardo Palma hacia el Parque de la Muralla, en el Cercado de Lima. El auto rompió la baranda de la vía y terminó completamente destrozado por el impacto. Testigos del hecho se acercaron rápidamente al lugar del siniestro para intentar socorrer a los ocupantes.

El accidente dejó un saldo de ocho personas heridas, incluyendo a dos menores de edad. De inmediato, personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios y unidades de Rescate de la Policía Nacional acudieron al lugar para brindar atención médica y liberar a tres pasajeros que quedaron atrapados entre los fierros retorcidos del vehículo.

Chofer tenía orden de retención de licencia y 100 puntos por infracciones.

Conductor debía tener la licencia retenida por infracciones acumuladas

El chofer de la unidad, identificado como Alexander Enrique Yzarra Ruiz (47), de nacionalidad venezolana, tenía su licencia de conducir en estado “vigente”, pero con orden de retención preventiva, según el artículo 299 del D.S. N. 003-2014-MTC. Esto debido a que acumulaba 100 puntos por infracciones, incluyendo cuatro faltas graves registradas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). La licencia de Yzarra debía estar retenida como medida preventiva, algo que al parecer no se había ejecutado, permitiéndole seguir al volante.

Chofer contaba con múltiples infracciones. Foto: Elvis Cairo/ URPI-LR

Heridos fueron trasladados a los hospitales Loayza y Almenara. Foto: Policía de Rescate

Entre los heridos se encuentran Marilyn Barrios Criollo (32), Litani Barrios Criollo (26), Percida Barrios Criollo (28), Martina Criollo Vargas (57), José Antonio Barrios Torre (67) y los menores de iniciales D.T.Y.B. (8) y K.S.V.B. (8), este último resultó ileso. Todos fueron trasladados de emergencia a los hospitales Loayza y Almenara, donde se recuperan de múltiples lesiones, algunas de ellas graves.

El comandante Joel Ricalde informó para La República que tres personas presentaban fracturas expuestas y hemorragias externas, mientras que el resto sufrió politraumatismos y contusiones severas. En total, diez ambulancias y cuatro unidades de rescate participaron en la atención de la emergencia.

Cierran tránsito en puente Ricardo Palma por accidente

El accidente generó gran alarma en la zona. Las autoridades cerraron un carril del puente Ricardo Palma en dirección al Rímac como medida preventiva para facilitar las labores de rescate y peritaje. La Policía Nacional del Perú ha solicitado el acceso a las cámaras de seguridad del área para determinar las causas exactas del siniestro.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

