Sociedad

Senamhi emite dos alertas por fenómenos peligrosos en Perú este 1 de setiembre: regiones afectadas

El Senamhi alertó sobre cambios de temperaturas, ráfagas de viento, entre otros eventos, que se reportarán este 1 de setiembre.

El Senamhi informó que se prevé dos fenómenos peligrosos en diversas regiones del Perú, tales como Lima, La Libertad, entre otras.
El Senamhi informó que se prevé dos fenómenos peligrosos en diversas regiones del Perú, tales como Lima, La Libertad, entre otras.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió dos alertas por fenómenos peligrosos en Perú que se registrarán este 1 de setiembre. El organismo prevé el incremento de la temperatura en diversas regiones del país, como Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ica, La Libertad, Lima, entre otros.

Asimismo, en otras zonas se espera un descenso de la temperatura nocturna, de moderada a fuerte intensidad. Ante estos cambios meteorológicos, se recomienda a la población tomar precauciones y mantenerse abrigada.

Senamhi emite alertas por fenómenos peligrosos

El Senamhi informó que el lunes 1 de setiembre se reportarán bajas temperaturas en la sierra sur. Además, se prevén ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 50 km/h, escasa nubosidad y aumento de la temperatura diurna. Las temperaturas mínimas llegarán hasta los -20°c en localidades ubicadas por encima de los 4000 m. s. n. m. en la sierra sur.

Este fenómeno tendrá una duración aproximadas de 23 horas. Las regiones que se verían afectadas son:

  • Apurímac
  • Arequipa
  • Cusco
  • Moquegua
  • Puno
  • Tacna

La entidad especializada en pronósticos meteorológicos señaló que el lunes 1 de setiembre también se registrará el aumento de la temperatura diurna, de moderada intensidad, en la sierra. En ese sentido, indicó que se prevé la escasa nubosidad hacia el mediodía y que ello favorecería un incremento de la radiación ultravioleta. Incluso, señaló que se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h.

También, precisó que se prevé valores máximos entre 23°C y 32°C en la sierra norte, entre 22°C y 29°C en la sierra centro y valores entre 21°C y 29°C en la sierra sur. Las regiones que se verían afectadas serán:

  • Amazonas
  • Áncash
  • Apurímac
  • Arequipa
  • Ayacucho
  • Cajamarca
  • Huancavelica
  • Huánuco
  • Ica
  • Junín
  • La Libertad
  • Lambayeque
  • Lima
  • Moquegua
  • Pasco
  • Piura
  • Tacna

Recomendaciones por cambios de temperaturas

El Senamhi recomienda a la población estar atenta ante los cambios de temperatura, tanto al aumento como al descenso de la misma. En días de calor intenso, sugiere hidratarse de manera constante, evitar la exposición prolongada al sol, usar ropa ligera y protegerse con sombreros o bloqueador solar.

Frente a los descenso de temperatura, el Senamhi sugiere abrigarse en capas, priorizar ambientes ventilados pero cálidos y consumir bebidas calientes para mantener la temperatura corporal. También, recomienda proteger a las personas en situación de vulnerabilidad, como los niños y ancianos.

