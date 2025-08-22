HOYSuscripcion LR Focus

Huánuco: asesinan a chofer de tráiler tras violento robo de 700 sacos de arroz

Según la PNP, el hombre habría sido asesinado por la organización criminal "Los Gallinazos del Arroz", que además robó la mercadería que trasladaba a Lima.

Matan a chofer de tráiler en Huánuco tras robo de sacos de arroz. Foto: Composición LR
Matan a chofer de tráiler en Huánuco tras robo de sacos de arroz. Foto: Composición LR

Las autoridades hallaron sin vida a un hombre que había sido reportado como desaparecido hace unos días en Huánuco. La víctima, que se dedicaba a conducir vehículos de carga pesada, habría sido asesinada por sujetos que, además, le robaron la mercadería que trasladaba a Lima.

El chofer fue identificado como Carlos Chuquín, que trasladaba 700 sacos de arroz. Según información, su cuerpo fue encontrado por rescatistas en el kilómetro 49 de la carretera Huánuco, colgado en una pendiente.

Delincuentes asesinan a y roban mercadería a chofer de tráiler

De acuerdo a la Policía Nacional del Perú (PNP), el conductor habría sido asesinado por una organización criminal conocida como “Los Gallinazos del Arroz”, dedicaba al robo de vehículos de transporte de carga.

“El chofer estaba realizando el traslado de un tráiler de más de 300 sacos de arroz destinados a la ciudad de Lima desde la localidad de Tarapoto”, informó el general PNP Humberto Alvarado, jefe de la Región Policial Huánuco.

Detienen a exregidor de Cayrán

En un operativo realizado en el distrito de Cayrán, las autoridades capturaron al exregidor Wili Espinoza Benancio junto a su esposa e hijo. Durante el allanamiento a su vivienda se hallaron más de 200 sacos de arroz robado.

Según el general Alvarado, el exfuncionario fue detenido cuando se alistaba para distribuir el cargamento en diferentes establecimientos comerciales.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

