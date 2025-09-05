HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Cusco alza la voz: “El centralismo no nos ha dado nada”

“Ellos en dos días deciden construir sus cárceles, mientras nosotros durante dos décadas peleando con el papel”, puntualizó el gobernador de Cusco.

Celebración por la nueva carretera. Foto: GORE CUSCO.
Celebración por la nueva carretera. Foto: GORE CUSCO.

Ayer jueves 4, La República recibió una nota de prensa que sí merece un comentario. En ella, se consignaba lo siguiente:

“Con una inversión de S/ 539,092,831 y un plazo de ejecución de obra de 39 meses calendarios, el mejoramiento de la carretera Abra Ranraccasa Paccaritambo-Desvío Ccapacmarca, en un promedio de 90 kilómetros, representa una de las intervenciones viales más importantes de los últimos años en la región cusqueña”.

La nota daba cuenta de la presentación del expediente técnico del Gobierno Regional Cusco y el gobernador Werner Salcedo Álvarez no se quedó atrás en su intervención (no es parte de la nota de prensa):

“No es la fuerza que nos falta, había sido el centralismo que se lleva nuestra plata. Les digo a Lima, les digo a los centralistas ¡basta!, porque nosotros le damos la mitad de nuestros recursos; ellos en dos días deciden construir sus cárceles, mientras nosotros durante dos décadas peleando con el papel”. Como indicó La República el pasado martes 2, el gobierno de Dina Boluarte aprobó la construcción del penal El Frontón, destinado a jefes y cabecillas de organizaciones criminales. Sin embargo, “Boluarte no ha conseguido completar cinco proyectos de habilitación de penales por S/760 millones en Ica, Chincha, Arequipa, Cajamarca y Pucallpa, para la reclusión de 14 mil 355 presidiarios”, puntualizó igualmente La República el miércoles 3.

Este proyecto de El Frontón, según el exjefe del INPE Javier Llaque, costaría alrededor de 5.000 millones de soles. Lo dicho por Salcedo Álvarez no deja de tener sentido. Tampoco su molestia.

Notas relacionadas
Proyecto inmobiliario de 2025 a 2035 en Cusco: ¿el progreso o la destrucción de Urubamba?

Proyecto inmobiliario de 2025 a 2035 en Cusco: ¿el progreso o la destrucción de Urubamba?

LEER MÁS
Tejedoras de Ollantaytambo premiadas en la Bienal de Diseño de Londres

Tejedoras de Ollantaytambo premiadas en la Bienal de Diseño de Londres

LEER MÁS
María del Pilar Riofrío: "Los museos no solo somos un espacio para la educación artística, sino para la educación en general"

María del Pilar Riofrío: "Los museos no solo somos un espacio para la educación artística, sino para la educación en general"

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Se inician obras de bypass en autopista Ramiro Prialé, pese a posibles conflictos legales entre MML y Rutas de Lima

Se inician obras de bypass en autopista Ramiro Prialé, pese a posibles conflictos legales entre MML y Rutas de Lima

LEER MÁS
Atentados en Trujillo no cesan: detonan explosivo y destruyen casa de 3 pisos cerca al Centro Histórico

Atentados en Trujillo no cesan: detonan explosivo y destruyen casa de 3 pisos cerca al Centro Histórico

LEER MÁS
Trenes en conflicto: ministro de Transportes denuncia amenazas para firmar adenda de proyecto Lima-Chosica

Trenes en conflicto: ministro de Transportes denuncia amenazas para firmar adenda de proyecto Lima-Chosica

LEER MÁS
Pleno del Congreso aprueba en segunda votación aumento de pensiones para docentes jubilados y cesantes

Pleno del Congreso aprueba en segunda votación aumento de pensiones para docentes jubilados y cesantes

LEER MÁS
Construcción del penal El Frontón amenaza especies en peligro de extinción: proyecto afectaría refugio natural de aves marinas

Construcción del penal El Frontón amenaza especies en peligro de extinción: proyecto afectaría refugio natural de aves marinas

LEER MÁS
Bajas temperaturas y lluvias afectarán más de 8 regiones por nuevo fenómeno en Perú, según Senamhi

Bajas temperaturas y lluvias afectarán más de 8 regiones por nuevo fenómeno en Perú, según Senamhi

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Sociedad

Temblor en Perú HOY, 4 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Asesinan a jalador de combi frente a peatones y dejan a una mujer herida en av. Faucett, Callao

Finge ser menor para acosar a niña de 10 años en Ventanilla: acusado es padrastro de compañero de colegio de la víctima

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota