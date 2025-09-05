Cusco alza la voz: “El centralismo no nos ha dado nada”

Ayer jueves 4, La República recibió una nota de prensa que sí merece un comentario. En ella, se consignaba lo siguiente:

“Con una inversión de S/ 539,092,831 y un plazo de ejecución de obra de 39 meses calendarios, el mejoramiento de la carretera Abra Ranraccasa Paccaritambo-Desvío Ccapacmarca, en un promedio de 90 kilómetros, representa una de las intervenciones viales más importantes de los últimos años en la región cusqueña”.

La nota daba cuenta de la presentación del expediente técnico del Gobierno Regional Cusco y el gobernador Werner Salcedo Álvarez no se quedó atrás en su intervención (no es parte de la nota de prensa):

“No es la fuerza que nos falta, había sido el centralismo que se lleva nuestra plata. Les digo a Lima, les digo a los centralistas ¡basta!, porque nosotros le damos la mitad de nuestros recursos; ellos en dos días deciden construir sus cárceles, mientras nosotros durante dos décadas peleando con el papel”. Como indicó La República el pasado martes 2, el gobierno de Dina Boluarte aprobó la construcción del penal El Frontón, destinado a jefes y cabecillas de organizaciones criminales. Sin embargo, “Boluarte no ha conseguido completar cinco proyectos de habilitación de penales por S/760 millones en Ica, Chincha, Arequipa, Cajamarca y Pucallpa, para la reclusión de 14 mil 355 presidiarios”, puntualizó igualmente La República el miércoles 3.

Este proyecto de El Frontón, según el exjefe del INPE Javier Llaque, costaría alrededor de 5.000 millones de soles. Lo dicho por Salcedo Álvarez no deja de tener sentido. Tampoco su molestia.