Sociedad

Corte de agua en Lima HOY, según Sedapal: consulta los horarios y distritos afectados hasta por 12 horas

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha programado cortes de agua hasta el 4 de septiembre. Consulta aquí los distritos de Lima afectados.

Sedapal anuncia cortes en Lima hasta este 4 de setiembre
Sedapal anuncia cortes en Lima hasta este 4 de setiembre | Composición LR

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó a través de sus canales oficiales que se realizarán cortes programados de agua en varios distritos de Lima Metropolitana y el Callao. Precisaron que estas interrupciones se deben a labores de mantenimiento destinadas a optimizar el servicio, resolver problemas de baja presión en las tuberías y efectuar la limpieza de reservorios.

La empresa advirtió que la suspensión del suministro podría durar hasta 12 horas, por lo que recomendó a los vecinos tomar medidas preventivas, como almacenar agua con anticipación, para afrontar el periodo sin servicio.

PUEDES VER: Sedapal: recibo de agua subiría hasta S/7,7 al mes desde 2026

lr.pe

¿Dónde habrá corte de agua hoy 2 de septiembre?

Lurín

Motivo: Instalación de Válvula de compuerta

Áreas afectadas: Sector 467. Pueblo Lurín, A.H. Haya de la Torre, Urb. La Virreyna, A.H. César Vallejo. Sector 468. Asoc. Prolongación Jahuay, Asoc. Jahuay, Asoc. Las Velas, Asoc. La Barca, Asoc. El Barco, Asoc. Los Pulpos

Fecha y hora de inicio: Martes 02 de setiembre, 1:00 a.m.

Fecha y hora de reestablecimiento: Martes 02 de setiembre, 12:00 m.

Santa Anita

Motivo: Rotura de tubería de matriz

Áreas afectadas: Sector 171. Urb. La Universal 2da etapa

Fecha y hora de inicio: Martes 02 de setiembre, 9:15 a.m.

Fecha y hora de reestablecimiento: Martes 02 de setiembre, 4:00 p.m.

Comas

Motivo: Rotura de tubería de matriz

Áreas afectadas: Sector 339. A.H. Nueva Florida

Fecha y hora de inicio: Martes 02 de setiembre, 11:23 a.m.

Fecha y hora de reestablecimiento: Martes 02 de setiembre, 7:00 p.m.

San Martín de Porres

Motivo: Mantenimiento de válvula de control

Áreas afectadas: Sector 80. APV Los Libertadores

Fecha y hora de inicio: Martes 02 de setiembre, 1:32 p.m.

Fecha y hora de reestablecimiento: Martes 02 de setiembre, 9:00 p.m.

La Victoria

Motivo: Reparación de rotura de tubería

Áreas afectadas: Sector: 17. P.J. Matute, Urb. Balconcillo, Urb. Monte Carmelo, Urb. La Pólvora, Urb. Santa Catalina. Cuadrante: Av. Palermo, Av. Canadá, Av. Parinacochas, Av. de las Américas.

Fecha y hora de inicio: Martes 02 de setiembre, 3:10 p.m.

Fecha y hora de reestablecimiento: Martes 02 de setiembre, 11:00 p.m.

San Juan de Miraflores

Motivo: Mantenimiento de válvula de control

Áreas afectadas: Sector 301. A.H. Sector 15 de Setiembre Pamplona Alta. Cuadrante: Ca. Angamos, Av. San Juan, Ca. Sin Nombre, Av. Central

Fecha y hora de inicio: Martes 02 de setiembre, 3:30 p.m.

Fecha y hora de reestablecimiento: Martes 02 de setiembre, 11:50 p.m.

¿Dónde habrá corte de agua hoy 4 de septiembre?

Pucusana

Motivo: Limpieza de reservorio

Áreas afectadas: Sector 542. A.H. Benjamín Doig, A.H. Manuel Scorza.

Fecha y hora de inicio: Jueves 04 de setiembre, 8:00 a.m.

Fecha y hora de reestablecimiento: Jueves 04 de setiembre, 8:00 p.m.

El Agustino

Motivo: Limpieza de reservorio

Áreas afectadas: Sector 23. Asoc. Santa Mary, A.H. Las Cataratas, Asoc. El Bosque, A.H. 09 de Octubre. Aso. Las Lomas de Rosales, A.H. Las Cataratas II, Asoc. Las Lomas del Bosque

Fecha y hora de inicio: Jueves 04 de setiembre, 8:00 a.m.

Fecha y hora de reestablecimiento: Jueves 04 de setiembre, 11:50 p.m.

Los Olivos

Motivo: Limpieza de reservorio

Áreas afectadas: Sector 83. A.H. Armando Villanueva; Asoc. Centro Unión Lacabamba; Urb. San Elías; Urb. Santa Luisa; Urb. Santa Luisa 2da etapa, Urb. Villa Sol 1ra, 2da y 3ra etapa.

Fecha y hora de inicio: Jueves 04 de setiembre, 8:00 a.m.

Fecha y hora de reestablecimiento: Jueves 04 de setiembre, 8:00 p.m.

Chorrillos

Motivo: Ejecución de Empalme

Áreas afectadas: Urb. La Encantada, Urb. Brisas de Villa, Urb. Country Club de Villa, Urb. La Encantada 1ra y 3ra etapa, Urb. Huertos de Villa Asenta. Cuadrante: Av. Alameda Los Horizontes, Av. Prolongación Huaylas, Av. Las Garzas Reales, Av. Alameda Poeta de la Rivera, Av. Alameda Costa Norte

Fecha y hora de inicio: Jueves 04 de setiembre, 12:00 m.

Fecha y hora de reestablecimiento: Jueves 04 de setiembre, 11:00 p.m.

¿Qué hacer si no regresa el agua?

Los usuarios que deseen comunicarse con Sedapal para advertir alguna irregularidad, deberán llamar al número 317 - 8000 o visitar la página web oficial de la empresa. En esta última accederán a información detallada sobre las acciones que se están tomando para garantizar la calidad del servicio.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

