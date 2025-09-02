Corte de agua en Lima HOY, según Sedapal: consulta los horarios y distritos afectados hasta por 12 horas
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha programado cortes de agua hasta el 4 de septiembre. Consulta aquí los distritos de Lima afectados.
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó a través de sus canales oficiales que se realizarán cortes programados de agua en varios distritos de Lima Metropolitana y el Callao. Precisaron que estas interrupciones se deben a labores de mantenimiento destinadas a optimizar el servicio, resolver problemas de baja presión en las tuberías y efectuar la limpieza de reservorios.
La empresa advirtió que la suspensión del suministro podría durar hasta 12 horas, por lo que recomendó a los vecinos tomar medidas preventivas, como almacenar agua con anticipación, para afrontar el periodo sin servicio.
¿Dónde habrá corte de agua hoy 2 de septiembre?
Lurín
Motivo: Instalación de Válvula de compuerta
Áreas afectadas: Sector 467. Pueblo Lurín, A.H. Haya de la Torre, Urb. La Virreyna, A.H. César Vallejo. Sector 468. Asoc. Prolongación Jahuay, Asoc. Jahuay, Asoc. Las Velas, Asoc. La Barca, Asoc. El Barco, Asoc. Los Pulpos
Fecha y hora de inicio: Martes 02 de setiembre, 1:00 a.m.
Fecha y hora de reestablecimiento: Martes 02 de setiembre, 12:00 m.
Santa Anita
Motivo: Rotura de tubería de matriz
Áreas afectadas: Sector 171. Urb. La Universal 2da etapa
Fecha y hora de inicio: Martes 02 de setiembre, 9:15 a.m.
Fecha y hora de reestablecimiento: Martes 02 de setiembre, 4:00 p.m.
Comas
Motivo: Rotura de tubería de matriz
Áreas afectadas: Sector 339. A.H. Nueva Florida
Fecha y hora de inicio: Martes 02 de setiembre, 11:23 a.m.
Fecha y hora de reestablecimiento: Martes 02 de setiembre, 7:00 p.m.
San Martín de Porres
Motivo: Mantenimiento de válvula de control
Áreas afectadas: Sector 80. APV Los Libertadores
Fecha y hora de inicio: Martes 02 de setiembre, 1:32 p.m.
Fecha y hora de reestablecimiento: Martes 02 de setiembre, 9:00 p.m.
La Victoria
Motivo: Reparación de rotura de tubería
Áreas afectadas: Sector: 17. P.J. Matute, Urb. Balconcillo, Urb. Monte Carmelo, Urb. La Pólvora, Urb. Santa Catalina. Cuadrante: Av. Palermo, Av. Canadá, Av. Parinacochas, Av. de las Américas.
Fecha y hora de inicio: Martes 02 de setiembre, 3:10 p.m.
Fecha y hora de reestablecimiento: Martes 02 de setiembre, 11:00 p.m.
San Juan de Miraflores
Motivo: Mantenimiento de válvula de control
Áreas afectadas: Sector 301. A.H. Sector 15 de Setiembre Pamplona Alta. Cuadrante: Ca. Angamos, Av. San Juan, Ca. Sin Nombre, Av. Central
Fecha y hora de inicio: Martes 02 de setiembre, 3:30 p.m.
Fecha y hora de reestablecimiento: Martes 02 de setiembre, 11:50 p.m.
¿Dónde habrá corte de agua hoy 4 de septiembre?
Pucusana
Motivo: Limpieza de reservorio
Áreas afectadas: Sector 542. A.H. Benjamín Doig, A.H. Manuel Scorza.
Fecha y hora de inicio: Jueves 04 de setiembre, 8:00 a.m.
Fecha y hora de reestablecimiento: Jueves 04 de setiembre, 8:00 p.m.
El Agustino
Motivo: Limpieza de reservorio
Áreas afectadas: Sector 23. Asoc. Santa Mary, A.H. Las Cataratas, Asoc. El Bosque, A.H. 09 de Octubre. Aso. Las Lomas de Rosales, A.H. Las Cataratas II, Asoc. Las Lomas del Bosque
Fecha y hora de inicio: Jueves 04 de setiembre, 8:00 a.m.
Fecha y hora de reestablecimiento: Jueves 04 de setiembre, 11:50 p.m.
Los Olivos
Motivo: Limpieza de reservorio
Áreas afectadas: Sector 83. A.H. Armando Villanueva; Asoc. Centro Unión Lacabamba; Urb. San Elías; Urb. Santa Luisa; Urb. Santa Luisa 2da etapa, Urb. Villa Sol 1ra, 2da y 3ra etapa.
Fecha y hora de inicio: Jueves 04 de setiembre, 8:00 a.m.
Fecha y hora de reestablecimiento: Jueves 04 de setiembre, 8:00 p.m.
Chorrillos
Motivo: Ejecución de Empalme
Áreas afectadas: Urb. La Encantada, Urb. Brisas de Villa, Urb. Country Club de Villa, Urb. La Encantada 1ra y 3ra etapa, Urb. Huertos de Villa Asenta. Cuadrante: Av. Alameda Los Horizontes, Av. Prolongación Huaylas, Av. Las Garzas Reales, Av. Alameda Poeta de la Rivera, Av. Alameda Costa Norte
Fecha y hora de inicio: Jueves 04 de setiembre, 12:00 m.
Fecha y hora de reestablecimiento: Jueves 04 de setiembre, 11:00 p.m.
¿Qué hacer si no regresa el agua?
Los usuarios que deseen comunicarse con Sedapal para advertir alguna irregularidad, deberán llamar al número 317 - 8000 o visitar la página web oficial de la empresa. En esta última accederán a información detallada sobre las acciones que se están tomando para garantizar la calidad del servicio.
