¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
Sociedad

Corte de agua en Lima HOY, según Sedapal: lista de distritos afectados y horarios

Sedapal anuncia cortes de agua programados en Lima y Callao por trabajos de mantenimiento, con interrupciones de hasta 12 horas. Se recomienda almacenar agua anticipadamente.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció cortes de agua programados en diversos distritos de Lima Metropolitana y Callao, debido a trabajos de mantenimiento para mejorar el suministro, reparaciones por baja presión en las redes y limpieza de reservorios.

La entidad advirtió que las interrupciones podrían extenderse hasta 12 horas, por lo que exhortó a los vecinos a tomar precauciones y almacenar agua en sus hogares para garantizar el abastecimiento durante este periodo.

Corte de agua en Lima: distritos y horarios afectados

14:30
20/8/2025

Corte de agua en San Juan de Lurigancho este 20 de agosto

Motivo: Limpieza de reservorio

Zonas afectadas: A.H. Óvalo San Fernando

Sector/Subsector: Sector 409

Hora de interrupción: 1:00 p.m.

Hora de restablecimiento: 8:00 p.m.

14:00
20/8/2025

Corte de agua en Ate

Motivo: Limpieza de reservorio

Zonas afectadas: Sector 162, APV María Reyna de los Ángeles, Asoc. Las Palmeras, Asoc. 8 de Diciembre, Asoc. La Estrella, Asoc. Fondo Santa Clara, Asoc. María Reyna de los Apóstoles, Urb. Centro Poblado Santa Clara, Urb. Ex-Fundo La Estrella, Urb. Robles de Ate 1ra y 2da etapa

Hora de interrupción: 11:00 a.m.

Hora de restablecimiento: 11:00 p.m.

13:30
20/8/2025

Corte de agua en Comas este 20 de agosto

Motivo: Limpieza de reservorio

Zonas afectadas: Urb. Pop. San Carlos, Urb. La Alborada, U. Pop. San Juan Bautista, Urb. La Alborada II Etapa

Sector/Subsector: Sector 347

Hora de interrupción: 12:00 m.

Hora de restablecimiento: 8:00 p.m.

13:00
20/8/2025

Corte de agua en Ate este 20 de agosto

Motivo: Limpieza de reservorio

Zonas afectadas: Sector 162, APV María Reyna de los Ángeles, Asoc. Las Palmeras, Asoc. 8 de Diciembre, Asoc. La Estrella, Asoc. Fondo Santa Clara, Asoc. María Reyna de los Apóstoles, Urb. Centro Poblado Santa Clara, Urb. Ex-Fundo La Estrella, Urb. Robles de Ate 1ra y 2da etapa

Hora de interrupción: 8:00 a.m.

Hora de restablecimiento: 8:00 p.m.

12:30
20/8/2025

Corte de agua en Villa El Salvador este 20 de agosto

Motivo: Limpieza de reservorio

Zonas afectadas: Sector 326, Cercado: Sector 7 Grupos 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A; Sector 9 Grupo 1; Sector 9 Grupo 2; Mzs. A, B, C, D, E, H, J, K, L, M, N, O, P; Sector 9 Grupo 2; Mzs. F, G, I; Sector 7 Grupo 4; A.H. Edilberto Ramos

Hora de interrupción: 8:00 a.m.

Hora de restablecimiento: 8:00 p.m.

12:20
20/8/2025

Corte de agua en Cercado este 20 de agosto

Motivo: Rotura de tubería

Zonas afectadas: P.J. Los Ángeles, P.J. Mirones Bajo, P.J. Ricardo Palma, Urb. Reynoso, Cuadrante: Av. Morales Duárez, Av. 28 de Julio, Av. Universitaria, Av. Túpac Amaru

Hora de interrupción: 10:00 a.m.

Hora de restablecimiento: 7:00 p.m.

12:15
20/8/2025

Corte de agua en Ventanilla, Callao, este 20 de agosto

Motivo: Limpieza de reservorio

Zonas afectadas: A.H. 27 de Enero, A.H. Costa Azul, A.H. Angamos Ampliación

Hora de interrupción: 12:00 m.

Hora de restablecimiento: 6:00 p.m.

12:13
20/8/2025

Corte de agua en Cercado de Lima

Motivo: Reparación de rotura de tubería

Zonas afectadas: P.J. Los Ángeles, P.J. Mirones Bajo, P.J. Mirones Bajos, P.J. Ricardo Palma, Urb. Reynoso

Hora de interrupción: 9:38 a.m.

Hora de restablecimiento: 6:00 p.m.

12:13
20/8/2025

Corte de agua en Comas este 20 de agosto

Motivo: Mantenimiento de cámaras de reductoras de presión

Zonas afectadas: P.J El Carmen Alto

Hora de interrupción: 9:34 a.m.

Hora de restablecimiento: 1:00 p.m.

12:12
20/8/2025

Corte de agua en San Juan de Miraflores este 20 de agosto

Motivo: Fuga en toma de conexión

Zonas afectadas: P.J Buenos Aires, Cuadrante: Av. Miguel Iglesias, Av. Mateo Pumacahua, Av. Pastor Sevilla, Av. Los Geranios

Hora de interrupción: 7:30 a.m.

Hora de restablecimiento: 1:30 p.m.

12:12
20/8/2025

Corte de agua en Santa Anita este 20 de agosto

Motivo: Reparación de rotura de tubería

Zonas afectadas: Coop. Virgen de las Nieves, A.H. Las Terrazas

Hora de interrupción: 7:35 a.m.

Hora de restablecimiento: 3:30 p.m.

12:12
20/8/2025

Corte de agua en VES este 20 de agosto

Motivo: Rotura de tubería matriz

Zonas afectadas: A.H. Príncipe de Asturias Grupo D, A.H. Villa Alejandro 1era etapa, Agrupación Parcela 3C, Villa Alejandro 3era etapa, P.I. Señor de Luren, A.H. 19 de Julio, A.H. San Camilo, A.H. Villa Rosales

Hora de interrupción: 4:50 a.m.

Hora de restablecimiento: 10:00 a.m.

11:50
20/8/2025

Corte de agua en San Juan de Miraflores este 20 de agosto

Motivo: Rotura de tubería matriz

Zonas afectadas: A.H. San Antonio de Padua

Hora de interrupción: 6:00 a.m.

Hora de restablecimiento: 12:00 m.

11:44
20/8/2025

Corte de agua en Villa El Salvador este 20 de agosto

Motivo: Rotura de tubería matriz

Zonas afectadas: A.H. Príncipe de Asturias Grupo D, A.H. Villa Alejandro 1era etapa, Agrupación Parcela 3C, Villa Alejandro 3era etapa, P.I. Señor de Luren

Hora de interrupción: 4:50 a.m.

Hora de restablecimiento: 1:00 p.m.

06:00
6/8/2025

Corte de agua en SJL este 20 de agosto

Motivo: Limpieza de reservorio

Zonas afectadas: Sector 409, A.H. Óvalo San Fernando, A.H. Canto Bello, A.H. San Fernando I, A.H. San Fernando 2da zona, A.H. Las Colinas de San Fernando, A.H. Alberto Fujimori III, AF Portada del Sol, A.H. Bellavista, A.H. Los Robles, A.H. Unión y Progreso Sector San Fernando III, A.H. Valle Hermoso, Agru. Santa Cruz de Muruhuay, AF La Quebrada, A.H. San Fernando Ampliación, Agru. Los Sauces, AF Mirador, AF Santa Rosa de San Fernando, AF 8 de Abril, AF 20 de Septiembre

Hora de interrupción: 1:00 p.m.

Hora de restablecimiento: 11:00 p.m.

¿Qué recomienda Sedapal ante el corte de agua?

Sedapal insta a la población a mantenerse preparada ante el corte de agua en varios distritos de la capital debido a las labores que se realizarán y brinda las siguientes recomendaciones:

  • Almacenar agua con anticipación en recipientes limpios y tapados para el consumo básico.
  • Reservar el agua para necesidades esenciales como higiene, cocina y alimentación.
  • Mantener cerradas las llaves de paso mientras dure la interrupción.
  • Revisar el estado y la limpieza de cisternas o tanques elevados.
  • Dejar correr el agua unos minutos tras el restablecimiento si presenta turbidez.

¿Qué hacer si no regresa el agua?

Los usuarios que deseen comunicarse con Sedapal para advertir alguna irregularidad, deberán llamar al número 317 - 8000 o visitar la página web oficial de la empresa. En esta última accederán a información detallada sobre las acciones que se están tomando para garantizar la calidad del servicio.

