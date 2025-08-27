Lima: corte de agua según Sedapal hoy por horarios y distritos
Sedapal anunció cortes de agua programados para distritos de Lima y Callao por trabajos de mantenimiento. Por ello, habrá interrupciones de hasta 10 horas en las zonas afectadas.
- Jossimar Cabrera, acusado de asesinato de Sheyla Gutiérrez, se entrega a Interpol: enfrentaría cadena perpetua en EE. UU.
- Joven peruano denuncia que fue retenido ilegalmente y sufrió humillaciones en Francia: "Se burlaban de todo lo que tenía"
Debido a trabajos de mantenimiento para mejorar el suministro, reparaciones por baja presión en las redes y limpieza de reservorios, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció cortes de agua programados en diversos distritos de Lima y Callao durante la última semana de agosto.
Por tal motivo, la entidad advirtió que las interrupciones podrían extenderse hasta por 10 horas, por lo que exhortó a los vecinos a tomar precauciones y almacenar agua en sus hogares para garantizar el abastecimiento durante este periodo.
Cortes de agua en Lima y Callao, programados por Sedapal
Corte de agua en Magdalena
Motivo: reparación de rotura de tubería
Áreas afectadas: Urbanización Cercado, Urbanización Orbea y Oyague
Fecha y hora de restablecimiento: miércoles 27 de agosto a las 5.00 p. m.
Corte de agua en San Borja
Motivo: empalme de tubería
Áreas afectadas: Urbanización Chacarilla del Estanque
Fecha y hora de restablecimiento: miércoles 27 de agosto a las 6.00 p. m.
Corte de agua en Ate
Motivo: limpieza y desinfección de reservorio
Áreas afectadas: Urbanización A.H. Heraud 1ra Etapa, Javier; Urbanización A.H. Santa María de Vitarte; Urbanización Agru. Vecinal San Roque; Urbanización APV Mariátegui, José Carlos; Urbanización APV Pampa Huasi; Urbanización APV Santa Rosa; Urbanización Asoc. Bellavista; Urbanización Asoc. Girasol de Vitarte; Urbanización Asoc. Laureles de Vitarte, Los; Urbanización Asoc. Nuevo Vitarte; Urbanización Asoc. San Andrés; Urbanización Asoc. Santa Cruz del Nueva Vitarte; Urbanización Asoc. Santa Teresa de Vitarte; Urbanización Asoc. Servidores de las FF.PP. Vitarte; Urbanización Asoc. Servidores de las Fuerzas Policiales, de Los; Urbanización Asoc. Tahuantinsuyo; Urbanización Asoc. Topacios, Los; Urbanización Coop. Mayo 1ra Etapa, 26 de; Urbanización Coop. Mayo 2da Etapa, 26 de; Urbanización Urb. Centro Poblado Sect. 20 Vitarte; y Urbanización Urb. Nueva Esperanza.
Fecha y hora de restablecimiento: miércoles 27 de agosto a las 6.50 p. m.
Corte de agua en SJM este 25 de agosto
Áreas afectadas: A.H. San Antonio de Padua.
Fecha y hora de inicio: Lunes 25 de agosto, 8:00 p.m.
Fecha y hora de restablecimiento: Martes 26 de agosto, 3:00 a.m.
Sector/Subsector: Sector 305.
Corte de agua en Villa El Salvador este 25 de agosto
Áreas afectadas: Agrup. Pachacámac Parcela 3 Sector 1-B2.
Fecha y hora de inicio: Lunes 25 de agosto, 6:00 p.m.
Fecha y hora de restablecimiento: Lunes 25 de agosto, 10:30 p.m.
Sector/Subsector: Sector 324.
Corte de agua en Magdalena este 25 de agosto
Áreas afectadas: Cercado, Urb. Jacaranda, Urb. Oyague, Urb. San Felipe (incluye cuadrantes: Av. Pérez Araníbar, Jr. Justo Vigil, Av. Bonnemaison, Av. Javier Prado).
Fecha y hora de inicio: Lunes 25 de agosto, 3:50 p.m.
Fecha y hora de restablecimiento: Lunes 25 de agosto, 11:55 p.m.
Sector/Subsector: Sector 48.
Corte de agua en Los Olivos este 25 de agosto
Áreas afectadas: Urb. Micaela Bastidas.
Fecha y hora de inicio: Lunes 25 de agosto, 3:42 p.m.
Fecha y hora de restablecimiento: Lunes 25 de agosto, 11:00 p.m.
Sector/Subsector: Sector 81.
Corte de agua en Magdalena este 25 de agosto
Áreas afectadas: Cercado, Urb. Jacaranda, Urb. Oyague, Urb. San Felipe.
Fecha y hora de inicio: Lunes 25 de agosto, 3:28 p.m.
Fecha y hora de restablecimiento: Lunes 25 de agosto, 11:00 p.m.
Sector/Subsector: Sector 48.
Corte de agua en Santiago de Surco este 25 de agosto
Motivo:
Rotura de tubería matriz
Distrito:
Santiago de Surco
Localidades/Áreas afectadas:
Urb. C.C. Monterrico
Cuadrante: Av. Primavera, Calle Santa Elena Norte, Av. Alonso de Molina, Jr. Tomasal
Sector/Subsector:
Sector 297
Fecha/Hora de inicio de la interrupción:
Lunes 25 de agosto | 2:43 p. m.
Fecha/Hora de restablecimiento del servicio:
Lunes 25 de agosto | 9:00 p. m.
Fuente: Sedapal – Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Corte de agua en Villa María del Triunfo
Motivo:
Fuga en toma de conexión
Distrito:
Villa María del Triunfo
Localidades/Áreas afectadas:
A.H. José Carlos Mariátegui
Cuadrante: Av. Primavera, Calle Inti Raymi, Calle Pando Egúsquiza, Calle Mariano Melgar, Ca. Inca Garcilaso de la Vega, Ca. San Antonio
Sector/Subsector:
Sector 309
Fecha/Hora de inicio de la interrupción:
Lunes 25 de agosto | 9:48 a. m.
Fecha/Hora de restablecimiento del servicio:
Lunes 25 de agosto | 7:00 p. m.
Fuente: Sedapal – Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Corte de agua en La Victoria este 25 de agosto
Motivo:
Reparación de rotura de tubería
Distrito:
La Victoria
Localidades/Áreas afectadas:
Urb. Santa Catalina, Urb. El Palomar, Urb. Carlos Villarán
Sector/Subsector:
Sector 18
Fecha/Hora de inicio de la interrupción:
Lunes 25 de agosto | 1:04 p. m.
Fecha/Hora de restablecimiento del servicio:
Lunes 25 de agosto | 10:00 p. m.
Fuente: Sedapal – Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Corte de agua en San de Lurigancho este 27 de agosto
Motivo:
Limpieza y Mantenimiento Preventivo del Reservorio N.° 5 Vicentelo
Distritos:
San Juan de Lurigancho
Localidades / Áreas afectadas:
Av. 9 de octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I, II y Cooperativa La Huayrona I, Urb. San Gabriel.
Al momento de la reposición del servicio, se recomienda dejar abiertas sus llaves por algunos minutos.
Fecha / Hora de inicio de la interrupción:
Miércoles 27 de agosto | 8:00 a.m.
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio:
Miércoles 27 de agosto | 5:00 p.m.
Corte de agua en Villa El Salvador este 25 de agosto
Motivo:
Reparación en la toma
Localidades / Áreas afectadas:
Cercado
Cuadrante: Av. 200 Millas, Av. José C. Mariátegui, Av. Pachacútec, Av. Separadora Industrial
Sector / Subsector:
Sector 324
Fecha / Hora de inicio de la interrupción:
Lunes 25 de agosto | 6:17 a.m.
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio:
Lunes 25 de agosto | 1:00 p.m.
Corte de agua en Surquillo este 24 de agosto
Motivo: Fuga en toma de conexión
Distrito: Surquillo
Localidades/Áreas afectadas:
Cercado
Cuadrante: Calle Manuel Iribarren, Av. Angamos Este, Av. Paseo de La República, Av. Domingo Orué
Sector/Subsector: Sector 39
Inicio de la interrupción: Domingo 24 de agosto | 5:20 p.m.
Restablecimiento del servicio: Domingo 24 de agosto | 11:20 p.m.
Corte de agua en San Martín de Porres este 24 de agosto
Motivo: Reparación de rotura de tubería
Distrito: San Martín de Porres
Localidades/Áreas afectadas: Asociación Santa Rosa de Piérola
Sector/Subsector: Sector 211
Inicio de la interrupción: Domingo 24 de agosto | 4:50 p.m.
Restablecimiento del servicio: Domingo 24 de agosto | 1:00 a.m.
Corte de agua en Ventanilla este 24 de agosto
Motivo: Reparación de rotura de tubería
Distrito: Ventanilla
Localidades/Áreas afectadas: Urb. Ex Zona Comercial e Industrial de Ventanilla
Sector/Subsector: Sector 276
Inicio de la interrupción: Domingo 24 de agosto | 12:44 p.m.
Restablecimiento del servicio: Domingo 24 de agosto | 6:44 p.m.
Corte de agua en VES este 24 de agosto
Motivo: Fuga en toma de conexión
Distrito: Villa El Salvador
Localidades/Áreas afectadas: Agru Pachacámac Barrio 3 sector II
Cuadrante: Av. Revolución, Av. Universitaria, Av. Sevilla, Av. Lomas
Sector/Subsector: Sector 329
Inicio de la interrupción: Domingo 24 de agosto | 10:26 a.m.
Restablecimiento del servicio: Domingo 24 de agosto | 8:00 p.m.
Corte de agua en Santiago de Surco este 24 de agosto
Motivo: Mantenimiento de cámara de rebombeo
Distrito: Santiago de Surco
Localidades/Áreas afectadas: Urb. C.C. Monterrico
Cuadrante: Av. La Encalada, Av. Luis Tezza, Av. La República, Av. Francisco de Cuéllar
Sector/Subsector: Sector 297
Inicio de la interrupción: Domingo 24 de agosto | 10:45 a.m.
Restablecimiento del servicio: Domingo 24 de agosto | 4:45 p.m.
Corte de agua en VES este 24 de agosto
Motivo: Fuga en toma de conexión
Distrito: Villa El Salvador
Localidades/Áreas afectadas: Cercado
Cuadrante: Av. José Olaya, Av. María E. Moyano, Av. Talara, Av. Agroindustrial
Sector/Subsector: Sector 326
Inicio de la interrupción: Domingo 24 de agosto | 7:00 a.m.
Restablecimiento del servicio: Domingo 24 de agosto | 4:00 p.m.
Corte de agua en Huarochirí este 26 de agosto
Motivo: Limpieza de reservorio
Distrito: San Antonio de Huarochirí
Localidades/Áreas afectadas:
Asoc. Viv. San Juan de Jicamarca – ECNC
Manzanas: H1, Ñ1, O1, I1, L5, K1, J1, F5, A5, G5, H3, N3, M3, F, Q3, R3, H1, B1, G1, Ñ1, P1, X1, L1I, B4, M4, F4, E4
Sector/Subsector: Sector 131
Inicio de la interrupción: Martes 26 de agosto | 12:00 m.
Restablecimiento del servicio: Martes 26 de agosto | 11:50 p.m.
Corte de agua en Comas este 26 de agosto
Motivo: Limpieza de reservorio
Distrito: Comas
Localidades/Áreas afectadas: Sector 349
A.H. Villa Florida, A.H. Las Casuarinas de Collique y Ampliación, A.H. 28 de Julio,
A.H. Las Lomas Solidarios Valientes, A.H. Horacio Zevallos Gómez, A.H. Collique,
A.H. Collique 4ta Zona Comité Vecinal 98 y 100, A.H. Collique Comités 40 y 41,
A.H. Las Lomas de Collique, A.H. Lomas de San Valentín, A.H. Villa La Paz,
A.H. Villa Florida 5ta Zona Collique – Comas
Inicio de la interrupción: Martes 26 de agosto | 12:00 m.
Restablecimiento del servicio: Martes 26 de agosto | 8:00 p.m.
Corte de agua en SJM este 26 de agosto
Interrupción del servicio de agua potable
Motivo:
Empalme de tubería
Distrito:
San Juan de Miraflores
Localidades/Áreas afectadas:
Urb. San Juan
Cuadrante: Av. Guillermo Billinghurst, Av. César Canevaro, Av. José Antonio Morales, Av. Genaro Numa Llona
Sector/Subsector:
Sector 304
Fecha/Hora de inicio de la interrupción:
Martes 26 de agosto | 8:00 a.m.
Fecha/Hora de restablecimiento del servicio:
Martes 26 de agosto | 8:00 p.m.
Corte de agua en SJL este 25 de agosto
- Motivo:
Limpieza y Mantenimiento Preventivo del Reservorio N.º 5 Vicentelo
- Distritos:
San Juan de Lurigancho
- Localidades/Áreas afectadas:
Av. 9 de octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera,
Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua,
Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III,
Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I, II y Cooperativa La Huayrona I, Urb. San Gabriel.
Al momento de la reposición del servicio, se recomienda dejar abiertas sus llaves por algunos minutos.
- Fecha/Hora de inicio de la interrupción:
Lunes 25 de agosto | 8:00 a.m.
- Fecha/Hora de restablecimiento del servicio:
Lunes 25 de agosto | 5:00 p.m.
Corte de agua en Ate este 25 de agosto
Motivo: Limpieza de reservorio.
Zonas afectadas: Condominio Las Torres, Condominio Santa Clara, Asoc. Niño Jesús. Asoc. La Estancia, Asoc. Residencia Angamos, Asoc. 30 de agosto.
Horario de interrupción: 8 a.m. – 8 p.m.
Corte de agua en Villa María del Triunfo este 25 de agosto
Motivo: Limpieza de reservorio.
Zonas afectadas: Sector 310. A.H. Sector Centenario; Cercado Villa María del Triunfo, parte alta.
Horario de interrupción: 8 a.m. – 8 p.m.
Corte de agua en Comas este 25 de agosto
Motivo: Limpieza de reservorio.
Zonas afectadas: P.J. El Carmen Alto. P.J. El Carmen. Sector 343
Horario de interrupción: 12:00 p.m. – 8 p.m.
Corte de agua en Ate este 25 de agosto
Motivo: Limpieza de reservorio.
Zonas afectadas: Sector 177. Coop Manysla Ltda. 476. Junta Vecinal 6 de noviembre, Asociación Las Violetas, R-P1, R-P2, R-P5, R-P1, R-P02. Asoc. Las Viñas, El Golf.
Horario de interrupción: 1:00 p.m. – 11:50 p.m.
Corte de agua en San Juan de Lurigancho este 25 de agosto
Motivo: Limpieza y Mantenimiento Preventivo del Reservorio N 5 Vicentelo
Zonas afectadas: Av. 9 de octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate.
Se recomienda dejar abiertas las llaves por algunos minutos al momento de la reposición del servicio.
Horario de interrupción: 8:00 a.m. – 5:00 p.m.
PUEDES VER: Delincuentes fingen ser trabajadores de Sedapal para robar vivienda de ancianos en SJL: PNP les incautó $580 y S/5.620
¿Qué recomienda Sedapal ante el corte de agua?
Sedapal insta a la población a mantenerse preparada ante el corte de agua en varios distritos de la capital debido a las labores que se realizarán y brinda las siguientes recomendaciones:
- Almacenar agua con anticipación en recipientes limpios y tapados para el consumo básico.
- Reservar el agua para necesidades esenciales como higiene, cocina y alimentación.
- Mantener cerradas las llaves de paso mientras dure la interrupción.
- Revisar el estado y la limpieza de cisternas o tanques elevados.
- Dejar correr el agua unos minutos tras el restablecimiento si presenta turbidez.
¿Qué hacer si no regresa el agua?
Los usuarios que deseen comunicarse con Sedapal para advertir alguna irregularidad, deberán llamar al número 317 - 8000 o visitar la página web oficial de la empresa. En esta última accederán a información detallada sobre las acciones que se están tomando para garantizar la calidad del servicio.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.