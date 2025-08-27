HOYSuscripcion LR Focus

Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II
Sociedad

Lima: corte de agua según Sedapal hoy por horarios y distritos

Sedapal anunció cortes de agua programados para distritos de Lima y Callao por trabajos de mantenimiento. Por ello, habrá interrupciones de hasta 10 horas en las zonas afectadas.

Consulta por los distritos que se verán afectados desde este lunes 25 de agosto. Foto: Composición LR
Consulta por los distritos que se verán afectados desde este lunes 25 de agosto. Foto: Composición LR

Debido a trabajos de mantenimiento para mejorar el suministro, reparaciones por baja presión en las redes y limpieza de reservorios, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció cortes de agua programados en diversos distritos de Lima y Callao durante la última semana de agosto.

Por tal motivo, la entidad advirtió que las interrupciones podrían extenderse hasta por 10 horas, por lo que exhortó a los vecinos a tomar precauciones y almacenar agua en sus hogares para garantizar el abastecimiento durante este periodo.

Cortes de agua en Lima y Callao, programados por Sedapal

16:01
27/8/2025

Corte de agua en Magdalena

Motivo: reparación de rotura de tubería

Áreas afectadas: Urbanización Cercado, Urbanización Orbea y Oyague

Fecha y hora de restablecimiento: miércoles 27 de agosto a las 5.00 p. m. 

10:27
27/8/2025

Corte de agua en San Borja

Motivo: empalme de tubería

Áreas afectadas: Urbanización Chacarilla del Estanque

Fecha y hora de restablecimiento: miércoles 27 de agosto a las 6.00 p. m. 

09:17
27/8/2025

Corte de agua en Ate

Motivo: limpieza y desinfección de reservorio

Áreas afectadas: Urbanización A.H. Heraud 1ra Etapa, Javier; Urbanización A.H. Santa María de Vitarte; Urbanización Agru. Vecinal San Roque; Urbanización APV Mariátegui, José Carlos; Urbanización APV Pampa Huasi; Urbanización APV Santa Rosa; Urbanización Asoc. Bellavista; Urbanización Asoc. Girasol de Vitarte; Urbanización Asoc. Laureles de Vitarte, Los; Urbanización Asoc. Nuevo Vitarte; Urbanización Asoc. San Andrés; Urbanización Asoc. Santa Cruz del Nueva Vitarte; Urbanización Asoc. Santa Teresa de Vitarte; Urbanización Asoc. Servidores de las FF.PP. Vitarte; Urbanización Asoc. Servidores de las Fuerzas Policiales, de Los; Urbanización Asoc. Tahuantinsuyo; Urbanización Asoc. Topacios, Los; Urbanización Coop. Mayo 1ra Etapa, 26 de; Urbanización Coop. Mayo 2da Etapa, 26 de; Urbanización Urb. Centro Poblado Sect. 20 Vitarte; y Urbanización Urb. Nueva Esperanza.

Fecha y hora de restablecimiento: miércoles 27 de agosto a las 6.50 p. m. 

21:57
25/8/2025

Corte de agua en SJM este 25 de agosto

Áreas afectadas: A.H. San Antonio de Padua.

Fecha y hora de inicio: Lunes 25 de agosto, 8:00 p.m.

Fecha y hora de restablecimiento: Martes 26 de agosto, 3:00 a.m.

Sector/Subsector: Sector 305.

20:43
25/8/2025

Corte de agua en Villa El Salvador este 25 de agosto

Áreas afectadas: Agrup. Pachacámac Parcela 3 Sector 1-B2.

Fecha y hora de inicio: Lunes 25 de agosto, 6:00 p.m.

Fecha y hora de restablecimiento: Lunes 25 de agosto, 10:30 p.m.

Sector/Subsector: Sector 324.

20:21
25/8/2025

Corte de agua en Magdalena este 25 de agosto

Áreas afectadas: Cercado, Urb. Jacaranda, Urb. Oyague, Urb. San Felipe (incluye cuadrantes: Av. Pérez Araníbar, Jr. Justo Vigil, Av. Bonnemaison, Av. Javier Prado).

Fecha y hora de inicio: Lunes 25 de agosto, 3:50 p.m.

Fecha y hora de restablecimiento: Lunes 25 de agosto, 11:55 p.m.

Sector/Subsector: Sector 48.

19:16
25/8/2025

Corte de agua en Los Olivos este 25 de agosto

Áreas afectadas: Urb. Micaela Bastidas.

Fecha y hora de inicio: Lunes 25 de agosto, 3:42 p.m.

Fecha y hora de restablecimiento: Lunes 25 de agosto, 11:00 p.m.

Sector/Subsector: Sector 81.

18:00
25/8/2025

Corte de agua en Magdalena este 25 de agosto

Áreas afectadas: Cercado, Urb. Jacaranda, Urb. Oyague, Urb. San Felipe.

Fecha y hora de inicio: Lunes 25 de agosto, 3:28 p.m.

Fecha y hora de restablecimiento: Lunes 25 de agosto, 11:00 p.m.

Sector/Subsector: Sector 48.

17:33
25/8/2025

Corte de agua en Santiago de Surco este 25 de agosto

Motivo:
Rotura de tubería matriz

Distrito:
Santiago de Surco

Localidades/Áreas afectadas:
Urb. C.C. Monterrico
Cuadrante: Av. Primavera, Calle Santa Elena Norte, Av. Alonso de Molina, Jr. Tomasal

Sector/Subsector:
Sector 297

Fecha/Hora de inicio de la interrupción:
Lunes 25 de agosto | 2:43 p. m.

Fecha/Hora de restablecimiento del servicio:
Lunes 25 de agosto | 9:00 p. m.

Fuente: Sedapal – Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

17:32
25/8/2025

Corte de agua en Villa María del Triunfo

Motivo:
Fuga en toma de conexión

Distrito:
Villa María del Triunfo

Localidades/Áreas afectadas:
A.H. José Carlos Mariátegui
Cuadrante: Av. Primavera, Calle Inti Raymi, Calle Pando Egúsquiza, Calle Mariano Melgar, Ca. Inca Garcilaso de la Vega, Ca. San Antonio

Sector/Subsector:
Sector 309

Fecha/Hora de inicio de la interrupción:
Lunes 25 de agosto | 9:48 a. m.

Fecha/Hora de restablecimiento del servicio:
Lunes 25 de agosto | 7:00 p. m.

Fuente: Sedapal – Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

17:31
25/8/2025

Corte de agua en La Victoria este 25 de agosto

Motivo:
Reparación de rotura de tubería

Distrito:
La Victoria

Localidades/Áreas afectadas:
Urb. Santa Catalina, Urb. El Palomar, Urb. Carlos Villarán

Sector/Subsector:
Sector 18

Fecha/Hora de inicio de la interrupción:
Lunes 25 de agosto | 1:04 p. m.

Fecha/Hora de restablecimiento del servicio:
Lunes 25 de agosto | 10:00 p. m.

Fuente: Sedapal – Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

07:30
25/8/2025

Corte de agua en San de Lurigancho este 27 de agosto

Motivo:
Limpieza y Mantenimiento Preventivo del Reservorio N.° 5 Vicentelo

Distritos:
San Juan de Lurigancho

Localidades / Áreas afectadas:
Av. 9 de octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I, II y Cooperativa La Huayrona I, Urb. San Gabriel.

Al momento de la reposición del servicio, se recomienda dejar abiertas sus llaves por algunos minutos.

Fecha / Hora de inicio de la interrupción:
Miércoles 27 de agosto | 8:00 a.m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio:
Miércoles 27 de agosto | 5:00 p.m.

07:29
25/8/2025

Corte de agua en Villa El Salvador este 25 de agosto

Motivo:
Reparación en la toma

Localidades / Áreas afectadas:
Cercado
Cuadrante: Av. 200 Millas, Av. José C. Mariátegui, Av. Pachacútec, Av. Separadora Industrial

Sector / Subsector:
Sector 324

Fecha / Hora de inicio de la interrupción:
Lunes 25 de agosto | 6:17 a.m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio:
Lunes 25 de agosto | 1:00 p.m.

19:50
24/8/2025

Corte de agua en Surquillo este 24 de agosto

Motivo: Fuga en toma de conexión

Distrito: Surquillo

Localidades/Áreas afectadas:
Cercado
Cuadrante: Calle Manuel Iribarren, Av. Angamos Este, Av. Paseo de La República, Av. Domingo Orué

Sector/Subsector: Sector 39

Inicio de la interrupción: Domingo 24 de agosto | 5:20 p.m.

Restablecimiento del servicio: Domingo 24 de agosto | 11:20 p.m.

19:38
24/8/2025

Corte de agua en San Martín de Porres este 24 de agosto

Motivo: Reparación de rotura de tubería

Distrito: San Martín de Porres

Localidades/Áreas afectadas: Asociación Santa Rosa de Piérola

Sector/Subsector: Sector 211

Inicio de la interrupción: Domingo 24 de agosto | 4:50 p.m.

Restablecimiento del servicio: Domingo 24 de agosto | 1:00 a.m.

13:46
24/8/2025

Corte de agua en Ventanilla este 24 de agosto

Motivo: Reparación de rotura de tubería

Distrito: Ventanilla

Localidades/Áreas afectadas: Urb. Ex Zona Comercial e Industrial de Ventanilla

Sector/Subsector: Sector 276

Inicio de la interrupción: Domingo 24 de agosto | 12:44 p.m.

Restablecimiento del servicio: Domingo 24 de agosto | 6:44 p.m.

12:30
24/8/2025

Corte de agua en VES este 24 de agosto

Motivo: Fuga en toma de conexión

Distrito: Villa El Salvador

Localidades/Áreas afectadas: Agru Pachacámac Barrio 3 sector II
Cuadrante: Av. Revolución, Av. Universitaria, Av. Sevilla, Av. Lomas

Sector/Subsector: Sector 329

Inicio de la interrupción: Domingo 24 de agosto | 10:26 a.m.

Restablecimiento del servicio: Domingo 24 de agosto | 8:00 p.m.

11:25
24/8/2025

Corte de agua en Santiago de Surco este 24 de agosto

Motivo: Mantenimiento de cámara de rebombeo

Distrito: Santiago de Surco

Localidades/Áreas afectadas: Urb. C.C. Monterrico
Cuadrante: Av. La Encalada, Av. Luis Tezza, Av. La República, Av. Francisco de Cuéllar

Sector/Subsector: Sector 297

Inicio de la interrupción: Domingo 24 de agosto | 10:45 a.m.

Restablecimiento del servicio: Domingo 24 de agosto | 4:45 p.m.

11:14
24/8/2025

Corte de agua en VES este 24 de agosto

Motivo: Fuga en toma de conexión

Distrito: Villa El Salvador

Localidades/Áreas afectadas: Cercado
Cuadrante: Av. José Olaya, Av. María E. Moyano, Av. Talara, Av. Agroindustrial

Sector/Subsector: Sector 326

Inicio de la interrupción: Domingo 24 de agosto | 7:00 a.m.

Restablecimiento del servicio: Domingo 24 de agosto | 4:00 p.m.

10:06
24/8/2025

Corte de agua en Huarochirí este 26 de agosto

Motivo: Limpieza de reservorio

Distrito: San Antonio de Huarochirí

Localidades/Áreas afectadas:
Asoc. Viv. San Juan de Jicamarca – ECNC
Manzanas: H1, Ñ1, O1, I1, L5, K1, J1, F5, A5, G5, H3, N3, M3, F, Q3, R3, H1, B1, G1, Ñ1, P1, X1, L1I, B4, M4, F4, E4

Sector/Subsector: Sector 131

Inicio de la interrupción: Martes 26 de agosto | 12:00 m.

Restablecimiento del servicio: Martes 26 de agosto | 11:50 p.m.

09:27
24/8/2025

Corte de agua en Comas este 26 de agosto

Motivo: Limpieza de reservorio

Distrito: Comas

Localidades/Áreas afectadas: Sector 349
A.H. Villa Florida, A.H. Las Casuarinas de Collique y Ampliación, A.H. 28 de Julio,
A.H. Las Lomas Solidarios Valientes, A.H. Horacio Zevallos Gómez, A.H. Collique,
A.H. Collique 4ta Zona Comité Vecinal 98 y 100, A.H. Collique Comités 40 y 41,
A.H. Las Lomas de Collique, A.H. Lomas de San Valentín, A.H. Villa La Paz,
A.H. Villa Florida 5ta Zona Collique – Comas

Inicio de la interrupción: Martes 26 de agosto | 12:00 m.

Restablecimiento del servicio: Martes 26 de agosto | 8:00 p.m.

09:15
24/8/2025

Corte de agua en SJM este 26 de agosto

 Interrupción del servicio de agua potable

Motivo:
Empalme de tubería

Distrito:
San Juan de Miraflores

Localidades/Áreas afectadas:
Urb. San Juan
Cuadrante: Av. Guillermo Billinghurst, Av. César Canevaro, Av. José Antonio Morales, Av. Genaro Numa Llona

Sector/Subsector:
Sector 304

Fecha/Hora de inicio de la interrupción:
Martes 26 de agosto | 8:00 a.m.

Fecha/Hora de restablecimiento del servicio:
Martes 26 de agosto | 8:00 p.m.

08:10
24/8/2025

Corte de agua en SJL este 25 de agosto

- Motivo:
Limpieza y Mantenimiento Preventivo del Reservorio N.º 5 Vicentelo

- Distritos:
San Juan de Lurigancho

- Localidades/Áreas afectadas:
Av. 9 de octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera,
Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua,
Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III,
Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I, II y Cooperativa La Huayrona I, Urb. San Gabriel.

Al momento de la reposición del servicio, se recomienda dejar abiertas sus llaves por algunos minutos.

- Fecha/Hora de inicio de la interrupción:
Lunes 25 de agosto | 8:00 a.m.

- Fecha/Hora de restablecimiento del servicio:
Lunes 25 de agosto | 5:00 p.m.

22:25
23/8/2025

Corte de agua en Ate este 25 de agosto

Motivo: Limpieza de reservorio.

Zonas afectadas: Condominio Las Torres, Condominio Santa Clara, Asoc. Niño Jesús. Asoc. La Estancia, Asoc. Residencia Angamos, Asoc. 30 de agosto. 

Horario de interrupción: 8 a.m. – 8 p.m.

22:24
23/8/2025

Corte de agua en Villa María del Triunfo este 25 de agosto

Motivo: Limpieza de reservorio.

Zonas afectadas: Sector 310. A.H. Sector Centenario; Cercado Villa María del Triunfo, parte alta. 

Horario de interrupción: 8 a.m. – 8 p.m.

22:23
23/8/2025

Corte de agua en Comas este 25 de agosto

Motivo: Limpieza de reservorio.

Zonas afectadas: P.J. El Carmen Alto. P.J. El Carmen. Sector 343

Horario de interrupción: 12:00 p.m. – 8 p.m.

22:20
23/8/2025

Corte de agua en Ate este 25 de agosto

Motivo: Limpieza de reservorio.

Zonas afectadas: Sector 177. Coop Manysla Ltda. 476. Junta Vecinal 6 de noviembre, Asociación Las Violetas, R-P1, R-P2, R-P5, R-P1, R-P02. Asoc. Las Viñas, El Golf. 

Horario de interrupción: 1:00 p.m. – 11:50 p.m.

22:10
23/8/2025

Corte de agua en San Juan de Lurigancho este 25 de agosto

Motivo: Limpieza y Mantenimiento Preventivo del Reservorio N 5 Vicentelo

Zonas afectadas: Av. 9 de octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate. 

Se recomienda dejar abiertas las llaves por algunos minutos al momento de la reposición del servicio.

Horario de interrupción: 8:00 a.m. – 5:00 p.m.

lr.pe

¿Qué recomienda Sedapal ante el corte de agua?

Sedapal insta a la población a mantenerse preparada ante el corte de agua en varios distritos de la capital debido a las labores que se realizarán y brinda las siguientes recomendaciones:

  • Almacenar agua con anticipación en recipientes limpios y tapados para el consumo básico.
  • Reservar el agua para necesidades esenciales como higiene, cocina y alimentación.
  • Mantener cerradas las llaves de paso mientras dure la interrupción.
  • Revisar el estado y la limpieza de cisternas o tanques elevados.
  • Dejar correr el agua unos minutos tras el restablecimiento si presenta turbidez.

¿Qué hacer si no regresa el agua?

Los usuarios que deseen comunicarse con Sedapal para advertir alguna irregularidad, deberán llamar al número 317 - 8000 o visitar la página web oficial de la empresa. En esta última accederán a información detallada sobre las acciones que se están tomando para garantizar la calidad del servicio.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

