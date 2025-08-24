HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Corte de agua en Lima HOY, según Sedapal: estos son los horarios y distritos afectados hasta por 10 horas

Sedapal anunció cortes de agua programados para distritos de Lima y Callao por trabajos de mantenimiento. Por ello, habrá interrupciones de hasta 10 horas en las zonas afectadas.

Consulta por los distritos que se verán afectados desde este lunes 25 de agosto. Foto: Composición LR
Consulta por los distritos que se verán afectados desde este lunes 25 de agosto. Foto: Composición LR

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció cortes de agua programados en diversos distritos de Lima y Callao desde este lunes 25 de agosto, debido a trabajos de mantenimiento para mejorar el suministro, reparaciones por baja presión en las redes y limpieza de reservorios.

Por tal motivo, la entidad advirtió que las interrupciones podrían extenderse hasta por 10 horas, por lo que exhortó a los vecinos a tomar precauciones y almacenar agua en sus hogares para garantizar el abastecimiento durante este periodo.

Cortes de agua programados en Lima y Callao

22:25
23/8/2025

Corte de agua en Ate este 25 de agosto

Motivo: Limpieza de reservorio.

Zonas afectadas: Condominio Las Torres, Condominio Santa Clara, Asoc. Niño Jesús. Asoc. La Estancia, Asoc. Residencia Angamos, Asoc. 30 de agosto. 

Horario de interrupción: 8 a.m. – 8 p.m.

22:24
23/8/2025

Corte de agua en Villa María del Triunfo este 25 de agosto

Motivo: Limpieza de reservorio.

Zonas afectadas: Sector 310. A.H. Sector Centenario; Cercado Villa María del Triunfo, parte alta. 

Horario de interrupción: 8 a.m. – 8 p.m.

22:23
23/8/2025

Corte de agua en Comas este 25 de agosto

Motivo: Limpieza de reservorio.

Zonas afectadas: P.J. El Carmen Alto. P.J. El Carmen. Sector 343

Horario de interrupción: 12:00 p.m. – 8 p.m.

22:20
23/8/2025

Corte de agua en Ate este 25 de agosto

Motivo: Limpieza de reservorio.

Zonas afectadas: Sector 177. Coop Manysla Ltda. 476. Junta Vecinal 6 de noviembre, Asociación Las Violetas, R-P1, R-P2, R-P5, R-P1, R-P02. Asoc. Las Viñas, El Golf. 

Horario de interrupción: 1:00 p.m. – 11:50 p.m.

22:10
23/8/2025

Corte de agua en San Juan de Lurigancho este 25 de agosto

Motivo: Limpieza y Mantenimiento Preventivo del Reservorio N 5 Vicentelo

Zonas afectadas: Av. 9 de octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate. 

Se recomienda dejar abiertas las llaves por algunos minutos al momento de la reposición del servicio.

Horario de interrupción: 8:00 a.m. – 5:00 p.m.

lr.pe

¿Qué recomienda Sedapal ante el corte de agua?

Sedapal insta a la población a mantenerse preparada ante el corte de agua en varios distritos de la capital debido a las labores que se realizarán y brinda las siguientes recomendaciones:

  • Almacenar agua con anticipación en recipientes limpios y tapados para el consumo básico.
  • Reservar el agua para necesidades esenciales como higiene, cocina y alimentación.
  • Mantener cerradas las llaves de paso mientras dure la interrupción.
  • Revisar el estado y la limpieza de cisternas o tanques elevados.
  • Dejar correr el agua unos minutos tras el restablecimiento si presenta turbidez.

¿Qué hacer si no regresa el agua?

Los usuarios que deseen comunicarse con Sedapal para advertir alguna irregularidad, deberán llamar al número 317 - 8000 o visitar la página web oficial de la empresa. En esta última accederán a información detallada sobre las acciones que se están tomando para garantizar la calidad del servicio.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

