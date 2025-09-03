Carlos Motta Quispe, marino en retiro, podría ser procesado por tentativa de homicidio calificado tras intervenir en un asalto y defender a una joven durante el robo de su celular, ocurrido cerca del cruce de las avenidas Universitaria y Tomás Valle, en los límites de Los Olivos y San Martín de Porres.

El hecho ocurrió el último sábado 30 de agosto, alrededor de las 7:20 p. m., cuando Motta circulaba en bicicleta como parte de su rutina deportiva diaria. Al presenciar el robo, decidió intervenir, pero uno de los presuntos delincuentes intentó agredirlo. En medio del forcejeo, el exmarino realizó un disparo que dejó herido al atacante.

Familia de exmarino pide a joven víctima de robo declarar en el caso

Diego Motta, hijo del acusado, contó: "Lo que cuenta mi padre es que justo ve a la señorita, no conocemos quién es ella, la que estamos buscando. Mi papá llega y vio que la chica estaba en problemas y se mete para salvaguardar su vida porque la vio en el suelo". Añadió a Ocurre Ahora que, "como ha sido personal de Marina, tiene su armamento personal, todo en regla. Lo desenfundó para tratar de disuadir la situación porque no era solamente uno, era un grupo".

La defensa del exmarino alega legítima defensa y destaca que el presunto delincuente cuenta con antecedentes por robo en la misma zona desde junio de 2024. La Fiscalía reclasificó inicialmente el caso de lesiones graves a homicidio calificado en grado de tentativa, solicitando 18 meses de prisión preventiva. "Para el homicidio calificado tiene que haber un asunto de ferocidad o algún placer en hacer eso. En este caso eso no se ha hecho porque es un caso fortuito", señalaron.

La familia ha hecho un llamado público a la joven asistida y al autor de un video testimonial del incidente para que aporten su declaración y ayuden a esclarecer los hechos ante el Poder Judicial de Lima Norte. "No necesitamos que se haga pública su nombre, solo queremos que se comunique. Con total seguridad vamos a resguardar su identidad", expresaron.

