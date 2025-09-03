HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sismo se registró hoy, miércoles 3 de septiembre, según IGP
Sismo se registró hoy, miércoles 3 de septiembre, según IGP     Sismo se registró hoy, miércoles 3 de septiembre, según IGP     Sismo se registró hoy, miércoles 3 de septiembre, según IGP     
Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela
Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     
Sociedad

Marino en retiro defiende a mujer tras robo en Los Olivos, pero podría ser procesado por tentativa de homicidio calificado

La familia del exmarino pidió a la joven víctima del robo y a un testigo que grabó el incidente brindar su declaración, con el fin de esclarecer el caso ante el Poder Judicial de Lima Norte.

Exmarino en retiro podría enfrentar cargos por tentativa de homicidio calificado tras intervenir en asalto
Exmarino en retiro podría enfrentar cargos por tentativa de homicidio calificado tras intervenir en asalto | Composición LR | Foto: captura ATV/Flash SJL

Carlos Motta Quispe, marino en retiro, podría ser procesado por tentativa de homicidio calificado tras intervenir en un asalto y defender a una joven durante el robo de su celular, ocurrido cerca del cruce de las avenidas Universitaria y Tomás Valle, en los límites de Los Olivos y San Martín de Porres.

El hecho ocurrió el último sábado 30 de agosto, alrededor de las 7:20 p. m., cuando Motta circulaba en bicicleta como parte de su rutina deportiva diaria. Al presenciar el robo, decidió intervenir, pero uno de los presuntos delincuentes intentó agredirlo. En medio del forcejeo, el exmarino realizó un disparo que dejó herido al atacante.

PUEDES VER: Detienen a miembro del Ejército peruano que habría pedido coima de S/5.000 a un ciudadano en San Borja

lr.pe

Familia de exmarino pide a joven víctima de robo declarar en el caso

Diego Motta, hijo del acusado, contó: "Lo que cuenta mi padre es que justo ve a la señorita, no conocemos quién es ella, la que estamos buscando. Mi papá llega y vio que la chica estaba en problemas y se mete para salvaguardar su vida porque la vio en el suelo". Añadió a Ocurre Ahora que, "como ha sido personal de Marina, tiene su armamento personal, todo en regla. Lo desenfundó para tratar de disuadir la situación porque no era solamente uno, era un grupo".

La defensa del exmarino alega legítima defensa y destaca que el presunto delincuente cuenta con antecedentes por robo en la misma zona desde junio de 2024. La Fiscalía reclasificó inicialmente el caso de lesiones graves a homicidio calificado en grado de tentativa, solicitando 18 meses de prisión preventiva. "Para el homicidio calificado tiene que haber un asunto de ferocidad o algún placer en hacer eso. En este caso eso no se ha hecho porque es un caso fortuito", señalaron.

La familia ha hecho un llamado público a la joven asistida y al autor de un video testimonial del incidente para que aporten su declaración y ayuden a esclarecer los hechos ante el Poder Judicial de Lima Norte. "No necesitamos que se haga pública su nombre, solo queremos que se comunique. Con total seguridad vamos a resguardar su identidad", expresaron.

PUEDES VER: Captan preciso instante en que sicario acribilla a diplomático de la embajada de Indonesia en Lince

lr.pe

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Trágico hallazgo en Los Olivos: cuerpo sin vida de un hombre es encontrado en plena avenida Izaguirre

Trágico hallazgo en Los Olivos: cuerpo sin vida de un hombre es encontrado en plena avenida Izaguirre

LEER MÁS
Ni los presos se salvan: desarticulan red criminal que extorsionaba en Lima

Ni los presos se salvan: desarticulan red criminal que extorsionaba en Lima

LEER MÁS
La oscura historia del vendedor ambulante que tras pelear con fiscalizador desató la 'Masacre de Independencia': cinco víctimas mortales.

La oscura historia del vendedor ambulante que tras pelear con fiscalizador desató la 'Masacre de Independencia': cinco víctimas mortales.

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Diplomático de Indonesia tuvo relación con mujer que "labora" en Risso antes de su asesinato

Diplomático de Indonesia tuvo relación con mujer que "labora" en Risso antes de su asesinato

LEER MÁS
Detienen a miembro del Ejército peruano que habría pedido coima de S/5.000 a un ciudadano en San Borja

Detienen a miembro del Ejército peruano que habría pedido coima de S/5.000 a un ciudadano en San Borja

LEER MÁS
Temblor en Ica: Sismo de magnitud 4,0 remeció Pisco según IGP

Temblor en Ica: Sismo de magnitud 4,0 remeció Pisco según IGP

LEER MÁS
Cadena perpetua para líder de ‘Los Chapos del Norte’ que mató a una familia

Cadena perpetua para líder de ‘Los Chapos del Norte’ que mató a una familia

LEER MÁS
Metropolitano en decadencia: buses terminan su vida útil tras 15 años y no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

Metropolitano en decadencia: buses terminan su vida útil tras 15 años y no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

LEER MÁS
Captan preciso instante en que sicario acribilla a diplomático de la embajada de Indonesia en Lince

Captan preciso instante en que sicario acribilla a diplomático de la embajada de Indonesia en Lince

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos confirma ataque a barco con drogas en el sur del Caribe que partió de Venezuela

Metropolitano en decadencia: buses terminan su vida útil tras 15 años y no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

Trujillo: pobladores de Salaverry llevan más de 10 años sin servicios básicos

Sociedad

Metropolitano en decadencia: buses terminan su vida útil tras 15 años y no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

Trujillo: pobladores de Salaverry llevan más de 10 años sin servicios básicos

Peruanos que buscan visa de no inmigrantes deben cumplir nuevo requisito a partir de hoy, 2 de septiembre, según Embajada de EEUU

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Delia Espinoza denuncia constitucionalmente a Santiváñez por presuntas contrataciones irregulares cuando era ministro del Interior

Harvey Colchado asegura que desde la Digimin se hace reglaje a periodistas: "Se viene malutilizando la inteligencia"

Rosa María Palacios sobre trenes de Rafael López Aliaga: "Él quiere publicidad para su campaña"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota