Sociedad

Trágico hallazgo en Los Olivos: cuerpo sin vida de un hombre es encontrado en plena avenida Izaguirre

Las autoridades aún no han podido identificar al sujeto, quien se encontraba muy cerca a la Municipalidad de Los Olivos.

Autoridades realizaron técnicas de RCP en cuerpo encontrado en Los Olivos
Autoridades realizaron técnicas de RCP en cuerpo encontrado en Los Olivos | Composición LR | Difusión

En horas de la madrugada de este viernes 29 de agosto, un hombre adulto fue encontrado sin vida muy cerca a la Municipalidad de Los Olivos, a la altura de la avenida Carlos Izaguirre del mencionado distrito. Ante la emergencia, vecinos de la zona y transeúntes alertaron a la Policía Nacional del Perú (PNP) sobre el descubrimiento.

Miembros de serenazgo se trasladaron al lugar para realizar las diligencias necesarias. Autoridades indicaron que el cadáver, aún no identificado, se encontraba en plena vía pública, justo en la berma del pavimento de la urbanización Mercurio.

lr.pe

Encuentran cuerpo sin vida de hombre en Los Olivos

Según reportaron las autoridades, con base en la alerta recibida por los vecinos, en un inicio se pensaba que el sujeto se encontraba desvanecido en la vía; sin embargo, al llegar al punto consideraron necesario realizar técnicas de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP) de manera inmediata. A pesar de los intentos de los paramédicos, no lograron hallar signos vitales. Según el reporte, no hubo reacción en las pupilas y se encontró al sujeto con el cuerpo rígido.

La identidad del hombre aún se encuentra bajo investigación. Este vestía un polo azul por debajo de una polera color gris a rayas blancas y un buzo color negro con rayas blancas a los costados.

lr.pe

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 Opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

Ni los presos se salvan: desarticulan red criminal que extorsionaba en Lima

La oscura historia del vendedor ambulante que tras pelear con fiscalizador desató la 'Masacre de Independencia': cinco víctimas mortales.

Así avanza la renovación de extensa avenida que conecta 3 distritos de Lima Norte con una inversión de más de S/35 millones

La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

SJL: sicarios asesinan a balazos a tres hombres frente a la discoteca 'Gato Negro'

Malos policías filtraban información de operativos y facilitaban armas a El Mostruo

Delincuentes detonan explosivo en cajero automático para robar en Ate: crearon sistema cableado

Joven madre desaparecida tras ser retenida por un desconocido en Piura es hallada en Colombia luego de dos semanas

Extorsionador se lesiona la mano tras detonar explosivo antes de tiempo en farmacia de Comas

Universitario de 18 años es asesinado a golpes tras reclamar uso de direccionales a conductor en VES

