En horas de la madrugada de este viernes 29 de agosto, un hombre adulto fue encontrado sin vida muy cerca a la Municipalidad de Los Olivos, a la altura de la avenida Carlos Izaguirre del mencionado distrito. Ante la emergencia, vecinos de la zona y transeúntes alertaron a la Policía Nacional del Perú (PNP) sobre el descubrimiento.

Miembros de serenazgo se trasladaron al lugar para realizar las diligencias necesarias. Autoridades indicaron que el cadáver, aún no identificado, se encontraba en plena vía pública, justo en la berma del pavimento de la urbanización Mercurio.

Encuentran cuerpo sin vida de hombre en Los Olivos

Según reportaron las autoridades, con base en la alerta recibida por los vecinos, en un inicio se pensaba que el sujeto se encontraba desvanecido en la vía; sin embargo, al llegar al punto consideraron necesario realizar técnicas de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP) de manera inmediata. A pesar de los intentos de los paramédicos, no lograron hallar signos vitales. Según el reporte, no hubo reacción en las pupilas y se encontró al sujeto con el cuerpo rígido.

La identidad del hombre aún se encuentra bajo investigación. Este vestía un polo azul por debajo de una polera color gris a rayas blancas y un buzo color negro con rayas blancas a los costados.

