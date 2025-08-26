HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Ni los presos se salvan: desarticulan red criminal que extorsionaba en Lima

PNP captura a 12 venezolanos, integrantes de Los Desa de Angélica Gamarra. Tenían en la mira a comerciantes y a empresas de transporte que operaban en los distritos de San Martín de Porres, Carabayllo, Comas y Los Olivos. A través de grupos de WhatsApp, los delincuentes exigían pago diario. Reclusos también eran sus víctimas.

La Policía incautó granadas de guerra, pistolas, dinamita y atrapó a 12 extranjeros.
La Policía incautó granadas de guerra, pistolas, dinamita y atrapó a 12 extranjeros.

Un importante golpe contra la extorsión asestó el Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco) de la Policía Nacional del Perú, al desarticular una presunta red criminal que operaba en diversos puntos de Lima e incluso en algunos penales donde las víctimas, en este caso, eran los propios reclusos, que vivían una odisea si no cumplían con las exigencias económicas de esta banda.

De acuerdo con la investigación, el grupo conocido como ‘Los Desa de Angélica Gamarra’ exigían pagos principalmente a comerciantes y transportistas, pero también a internos a cambio de permitirles el acceso a derechos básicos como comer, dormir, usar el baño, caminar en el patio y recibir visitas.

PUEDES VER: Extorsión, la pesadilla que arrincona a los peruanos

lr.pe

Brigadas del Grecco-SJL, adscritos a la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic) ejecutaron las operaciones en el asentamiento humano 28 de Julio, Mza. B-1, lote 1, Los Olivos y detuvieron a 12 ciudadanos venezolanos acusados de tráfico ilícito de armas de fuego, extorsión, tráfico ilícito de drogas y de banda criminal.

Los detenidos fueron identificados por las autoridades como José González Moreno (23), Darwin Raúl Alejos Escobar (25), José Contreras Rodriguez (20), Manuel A. H. (16), Kemberly Crisbelis Hernández Guzmán (22), Luz Marina Díaz Guzmán (24), Dianer Caroll Guzmán Cocho (38), Balduin Elían Macero Moncera (22), Fabián Enrique Carreño (22), Gean marco Sanchez Sánchez (24), Gabriel de Jesús Amesty Caro (25) y un NN que n o brindo sus generales de ley.

El coronel PNP Luis Cayo Natteri, jefe del grupo Grecco-SJL confirmó que los detenidos se les incautó un revólver de serie 232114, una pistola Glock, dos granadas de guerra, cuatro cartuchos de dinamita, 20 celulares, municiones, una nota extorsiva, autopartes y motor de un vehículo menor solicitado por robo, así como drogas como Tusi, cocaína y marihuana.

Los Desa tenían en la mira a seis empresas de transporte que operaban en los distritos de San Martín de Porres, Carabayllo, Comas y Los Olivos. A través de grupos de WhatsApp, los delincuentes exigían pago diario, mientras enviaban imágenes de armas de fuego, granadas y videos con amenazas directas.

PUEDES VER: Perú enfrenta un repunte por extorsiones en ocho regiones

lr.pe

Los cobros eran sistemáticos y según la investigación policial al menos 150 transportistas entregaban dinero diariamente, generando una ganancia ilícita millonaria para la banda.

Los extorsionadores cobraban hasta 35 soles por unidad. Si un conductor intentaba resistirse, era obligado a pagar más. La alternativa era enfrentar un ataque armado en plena vía pública y hasta la muerte.

