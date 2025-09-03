HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra sale en libertad: PJ ordena su excarcelación
Martín Vizcarra sale en libertad: PJ ordena su excarcelación     Martín Vizcarra sale en libertad: PJ ordena su excarcelación     Martín Vizcarra sale en libertad: PJ ordena su excarcelación     
Dictan 13 años de prisión contra Toledo por Caso Ecoteva
Dictan 13 años de prisión contra Toledo por Caso Ecoteva     Dictan 13 años de prisión contra Toledo por Caso Ecoteva     Dictan 13 años de prisión contra Toledo por Caso Ecoteva     
Sociedad

Extorsionadores disparan contra restaurante en Trujillo: cámaras captaron hecho delictivo

General PNP Guillermo Llerena Portal, jefe de la región policial La Libertad, confirmó que la principal hipótesis del ataque es la extorsión.

Propietaria del negocio sería víctima de extorsión, según la Policía. Cámaras grabaron a dos hombres disparando contra el inmueble. Foto: Composición LR / Cortesía
Propietaria del negocio sería víctima de extorsión, según la Policía. Cámaras grabaron a dos hombres disparando contra el inmueble. Foto: Composición LR / Cortesía

Momentos de pánico se vivieron en la cuadra 12 de la calle 26 de Julio, en Florencia de Mora, en Trujillo, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra la fachada de un inmueble donde funcionan un restaurante y un salón de belleza.

El ataque fue registrado por cámaras de seguridad, donde se observa a una pareja que transita por este lugar cuando comienzan los disparos, lo que los obliga a correr a resguardarse. En una esquina, se observa al presunto extorsionador en una moto lineal, disparando contra el local.

PUEDES VER: Trujillo: extorsionadores exigen 50 mil soles y detonan explosivo en vivienda

lr.pe

Ataque sería por extorsión

Según información policial, la propietaria del predio, quien había retornado recientemente de Chile, estaría siendo víctima de constantes amenazas por presuntos extorsionadores.

Esta versión fue ratificada por el jefe de la Región Policial de La Libertad, general PNP Guillermo Llerena Portal, quien indicó que la principal línea de investigación es la extorsión. “Al parecer, la hipótesis que manejamos es extorsión. Ya también, los agentes han hecho un recorrido de cámaras y hemos tenido información importante; ya más o menos tenemos conocimiento de cómo se dieron los hechos”, precisó la autoridad.

Notas relacionadas
Trujillo: extorsionadores exigen 50 mil soles y detonan explosivo en vivienda

Trujillo: extorsionadores exigen 50 mil soles y detonan explosivo en vivienda

LEER MÁS
Delincuente se fractura las piernas al caer de edificio tras robar tienda de celulares en Trujillo

Delincuente se fractura las piernas al caer de edificio tras robar tienda de celulares en Trujillo

LEER MÁS
Trujillo: pobladores de Salaverry llevan más de 10 años sin servicios básicos

Trujillo: pobladores de Salaverry llevan más de 10 años sin servicios básicos

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Diplomático de Indonesia tuvo relación con mujer que "labora" en Risso antes de su asesinato

Diplomático de Indonesia tuvo relación con mujer que "labora" en Risso antes de su asesinato

LEER MÁS
Interceptan a cuatro personas dentro de vehículo en descampado de Cañete y las asesinan: un dirigente entre las víctimas

Interceptan a cuatro personas dentro de vehículo en descampado de Cañete y las asesinan: un dirigente entre las víctimas

LEER MÁS
Veterano peruano de la Guerra del Cenepa tras 30 años: "El miedo era real, pero no podía mostrarlo"

Veterano peruano de la Guerra del Cenepa tras 30 años: "El miedo era real, pero no podía mostrarlo"

LEER MÁS
Marino en retiro defiende a mujer tras robo en Los Olivos, pero podría ser procesado por tentativa de homicidio calificado

Marino en retiro defiende a mujer tras robo en Los Olivos, pero podría ser procesado por tentativa de homicidio calificado

LEER MÁS
¡Cámaras captan el robo! Capturan en pleno vuelo de Piura a Lima a sujetos que robaron equipaje en aeropuerto

¡Cámaras captan el robo! Capturan en pleno vuelo de Piura a Lima a sujetos que robaron equipaje en aeropuerto

LEER MÁS
Detienen a miembro del Ejército peruano que habría pedido coima de S/5.000 a un ciudadano en San Borja

Detienen a miembro del Ejército peruano que habría pedido coima de S/5.000 a un ciudadano en San Borja

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Betssy Chávez EN VIVO: Tribunal Constitucional ordenó excarcelación de la exministra de Pedro Castillo

Marco Rubio advierte a Maduro que EEUU volverá a atacar cargamentos de droga: interceptarlos ya no funciona

Betssy Chávez estuvo una semana en la cárcel sin tener una orden en su contra: TC califica de "arbitraria" su detención

Sociedad

Sorteo de La Tinka EN VIVO HOY, miércoles 3 de setiembre: cuáles serán los números ganadores, el pozo millonario y más

Impactante choque entre dos tráileres en Av. Los Alisos alarma a vecinos de San Martín de Porres por fuerte olor a combustible

Feriados y días no laborables septiembre 2025: revisa si hay fechas de descanso para trabajadores del sector público y privado en Perú

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Betssy Chávez EN VIVO: Tribunal Constitucional ordenó excarcelación de la exministra de Pedro Castillo

Betssy Chávez estuvo una semana en la cárcel sin tener una orden en su contra: TC califica de "arbitraria" su detención

Betssy Chávez saldrá en libertad: Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación inmediata

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota