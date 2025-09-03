Propietaria del negocio sería víctima de extorsión, según la Policía. Cámaras grabaron a dos hombres disparando contra el inmueble. Foto: Composición LR / Cortesía

Momentos de pánico se vivieron en la cuadra 12 de la calle 26 de Julio, en Florencia de Mora, en Trujillo, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra la fachada de un inmueble donde funcionan un restaurante y un salón de belleza.

El ataque fue registrado por cámaras de seguridad, donde se observa a una pareja que transita por este lugar cuando comienzan los disparos, lo que los obliga a correr a resguardarse. En una esquina, se observa al presunto extorsionador en una moto lineal, disparando contra el local.

Ataque sería por extorsión

Según información policial, la propietaria del predio, quien había retornado recientemente de Chile, estaría siendo víctima de constantes amenazas por presuntos extorsionadores.

Esta versión fue ratificada por el jefe de la Región Policial de La Libertad, general PNP Guillermo Llerena Portal, quien indicó que la principal línea de investigación es la extorsión. “Al parecer, la hipótesis que manejamos es extorsión. Ya también, los agentes han hecho un recorrido de cámaras y hemos tenido información importante; ya más o menos tenemos conocimiento de cómo se dieron los hechos”, precisó la autoridad.