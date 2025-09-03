Trujillo: extorsionadores exigen 50 mil soles y detonan explosivo en vivienda

Familia del distrito de La Esperanza, en Trujillo, vivió momentos de terror tras ser blanco de un ataque con explosivos, presuntamente a manos de extorsionadores que exigen el pago de 50 mil soles.

La última amenaza llegó el domingo 31 de agosto, vía WhatsApp, al celular de uno de los integrantes de la familia afectada, en la que los delincuentes reiteraban su demanda bajo amenaza de atentar contra su vivienda.

Días después, cerca de las 8:30 p. m. del martes 2 de septiembre, sujetos a bordo de una moto lineal llegaron hasta la cuadra 13 de la calle José Martí y detonaron un artefacto explosivo en la puerta de la casa.

Ataque dejo daños materiales

La explosión destrozó los vidrios de la vivienda y generó daños en casas vecinas, sembrando el pánico entre los moradores. Según reveló un miembro de la familia, al momento del atentado, los dueños se encontraban tomando lonche; al escuchar la detonación, salieron en busca de los responsables, pero los atacantes ya habían escapado.

Asimismo, el vecino de la otra vivienda afectada contó que se encontraba en la ducha y su esposa cerca a la ventana cuando ocurrió la explosión y los vidrios salieron disparados, por fortuna no causaron daños a su esposa, un gran susto sí.

Familias afectadas piden acciones inmediatas a las autoridades para que este hecho no se repita.