HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sismo se registró hoy, miércoles 3 de septiembre, según IGP
Sismo se registró hoy, miércoles 3 de septiembre, según IGP     Sismo se registró hoy, miércoles 3 de septiembre, según IGP     Sismo se registró hoy, miércoles 3 de septiembre, según IGP     
Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela
Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     
Sociedad

Trujillo: extorsionadores exigen 50 mil soles y detonan explosivo en vivienda

El ataque ocurrió en el distrito de La Esperanza, donde los afectados se encontraban cenando dentro de sus viviendas. Las amenazas comenzaron desde el domingo 31 de agosto.

Varias casas quedaron afectadas tras ataque con explosivos. Foto: Composición LR / Cortesía
Varias casas quedaron afectadas tras ataque con explosivos. Foto: Composición LR / Cortesía

Familia del distrito de La Esperanza, en Trujillo, vivió momentos de terror tras ser blanco de un ataque con explosivos, presuntamente a manos de extorsionadores que exigen el pago de 50 mil soles.

La última amenaza llegó el domingo 31 de agosto, vía WhatsApp, al celular de uno de los integrantes de la familia afectada, en la que los delincuentes reiteraban su demanda bajo amenaza de atentar contra su vivienda.

Días después, cerca de las 8:30 p. m. del martes 2 de septiembre, sujetos a bordo de una moto lineal llegaron hasta la cuadra 13 de la calle José Martí y detonaron un artefacto explosivo en la puerta de la casa.

PUEDES VER: Delincuente se fractura las piernas al caer de edificio tras robar tienda de celulares en Trujillo

lr.pe

Ataque dejo daños materiales

La explosión destrozó los vidrios de la vivienda y generó daños en casas vecinas, sembrando el pánico entre los moradores. Según reveló un miembro de la familia, al momento del atentado, los dueños se encontraban tomando lonche; al escuchar la detonación, salieron en busca de los responsables, pero los atacantes ya habían escapado.

Asimismo, el vecino de la otra vivienda afectada contó que se encontraba en la ducha y su esposa cerca a la ventana cuando ocurrió la explosión y los vidrios salieron disparados, por fortuna no causaron daños a su esposa, un gran susto sí.

Familias afectadas piden acciones inmediatas a las autoridades para que este hecho no se repita.

Notas relacionadas
Delincuente se fractura las piernas al caer de edificio tras robar tienda de celulares en Trujillo

Delincuente se fractura las piernas al caer de edificio tras robar tienda de celulares en Trujillo

LEER MÁS
Trujillo: pobladores de Salaverry llevan más de 10 años sin servicios básicos

Trujillo: pobladores de Salaverry llevan más de 10 años sin servicios básicos

LEER MÁS
Se inaugurará un gran y moderno centro comercial al norte de Perú en 2025: se ubicará en el centro histórico

Se inaugurará un gran y moderno centro comercial al norte de Perú en 2025: se ubicará en el centro histórico

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sicarios asesinaron a diplomático de Indonesia

Sicarios asesinaron a diplomático de Indonesia

LEER MÁS
Temblor en Ica: Sismo de magnitud 4,0 remeció Pisco según IGP

Temblor en Ica: Sismo de magnitud 4,0 remeció Pisco según IGP

LEER MÁS
Detienen a miembro del Ejército peruano que habría pedido coima de S/5.000 a un ciudadano en San Borja

Detienen a miembro del Ejército peruano que habría pedido coima de S/5.000 a un ciudadano en San Borja

LEER MÁS
Metropolitano en decadencia: buses terminan su vida útil tras 15 años y no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

Metropolitano en decadencia: buses terminan su vida útil tras 15 años y no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

LEER MÁS
Captan preciso instante en que sicario acribilla a diplomático de la embajada de Indonesia en Lince

Captan preciso instante en que sicario acribilla a diplomático de la embajada de Indonesia en Lince

LEER MÁS
La Punta rechaza penal en El Frontón por riesgo en la seguridad: “Sería como traer a vacacionar a delincuentes”

La Punta rechaza penal en El Frontón por riesgo en la seguridad: “Sería como traer a vacacionar a delincuentes”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Brasil usará método que mide las emisiones de metano para impulsar la ganadería sostenible

Hinchas de la U. de Chile reciben durísima sanción en Argentina tras hechos de violencia ante Independiente por Copa Sudamericana

Canal confirmado de Brasil ante Chile por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Sociedad

La Punta rechaza penal en El Frontón por riesgo en la seguridad: “Sería como traer a vacacionar a delincuentes”

Sicarios asesinaron a diplomático de Indonesia

Crean falsa comisaría para estafar con la venta de productos por internet en Chimbote

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Caso Andrés Hurtado: Fiscalía cita a Jorge Benavides y futbolista Tiago Cantoro por presunto de lavado de activos

Obispos peruanos rechazan ley de amnistía y alertan sobre impunidad de crímenes: "Es una ley contraria a la justicia"

Carlincatura expone las contradicciones en la vacancia y prisión de Pedro Castillo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota