Cusco: PNP detiene a dos sospechosos de balacera que cobró la vida de un policía en Paucartambo

El general PNP Julio Becerra, jefe de la Región Policial Cusco, confirmó la detención de dos presuntos implicados en la balacera que terminó con la vida del suboficial técnico de primera Alfredo Quispe Atayupanqui, tras una balacera en la provincia de Paucartambo.

Los intervenidos fueron trasladados a la sede de la División de Investigación Criminal (Divincri) Cusco, donde permanecen en calidad de detenidos mientras avanzan las diligencias. “No queremos adelantarnos. Estamos en plena investigación; hay unos intervenidos que no necesariamente guardan relación con el caso. Apenas tengamos resultados, informaremos a la población”, declaró el general Becerra.

En relación con el asesinato del suboficial Quispe Atayupanqui, el jefe policial detalló que se extrajeron dos proyectiles de arma de largo alcance del cuerpo de la víctima.

Por su parte, Juan Manuel Mayorga, presidente de la Junta de Fiscales de Cusco, precisó que la Fiscalía de Flagrancia también participa en las pesquisas y que a los detenidos se les incautó material aurífero y otros elementos que los vincularían con el hecho delictivo.

Policía fallece durante enfrentamiento con criminales

El trágico suceso ocurrió la tarde del sábado, cuando un grupo de delincuentes armados perpetró un asalto a dos comerciantes en la comunidad de Qallakancha (Paucartambo), robando más de S/ 20 000 y una camioneta en la que huyeron del lugar. Extraoficialmente, se conoció que también se habrían llevado oro de mineros informales.

Durante la persecución policial, se desató un enfrentamiento a balazos en el que el suboficial Quispe resultó gravemente herido, con dos impactos de bala en el abdomen. Pese a ser trasladado de urgencia al Hospital Regional y luego a EsSalud, el agente falleció la mañana del lunes 1 de septiembre debido a la gravedad de sus heridas.

PUEDES VER: Incendio forestal cerca de Machu Picchu mantiene activa la alerta en Cusco

Funerales y homenaje póstumo

Tras una larga espera, los familiares del policía recibieron su cuerpo para los funerales y el homenaje póstumo por parte la institución en la que sirvió por 25 años.

Velan restos del agente acribillado en Paucartambo. Foto: Luis Álvarez, La República

Los restos de Quispe Atayupanqui son velados en el Centro Cultural de la Comunidad de Chimpahualla, en el distrito de San Jerónimo (Cusco), antes de recibir los honores correspondientes de la Policía Nacional del Perú por su entrega y sacrificio.