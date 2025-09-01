Callao: sicarios asesinan a hombre a balazos mientras jugaba fútbol en Bellavista

El domingo 31 de agosto se desató un nuevo crimen a plena luz del día, cuando un hombre fue acribillado por sicarios mientras jugaba fulbito con sus amigos en el Callao. Las autoridades continúan las investigaciones para dar con la ubicación de los responsables.

El hecho se registró en horas de la tarde, en el distrito de Bellavista. De acuerdo a testigos, la víctima, identificada como Carlo Alberto Medina Saravia (53) había acudido a la loza deportiva del parque La Cruz para jugar un partido de futbol con sus amigos cuando fue sorprendido por los atacantes.

Asesinan a hombre de varios disparos en Bellavista

Según información preliminar, los sicarios ya venían siguiendo a Medina y esperaron el momento preciso para dispararle en al menos cinco ocasiones. Los impactos lo dejaron tendido en el suelo, sin vida, mientras que los sujetos huyeron con rumbo desconocido tras cumplir su cometido.

Vecinos de la zona señalaron que la víctima era conocida como “Camote”. Resaltaron que se trataba de una persona tranquila, dedicada a organizar campeonatos de futbol en el barrio, y que vivía a pocos metros del lugar donde fue asesinado. El hecho los dejó consternados.

Continúan las investigaciones

Hasta la zona llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y peritos de criminalística, quienes cercaron el área, realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron con las diligencias correspondientes.

Las autoridades avanzan con las investigaciones para determinar las causas de este crimen y dar con el paradero de los responsables.

