La travesía del pescador, que debía durar pocas horas, se extendió debido a una falla en la batería de su embarcación. | Foto: composición LR/TV Perú

El pasado viernes 22 de agosto, Melesio Teque Querevalú, también conocido como 'Ballenita', salió del puerto de Talara con destino a Paita, con la llegada prevista para el mismo día. Tras ello, al no aparecer en la fecha prevista, sus familiares notificaron a las autoridades acerca de su desaparición: la persona había sido arrastrada por el mar a una dirección diferente a su ruta.

Sin embargo, tras permanecer días varado en el mar peruano, la embarcación de Tuque fue localizada frente al Castillo de Negritos, en Tumbes. Según indicó su sobrino ante TV Perú, una lancha que navegaba por la zona antes mencionada divisó a su tío, por lo que procedió a brindarle apoyo. "Acudió su rescate y todo bien, todo tranquilo. Está lúcido", declaró.

Piura: travesía de pescador que lo llevó hasta la costa de Tumbes se debió a problemas con la batería de su embarcación

El pescador, oriundo de Piura, fue localizado con vida a bordo de su embarcación, la Virgen de las Mercedes. Y es que, el viaje, que estaba programado para durar pocas horas, se prolongó por varios días. Además, trascendió que la causa no fue por combustible ni por el motor.

Lo anterior debido a que la razón de la emergencia fue una falla en la batería, que lo dejó sin comunicación y a la deriva en el océano, un componente necesario para el funcionamiento de equipos de comunicación como el GPS y los teléfonos satelitales, según indicó el familiar de Teque.

Canales de ayuda

Si desconoces el paradero de algún familiar, ponte en contacto con la comisaría más cercana o llama al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP al número 431-8140; 330-7068 o 942 072 845. También puedes contactar a la línea gratuita 114.

Recuerda que no debes esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición. Para reportar la desaparición solo se requiere mostrar una fotografía actualizada de la persona implicada en cualquier dependencia policial. Esta alerta no requiere costo alguno y se puede realizar en cualquier parte del país.



