En un pueblo de a penas 1.400 habitantes en la provincia de Turín, Italia, nadie en el lugar sabía de la existencia de Sven y Liam, dos hermanos de 9 y 6 años que se encontraban aislados de la sociedad debido a los contagios masivos por el Covid-19. Su caso salió a la luz tras una orden de desalojo emitida al padre debido a las inundaciones que afectaron la zona, según informaron los medios locales ‘La Stampa’ y ‘Corriere Torino’. En la intervención policial se reveló que, pese a su edad, no sabían leer ni escribir y tampoco estaban inscritos en la escuela ni en el registro civil del lugar.

Los menores de edad fueron trasladados a un centro de asistencia social debido a las lamentables condiciones en que vivían. En el momento del desalojo la madre no se encontraba presente. El padre, un ciudadano holandés de 54 años, declaro que había residido en Alemania y que solo llevaba tres años viviendo en la ciudad de Laureano. Además, aseguró que los niños solo estaban en el lugar un par de semanas, recibían educación alternativa y desarrollaban cursos en línea desde casa.

"Sucios": así se encontró a los "niños fantasmas" de Italia

Los niños, uno de 9 y su hermana de 6 años, fueron encontrados incapaces de hablar en condiciones insalubres y separado de su padre, identificado solo como Frederik, quien declaró a los periodistas: "Los extraño mucho". La policía local halló a los hermanos "sucios", con pañales, y no se podían comunicar con los demás, ya que solo usaban su propio lenguaje primitivo para hablar entre ellos. Fotografías del interior de la casa muestran la acumulación de basura esparcida por el jardín, muebles rotos abandonados en el exterior y camas elásticas abandonadas descomponiéndose en el sol.

Los medios locales denominaron a los hermanos como "niños fantasmas", ya que su existencia permaneció desconocida durante muchos años. Frederik, padre de los niños, con lágrimas en los ojos, declaró por primera vez al periódico italiano Corriere Della Sera que había convertido la casa en un "búnker para protegerlos". Según se informó, el sujeto crio a sus hijos en aislamiento por la preocupación sobre el Covid-19. El hombre afirmó que estaba arreglando la propiedad y que si los niños llevaban pañales, era porque tuvieron que evacuar la casa durante la inundación y olvidaron su ropa interior.

"No son fantasmas": padre asegura que sus hijos están registrados legalmente en Alemania

Frederik, el padre de "los niños fantasma", tras las especulaciones de las identidades de sus hijos no fueron registrados en Italia, aseguró que "no son fantasmas, tienen nombre y apellidos y están registrados en Alemania". Asimismo, afirmó que durante todo el tiempo continúan educando a los niños en inglés e italiano, a través de páginas web. El padre admitió que no informó al ayuntamiento sobre sus hijos y se justificó diciendo: "Ya sé, deberíamos haberlo informado al Ayuntamiento; la intención era hacerlo pronto, pero mi mujer tiene problemas de salud y no hubo tiempo".

Por ello, la Fiscalía de Menores ha solicitado la adopción de los dos pequeños y, mientras se esclarecen los hechos, los ha colocado en una comunidad protegida. Los fiscales locales presentaron una demanda contra Frederik y señalaron que los niños recibieron una atención inadecuada, alegando que “la madre está ausente o desinteresada y el padre los obliga a aislarse”.