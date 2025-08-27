HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Resultados Kábala: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto de 2025

Conoce los resultados y números ganadores de este nuevo sorteo de la Kábala por Intralot. El pozo millonario asciende a S/1.672.777.

Nuevo sorteo de la Kábala este 26 de agosto. Foto: Kábala.
Nuevo sorteo de la Kábala este 26 de agosto. Foto: Kábala.

El martes 26 de agosto de 2025 se realizó un nuevo sorteo de La Kábala, la popular lotería de Intralot, que en esta edición pondrá en juego un Pozo Buenazo acumulado de S/1.672.777. A continuación podrás revisar la combinación ganadora, la jugada más resaltante de la jornada y todos los detalles de este conocido juego de azar que continúa atrayendo a miles de jugadores en todo el Perú. ¡Quizás la próxima suerte sea la tuya!

PUEDES VER: Resultados de la Kábala de este sábado 23 de agosto: jugada ganadora, números y Pozo Buenazo

lr.pe

Sorteo de la Kábala: martes 26 de agosto de 2025

22:08
26/8/2025

Resultados de La Kábala de este 26 de agosto

Los resultados de La Kábala de este jueves 26 fueron: 30, 04, 07, 10, 02, 35

20:00
26/8/2025

¿Dónde ver la transmisión de la Kábala?

El sorteo de transmisión de la Kábala se transmite por la página de Facebook de la Tinka a las 10.00 p. m. Asimismo, recuerda que puedes comprar tus boletos electrónicos hasta las 8.50 p. m.

17:07
26/8/2025

¿Qué días se juega la Kábala?

El sorteo de La Kábala se lleva a cabo los días: martes, jueves y sábados. 

16:44
26/8/2025

¿Dónde jugar la Kábala HOY 26 de agosto?

- Puntos de la Suerte: ubicados en tiendas y centros comerciales a nivel nacional.
- Kábala online: recarga tu cuenta y juega desde donde estés.

16:03
26/8/2025

¿Qué tipos de jugada tiene la Kábala?

Kábala ofrece dos tipos de jugadas. Jugada simple, para marcar 6 de los 40 números y jugar por el pozo Buenazo. De igual forma, también ofrece la jugada múltiple, para marcar entre 7 y 15 números; el precio aumenta por cada número adicional.

12:23
26/8/2025

¿Cuáles son las bolillas que más salen en la Kábala?

Las cinco bolillas más extraídas hasta la fecha, según Intralot, son los siguientes:

Bolilla 3: 595 veces

Bolilla 20: 586 veces

Bolilla 37: 582 veces

Bolilla 22: 569 veces

Bolilla 40: 566 veces

08:39
26/8/2025

Sorteos por adelantado: los combos Kábala

10% descuento: 12 sorteos al mes (S/ 1.80 por jugada)

20% descuento: 36 sorteos por 3 meses (S/ 1.60 por jugada)

30% descuento: 72 sorteos por 6 meses (S/ 1.40 por jugada)

40% descuento: 144 sorteos por 12 meses /S/ 1.20 por jugada)

08:38
26/8/2025

¿Cuánto cuesta jugar 'Chau Chamba'?

El costo del sorteo 'Chau Chamba es de S/1 adicional al precio de una jugada simple de La Kábala. Ello significa que, si eliges los seis números de La Kábala, y seleccionas la opción del 'Chau Chamba', el pago total sería de S/2. 

¿Cómo jugar la Kábala?

Participar en el sorteo de la Kábala es muy sencillo. Sigue estos pasos y prepárate para tentar a la suerte: 

  • Paso 1: Selecciona tu jugada ganadora eligiendo 6 números de tu preferencia. Puedes hacerlo ingresando a la plataforma oficial de Intralot.
  • Paso 2: Opcionalmente, marca la opción 'Chau Chamba' para participar en un segundo sorteo exclusivo con los mismos 6 números. Este sorteo te da la oportunidad de ganar S/ 5.000 mensuales netos durante 20 años.
  • Paso 3: Completa tu compra haciendo clic en 'finalizar', selecciona tu método de pago y ¡listo! Estarás participando en el próximo sorteo de La Kábala.

¡No olvides revisar los resultados y comprobar si eres el ganador del pozo Buenazo o del premio de 'Chau Chamba'!

Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

