Independencia: joven estudiante sobrevive de milagro tras ser arrollado por bus del Metropolitano

Cámaras de seguridad registraron el momento en que el joven cruzó sin percatarse del semáforo en verde para los autos. Fue auxiliado y trasladado a una clínica, donde permanece en recuperación.

Estudiante es arrollado por bus del Metropolitano en Independencia. Foto: Composición LR
Estudiante es arrollado por bus del Metropolitano en Independencia. Foto: Composición LR

Una acción imprudente pudo terminar en tragedia. La tarde del lunes 18 de agosto, un joven fue atropellado por un bus del Metropolitano de Lima cuando pretendía cruzar la pista en el distrito de Independencia.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:03 p. m., en el cruce de la avenida Túpac Amaru con el jirón Los Pinos. Cámaras de seguridad de la zona captaron el momento exacto en que un estudiante intenta cruzar la pista mientras el bus se encontraba en ruta aproximándose.

Estudiante es arrollado por bus del Metropolitano

El joven fue identificado como Elvis Vásquez, quien no se percató que el semáforo se encontraba en verde para los vehículos cuando se dispuso a cruzar, siendo arrastrado unos metros.

Tras lo sucedido, el bus frenó de inmediato. Aunque en principio se temió una tragedia, el estudiante logró ponerse de pie antes de ser auxiliado por algunas personas que presenciaron el hecho. Sin embargo, tras dar unos pasos, se desvaneció y quedó inconsciente en plena vía.

Se recupera tras ser atropellado

Agentes de serenazgo y personal de rescate de la Municipalidad de Independencia acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios. Posteriormente, el estudiante fue trasladado a una clínica local, donde viene recuperándose de las lesiones por el fuerte impacto del bus.

Al ser consultado por la Policía sobre lo ocurrido, Vásquez dijo no recordar lo que pasó debido al golpe que habría sufrido en la cabeza.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 Opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

