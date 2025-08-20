Independencia: joven estudiante sobrevive de milagro tras ser arrollado por bus del Metropolitano

Una acción imprudente pudo terminar en tragedia. La tarde del lunes 18 de agosto, un joven fue atropellado por un bus del Metropolitano de Lima cuando pretendía cruzar la pista en el distrito de Independencia.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:03 p. m., en el cruce de la avenida Túpac Amaru con el jirón Los Pinos. Cámaras de seguridad de la zona captaron el momento exacto en que un estudiante intenta cruzar la pista mientras el bus se encontraba en ruta aproximándose.

Estudiante es arrollado por bus del Metropolitano

El joven fue identificado como Elvis Vásquez, quien no se percató que el semáforo se encontraba en verde para los vehículos cuando se dispuso a cruzar, siendo arrastrado unos metros.

Tras lo sucedido, el bus frenó de inmediato. Aunque en principio se temió una tragedia, el estudiante logró ponerse de pie antes de ser auxiliado por algunas personas que presenciaron el hecho. Sin embargo, tras dar unos pasos, se desvaneció y quedó inconsciente en plena vía.

Se recupera tras ser atropellado

Agentes de serenazgo y personal de rescate de la Municipalidad de Independencia acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios. Posteriormente, el estudiante fue trasladado a una clínica local, donde viene recuperándose de las lesiones por el fuerte impacto del bus.

Al ser consultado por la Policía sobre lo ocurrido, Vásquez dijo no recordar lo que pasó debido al golpe que habría sufrido en la cabeza.

