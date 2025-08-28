Loreto: cinco personas heridas por enfrentamientos durante paro indígena

Un violento enfrentamiento en la cuenca baja del río Tigre, provincia de Nauta, Loreto, dejó al menos cinco personas heridas por disparos con perdigones. El hecho ocurrió cuando pasajeros de dos embarcaciones -entre ellos docentes- que regresaban de Iquitos hacia la comunidad nativa Marsella, intentaron cruzar el bloqueo fluvial de comuneros en el marco de un paro indefinido contra la minería ilegal.

Debido al paro, los pasajeros se vieron obligados a acudir a comunidades cercanas en busca de alimentos y servicios básicos. Sin embargo, debían regresar y permanecer en sus lanchas, retenidas en medio del río por las restricciones impuestas por los comuneros. Según relataron los tripulantes hay otras embarcaciones que se encuentran retenidas desde hace más de una semana.

Así se habría originado enfrentamiento

En conversación con La República, el docente Oscar Antonio Falcón Huamán, director de la IE 60574 de la comunidad nativa Marsella señaló que estas dos últimas embarcaciones habían permanecido retenidas por tres días en la comunidad nativa Libertad.

Sin embargo, este jueves en la mañana decidieron cortar el cable que impedía el paso, pero no lo lograron. Ello desató el enfrentamiento, los comuneros habrían iniciado los disparos con escopetas de caza, según testigos.

"Necesitamos que las autoridades recuperen el río, al igual que yo, necesitamos ir a trabajar y ver nuestras familias. Además, los heridos necesitan atención médica", expresó el docente.

Tras el tiroteo, los heridos y el resto de pasajeros tuvieron que retroceder río arriba y actualmente se encuentran refugiados en la comunidad nativa Huacachina, a la espera de recibir atención y apoyo. La situación ha generado gran preocupación de los tripulantes, donde se encuentran mujeres, niños y ancianos, quienes permanecen bajo condiciones adversas desde hace varios días.

¿Por qué protestan las comunidades nativas del río Tigre?

La protesta forma parte del paro indefinido que impulsan cerca de 20 comunidades de la cuenca baja del río Tigre contra la minería ilegal que opera en la zona. Los dirigentes denuncian que al menos 20 dragas informales vierten mercurio en los afluentes, lo que afecta la salud, la pesca y el agua para consumo humano en territorios amazónicos.

“Desde que amanece hasta que anochece están soltando el mercurio y nosotros consumimos esa agua”, declaró César Moreno Culqui, presidente de Federación de Comunidades Nativas del Bajo Tigre (Feconabat) a un medio local.

El paro, acordado el pasado 15 de agosto en asamblea comunal, se mantendrá de manera indefinida hasta que el Gobierno nacional disponga el retiro de la maquinaria ilegal y garantice acciones concretas de control.

Por su parte, el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Loreto, Abel Chiroque informó que se ha solicitado una reunión de emergencia al Comité Regional de Prevención de Conflictos Sociales.