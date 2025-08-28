HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ciberdelincuentes intentan robar fondos de la Municipalidad de Lima
Ciberdelincuentes intentan robar fondos de la Municipalidad de Lima     Ciberdelincuentes intentan robar fondos de la Municipalidad de Lima     Ciberdelincuentes intentan robar fondos de la Municipalidad de Lima     
Sociedad

Loreto: cinco personas heridas por enfrentamientos durante paro indígena

Hecho se produjo porque personas varadas intentaron romper el bloqueo de comunidades nativas en el río Tigre. Entre los heridos hay docentes que retornaban hacia la comunidad nativa Marsella.

Comunidades bloquean río Tigre en protesta contra la minería ilegal. Foto: difusión.
Comunidades bloquean río Tigre en protesta contra la minería ilegal. Foto: difusión.

Un violento enfrentamiento en la cuenca baja del río Tigre, provincia de Nauta, Loreto, dejó al menos cinco personas heridas por disparos con perdigones. El hecho ocurrió cuando pasajeros de dos embarcaciones -entre ellos docentes- que regresaban de Iquitos hacia la comunidad nativa Marsella, intentaron cruzar el bloqueo fluvial de comuneros en el marco de un paro indefinido contra la minería ilegal.

Debido al paro, los pasajeros se vieron obligados a acudir a comunidades cercanas en busca de alimentos y servicios básicos. Sin embargo, debían regresar y permanecer en sus lanchas, retenidas en medio del río por las restricciones impuestas por los comuneros.  Según relataron los tripulantes hay otras embarcaciones que se encuentran retenidas desde hace más de una semana.

PUEDES VER: Loreto: denuncian que consejero regional fue intervenido por patrulla colombiana en la frontera

lr.pe

Así se habría originado enfrentamiento

En conversación con La República, el docente Oscar Antonio Falcón Huamán, director de la IE 60574 de la comunidad nativa Marsella señaló que estas dos últimas embarcaciones habían permanecido retenidas por tres días en la comunidad nativa Libertad. 

Sin embargo, este jueves en la mañana decidieron cortar el cable que impedía el paso, pero no lo lograron. Ello desató el enfrentamiento, los comuneros habrían iniciado los disparos con escopetas de caza, según testigos.

"Necesitamos que las autoridades recuperen el río, al igual que yo, necesitamos ir a trabajar y ver nuestras familias. Además, los heridos necesitan atención médica", expresó el docente.

Tras el tiroteo, los heridos y el resto de pasajeros tuvieron que retroceder río arriba y actualmente se encuentran refugiados en la comunidad nativa Huacachina, a la espera de recibir atención y apoyo. La situación ha generado gran preocupación de los tripulantes, donde se encuentran mujeres, niños y ancianos, quienes permanecen bajo condiciones adversas desde hace varios días.

¿Por qué protestan las comunidades nativas del río Tigre?

La protesta forma parte del paro indefinido que impulsan cerca de 20 comunidades de la cuenca baja del río Tigre contra la minería ilegal que opera en la zona. Los dirigentes denuncian que al menos 20 dragas informales vierten mercurio en los afluentes, lo que afecta la salud, la pesca y el agua para consumo humano en territorios amazónicos.

“Desde que amanece hasta que anochece están soltando el mercurio y nosotros consumimos esa agua”, declaró César Moreno Culqui, presidente de Federación de Comunidades Nativas del Bajo Tigre (Feconabat) a un medio local.

El paro, acordado el pasado 15 de agosto en asamblea comunal, se mantendrá de manera indefinida hasta que el Gobierno nacional disponga el retiro de la maquinaria ilegal y garantice acciones concretas de control. 

Por su parte, el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Loreto, Abel Chiroque informó que se ha solicitado una reunión de emergencia al Comité Regional de Prevención de Conflictos Sociales.

Notas relacionadas
Iquitos: cae presunto cabecilla de la banda 'Las ratas de Maynas' con 16 kilos de droga

Iquitos: cae presunto cabecilla de la banda 'Las ratas de Maynas' con 16 kilos de droga

LEER MÁS
Loreto: denuncian que consejero regional fue intervenido por patrulla colombiana en la frontera

Loreto: denuncian que consejero regional fue intervenido por patrulla colombiana en la frontera

LEER MÁS
Fuerzas Armadas de Colombia ingresan a Perú y detienen a consejero regional de Loreto

Fuerzas Armadas de Colombia ingresan a Perú y detienen a consejero regional de Loreto

LEER MÁS
La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

LEER MÁS
Gobierno peruano aprueba extradición de Erick Moreno, el 'Monstruo', sin conocer su ubicación

Gobierno peruano aprueba extradición de Erick Moreno, el 'Monstruo', sin conocer su ubicación

LEER MÁS
Comas: Niña de 6 años muere tras caer del piso 16 en condominio en El Retablo

Comas: Niña de 6 años muere tras caer del piso 16 en condominio en El Retablo

LEER MÁS
Extorsionador se lesiona la mano tras detonar explosivo antes de tiempo en farmacia de Comas

Extorsionador se lesiona la mano tras detonar explosivo antes de tiempo en farmacia de Comas

LEER MÁS
Ladrones se hicieron pasar como censistas para robar S/100.000 en una tienda en Cajamarca: cámaras grabaron todo

Ladrones se hicieron pasar como censistas para robar S/100.000 en una tienda en Cajamarca: cámaras grabaron todo

LEER MÁS
Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Orquesta Candela se une con Joysi Love y lanzan nueva versión de ‘Todavía’: "Queremos llevar la cumbia por todo el mundo"

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Sociedad

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Gobierno aprueba extradición de el 'Monstruo' desde Paraguay, pese a no haber sido localizado por Interpol

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota