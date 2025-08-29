HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Asesinato en discoteca Gato Negro en SJL: imágenes de la huida de sicarios que asesinaron a dueño, administrador y sonidista

De acuerdo con la información policial, Saúl Ernesto Tallada, dueño del establecimiento, tenía antecedentes penales relacionados con delitos de tenencia ilegal de armas y tráfico de drogas.

El triple asesinato se ejecutó contra el dueño, administrador y sonidista de las discotecas. Foto: Composición LR/ Elvis Cairo
Alrededor de las 11:10 p. m. del último jueves 28 de agosto, se reportó un feroz ataque a balazos en los exteriores de la discoteca Gato Negro, ubicada en la cuadra 2 del jirón Wiracocha, boulevard de Zárate en el distrito de San Juan de Lurigancho. Las víctimas fueron identificadas como Saúl Ernesto Tallada Quispe (42), dueño de las discotecas Gato Negro y Peruchela; Humberto Percy Rodríguez Huamán (45), sonidista del local; y Braulio Víctor Asencio Collados (29), administrador del negocio. 

Tras el ataque a quemarropa, las cámaras de seguridad de los exteriores captaron la huida del sicario, quienes abordó una moto lineal para salir del lugar. Desde diferentes puntos del boulevard, se evidenció a un cómplice que estaba a la espera del implicado.

Cámaras captan la huida de los sicarios tras ataque en la discoteca Gato Negro

A bordo de una motocicleta y con el rostro oculto por su gorra, el presunto autor del crimen que acabó con la vida de tres personas huyó del boulevar de Zárate tras el ataque. Las cámaras lo captaron corriendo por uno de los jirones aledaños a la discoteca Gato Negro. Tras ello, siguió su recorrido hasta llegar a un parque cercano, en donde esperó a su cómplice.

En las imágenes de las cuatro cámaras de seguridad del lugar se evidenció la presencia de dos motos lineales que siguieron el mismo recorrido. En una de ellas, iba el sicario junto con su cómplice. Hasta el momento, las investigaciones policiales continúan para identificar a los responsables y determinar el móvil del crimen.

Víctima del asesinato tiene antecedentes penales, según PNP

Según testigos, los tres hombres se encontraban bebiendo licor en la vía pública cuando fueron interceptados por dos sujetos armados. Uno de ellos abrió fuego directamente contra las víctimas, mientras el otro actuaba como campana. Luego del ataque, ambos huyeron a pie por el pasaje Amautas y la calle Los Quipus, en dirección al Parque Micaela Bastidas, donde los esperaban dos motociclistas cómplices.

De acuerdo con información proporcionada por la Policía Nacional del Perú (PNP), Saúl Ernesto Cayllaga Quispe, tenía antecedentes penales. En junio de 2024, fue detenido en su local “Peruchela” junto a 14 ciudadanos venezolanos por los presuntos delitos de tenencia ilegal de armas de fuego, tráfico ilícito de drogas y receptación agravada. En aquella ocasión fue puesto a disposición del Ministerio Público, aunque se desconoce cuándo recuperó su libertad.

SJL: sicarios asesinan a balazos a tres hombres frente a la discoteca 'Gato Negro'

"Pagan o a la otra no se salvan": conductor de la empresa Santa Catalina es amenazado en plena ruta por falso pasajero

Extorsionadores detonan explosivo en casa de cantante folclórica en San Juan de Lurigancho y le exigen pagar S/80.000

La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

Malos policías filtraban información de operativos y facilitaban armas a El Mostruo

SJL: sicarios asesinan a balazos a tres hombres frente a la discoteca 'Gato Negro'

Delincuentes detonan explosivo en cajero automático para robar en Ate: crearon sistema cableado

Estas regiones del Perú soportarán hasta -20°C el 30 y 31 de agosto, según alerta naranja de Senamhi

Universitario de 18 años es asesinado a golpes tras reclamar uso de direccionales a conductor en VES

Joven madre desaparecida tras ser retenida por un desconocido en Piura es hallada en Colombia luego de dos semanas

