Alrededor de las 11:10 p. m. del último jueves 28 de agosto, se reportó un feroz ataque a balazos en los exteriores de la discoteca Gato Negro, ubicada en la cuadra 2 del jirón Wiracocha, boulevard de Zárate en el distrito de San Juan de Lurigancho. Las víctimas fueron identificadas como Saúl Ernesto Tallada Quispe (42), dueño de las discotecas Gato Negro y Peruchela; Humberto Percy Rodríguez Huamán (45), sonidista del local; y Braulio Víctor Asencio Collados (29), administrador del negocio.

Tras el ataque a quemarropa, las cámaras de seguridad de los exteriores captaron la huida del sicario, quienes abordó una moto lineal para salir del lugar. Desde diferentes puntos del boulevard, se evidenció a un cómplice que estaba a la espera del implicado.

Cámaras captan la huida de los sicarios tras ataque en la discoteca Gato Negro

A bordo de una motocicleta y con el rostro oculto por su gorra, el presunto autor del crimen que acabó con la vida de tres personas huyó del boulevar de Zárate tras el ataque. Las cámaras lo captaron corriendo por uno de los jirones aledaños a la discoteca Gato Negro. Tras ello, siguió su recorrido hasta llegar a un parque cercano, en donde esperó a su cómplice.

En las imágenes de las cuatro cámaras de seguridad del lugar se evidenció la presencia de dos motos lineales que siguieron el mismo recorrido. En una de ellas, iba el sicario junto con su cómplice. Hasta el momento, las investigaciones policiales continúan para identificar a los responsables y determinar el móvil del crimen.

Víctima del asesinato tiene antecedentes penales, según PNP

Según testigos, los tres hombres se encontraban bebiendo licor en la vía pública cuando fueron interceptados por dos sujetos armados. Uno de ellos abrió fuego directamente contra las víctimas, mientras el otro actuaba como campana. Luego del ataque, ambos huyeron a pie por el pasaje Amautas y la calle Los Quipus, en dirección al Parque Micaela Bastidas, donde los esperaban dos motociclistas cómplices.

De acuerdo con información proporcionada por la Policía Nacional del Perú (PNP), Saúl Ernesto Cayllaga Quispe, tenía antecedentes penales. En junio de 2024, fue detenido en su local “Peruchela” junto a 14 ciudadanos venezolanos por los presuntos delitos de tenencia ilegal de armas de fuego, tráfico ilícito de drogas y receptación agravada. En aquella ocasión fue puesto a disposición del Ministerio Público, aunque se desconoce cuándo recuperó su libertad.

