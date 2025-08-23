Acusan a alcalde en Áncash de disparar a joven de 17 años: habría gobernado en la clandestinidad

Marco Corso López, alcalde del distrito de Sicsibamba en la provincia de Sihuas, región Áncash, enfrenta graves acusaciones tras la desaparición de un joven de 17 años, Elías Gonzales Díaz, cuyo paradero se desconoce desde enero de este año. Según familiares, el burgomaestre sería el principal sospechoso del caso.

La familia del adolescente señala que Elías trabajaba como chofer del alcalde y que un día fue citado con el pretexto de entregar un vehículo, tras lo cual habría sido ejecutado con un disparo en la cabeza. Las autoridades barajan el crimen como presuntamente vinculado al narcotráfico.

Alcalde de Sicsibamba en Áncash vinculado a presunto caso de narcopolítica

Según la madre de la víctima, su hijo le confesó que trasladaba droga para el alcalde. Su hermana, Isabel Gonzales, afirmó a Ocure Ahora: “Ahí le contó a mi mamá que el alcalde le hacía entregar mercadería”.

De acuerdo con el parte policial difundido por el citado medio, el menor habría declarado que se dedicaría a la “actividad del alcalde” y, al ser consultado sobre cuál era, respondió “narcotraficante”. La llamada que recibió el 15 de enero de 2025 a las 19:00 horas del alcalde habría sido la última comunicación antes de su desaparición.

Aarón Alemán, abogado de la víctima, indicó que “el señor Marco Corso estaría implicado en delitos graves, como tráfico ilícito de drogas, y ese sería presuntamente el móvil por el cual habría asesinado a mi patrocinado. Podemos hablar de un caso de narcopolítica”.

Por su parte, las autoridades consideran que el crimen podría tratarse de un ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de drogas, dado que la víctima habría compartido sus movimientos con el alcalde con su familia.

Alcalde acusado de asesinato mantiene control de la municipalidad mientras es prófugo

Desde un inicio, el alcalde negó cualquier responsabilidad y se pronunció ante el hecho. “Me enteré de su desaparición el sábado 18 de enero del 2025 en horas de la tarde, cuando me llamó su hermana Herlinda preguntándome por su hermano. Le dije que el día anterior lo vi por última vez después de entregar mi carro, se fue”, declaró.

Sin embargo, un testigo protegido aseguró haber visto al edil ejecutar al adolescente y arrojar su cuerpo al río Marañón. Mientras tanto, Corso López continuó desempeñando funciones como alcalde desde la clandestinidad hasta mayo de este año. Pedro Reyes, teniente alcalde de Sicsibamba, afirmó: “El alcalde, estando prófugo de la justicia, sigue despachando, no sé desde qué lugar”.

Pese a la orden de captura, el sospechoso mantendría control sobre la municipalidad, mientras la familia espera que se entregue para realizar las diligencias correspondientes y obtener respuestas.

