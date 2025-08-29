HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Seis homicidios en las últimas 24 horas

Según el conteo diario de La República, hasta el 28 de agosto iban 4.863 crímenes, a los cuales se suman seis víctimas más en el gobierno de Boluarte: 4.869.

Víctimas fueron acribilladas en Lima, Puno, Piura y Tumbes. Foto: difusión.
Víctimas fueron acribilladas en Lima, Puno, Piura y Tumbes. Foto: difusión.

El crimen continúa azotando al territorio nacional. Así, durante la última jornada se reportaron al menos seis nuevos homicidios en Lima y las regiones de Puno, Piura y Tumbes. Todas las víctimas murieron baleadas y se tratarían de ajustes de cuentas. En el distrito de San Juan de Lurigancho se trató de un triple asesinato, lo que revela la crueldad de los sicarios.

Con estos casos, la cifra de homicidios se incrementa a 4.869 durante el gobierno de Dina Boluarte, según el conteo diario que realiza La República.

PUEDES VER: Asesinato en discoteca Gato Negro en SJL: imágenes de la huida de sicarios que asesinaron a dueño, administrador y sonidista

lr.pe

Triple homicidio en SJL: asesinan a empresario y trabajadores de discotecas

Un ataque armado en el boulevard de Zárate, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, dejó tres muertos la noche del jueves 28 de agosto. Una de las víctimas es Humberto Percy Rodríguez Huamán (49), quien sería sonidista de una de las discotecas de la zona. Los otros ultimados serían el propietario de las discotecas Gato Negro y Peruchela, además del administrador de ambos locales.

Según testigos, los tres hombres bebían licor en la vía pública cuando fueron interceptados por dos sujetos armados, quienes dispararon directamente contra ellos para luego huir con el apoyo de cómplices en motocicleta. No se descarta que se trate de un ajuste de cuentas.

Asesinan a molinero en centro minero de La Rinconada

Un nuevo asesinato en el centro poblado minero de La Rinconada, en el distrito de Ananea, región Puno. La víctima fue identificada como Gordoño Ramírez Quispe (45), quien fue acribillado a las 10 p.m. del 28 de agosto, en una planta de concentración de minerales, en la zona industrial de Antahuola.

Según testigos, dos personas irrumpieron en la planta y dispararon varias veces contra la víctima, quien recibió impactos en el tórax y falleció, mientras que los atacantes fugaron. Se conoce que la víctima laboraba en la planta como "trapichero", es decir, molía rocas para la obtención de minerales preciosos. Se hallaba trabajando al momento de ser asesinado.

El Ministerio Público realizó las diligencias de recojo del cadáver en las primeras horas de este viernes 29 de agosto. Entre las hipótesis está el ajuste de cuentas o el robo, pues los asesinos también se habrían llevado muestras de mercurio de la planta.

Hombre es asesinado de once balazos en Piura

Un hombre de 30 años murió acribillado las primeras horas de este 29 de agosto, en el asentamiento humano Manuel Seoane, distrito de Veintiséis de Octubre, Piura. Según testigos, la víctima, identificada como Luis Enrique Gamonal Quezada, fue interceptada en plena vía pública por desconocidos, quienes lo mataron de 11 balazos.

Las investigaciones apuntan a que se trataría a un ajuste de cuentas. En año 2016, la víctima fue detenida por el presunto robo de postes de madera.

Joven es acribillado al anochecer en Tumbes

Un joven de 28 años murió acribillado en la provincia de Zarumilla, Tumbes, la noche del 28 de agosto. La víctima fue identificada como Héctor Palacios Yarleque, quien fue interceptado por sicarios cerca de las 8 p.m. en una calle del asentamiento humano Nueva Esperanza, donde recibió al menos siete balazos. Los atacantes fugaron.

Héctor Palacios Yarleque quedó malherido y aún con vida fue trasladado por vecinos de la zona al Centro de Salud de Zarumilla, donde falleció a los pocos minutos. La hipótesis del crimen apunta a un ajuste de cuentas. La víctima había sido detenida en marzo por posesión de cargas explosivas y un arma de fuego.

Los vecinos de Zarumilla exigieron a las autoridades mayor vigilancia, señalaron que la inseguridad ha crecido en este distrito de la frontera con Ecuador.

