Sociedad

Agreden y maniatan a vigilante para robar alimentos de los comedores populares en Tumbes

Los delincuentes vulneraron almacenes de la Municipalidad de Tumbes y habrían utilizado un vehículo para cargar los productos.

Delincuentes vulneraron almacenes ediles. Foto: referencial / Municipalidad de Tumbes.
Delincuentes vulneraron almacenes ediles. Foto: referencial / Municipalidad de Tumbes.

La delincuencia en el Perú no da tregua. Esta vez, la Municipalidad Provincial de Tumbes se convirtió en la nueva víctima de un grupo de facinerosos que, sin reparos, robó gran cantidad de alimentos destinados para los comedores populares. El hecho ocurrió la madrugada del último sábado.

Minutos después de la medianoche, un grupo de delincuentes llegó hasta el almacén de la Gerencia de Inclusión Social de la comuna y, aprovechando la oscuridad, violentó el cerco perimétrico. 

lr.pe

Delincuentes maniataron a vigilante

Una vez dentro, los sujetos interceptaron al vigilante y, tras agredirlo, lo ataron de pies y manos para evitar que pida ayuda. Inmediatamente, se dirigieron a la zona de logística, donde hallaron decenas de sacos de arroz y frijoles que tenían como destino los comedores populares del sector.

Según información preliminar, los delincuentes, incluso, habrían ingresado un vehículo para poder cargar y transportar los alimentos a mayor velocidad. Tras lograr su cometido, huyeron con rumbo desconocido.

Población pide mayor iluminación

Hasta el cierre de esta nota, se conoció que los funcionarios se encuentran realizando la evaluación del perjuicio para proceder con las acciones administrativas y policiales.

Ante ello, los pobladores exigen la designación de mayor vigilancia en la zona para evitar que estas acciones delictivas continúen perjudicando a los sectores más vulnerables. Asimismo, solicitan la instalación de alumbrado público y cámaras de videovigilancia.

