Extorsionadores detonan explosivo en casa de cantante folclórica en San Juan de Lurigancho y le exigen pagar S/80.000

La cantante reveló que vive con miedo tras recibir un sobre con dos balas y sufrir amenazas contra su integridad y la de su familia en San Juan de Lurigancho.

La mujer reveló que temía por su vida y la de su familia tras los atentados en San Juan de Lurigancho.
| Foto: composición LR/ captura América Noticias

Una cantante folclórica, cuya identidad se reserva por seguridad, atraviesa una situación de extrema vulnerabilidad tras sufrir amenazas en San Juan de Lurigancho y un atentado explosivo en su vivienda, perpetrado por una organización criminal autodenominada 'Inkartel'. La mujer declaró que es víctima de los extorsionadores desde hace varias semanas y que le exigen pagar S/80.000.

La víctima reveló que tanto ella como su productor han recibido amenazas directas de los criminales y que temen por su vida. De acuerdo a la cantante folclórica, los agentes policiales siguen su caso, pero solicita mayor protección.

Cantante folclórica denuncia amenazas con balas y extorsiones en San Juan de Lurigancho

Desde hace más de dos semanas, la artista ha recibido mensajes amenazantes acompañados de un sobre con dos balas y una exigencia de pago de S/80.000, bajo amenaza de atentar contra su vida o la de su familia. La situación se agravó en la madrugada del jueves, cuando un artefacto explosivo fue detonado frente a su domicilio, causando daños materiales y sembrando terror entre sus familiares.

“Me siento asustada, ya no sé qué hacer. Hace dos semanas me llegaron a mandar un sobre con dos balas donde pusieron mi nombre y el de mi productor pidiéndome 80 mil soles que yo tengo que pagar. Si no pago ya corre riesgo mi vida o de uno de mis familiares”, explicó la mujer a América Noticias.

La cantante, madre de un bebé de apenas 19 días, relató angustiada que, debido al atentado, se vio obligada a permanecer fuera de su casa desde las 2 a.m., sin atreverse a ingresar por temor a un nuevo ataque. A pesar de haber acudido a la Dirincri (División de Investigación Criminal), fue derivada a la comisaría de La Huayrona. Allí le prometieron un patrullaje preventivo que solo se cumplió por una sola noche. “Ahora, por lo que pasó hoy, recién aparecen los policías”, indicó la víctima.

Asimismo, detalló que, por seguridad, su familia ha dejado de salir a la calle. “¿Qué tal si salgo y no regreso?”, lamentó entre sollozos, mientras hace un llamado público a la ministra de la Mujer para que intervenga y garantice su protección.

"Mi familia ya no puede ni salir a la calle, tiene que estar mirando para atrás. Pido ayuda a la ministra de la Mujer que me ayude. Ahorita ya no se sabe si salgo y vuelvo con vida”, mencionó la cantante folclórica.

Cantante reveló que ya había sido extorsionada

No es la primera vez que la artista de San Juan de Lurigancho es sometida a extorsión. El año anterior, bajo una amenaza similar de otra banda criminal, accedió a pagar S/10.000 para salvar su tranquilidad. En esta ocasión, sin embargo, asegura que sus recursos son limitados y que esa suma representa “un platal” difícil de costear.

También mencionó que su promotor ha recibido amenazas directas, y reveló que, debido al miedo, detuvo su carrera musical. “Todo mi sueño de ser cantante se ha quedado ahí porque ya no puedo ni salir”, expresó.

