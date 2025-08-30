Luego del incidente, ocurrido el pasado 25 de octubre del 2024, el conductor responsable fue condenado a más de 6 años de prisión. Foto: Composición LR/ATU

El Poder Judicial impuso una condena de seis años y cinco meses de prisión efectiva a Miguel Ángel Yange Pajuelo, quien atropelló a un fiscalizador de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) durante un operativo contra el transporte informal, ocurrido el 25 de octubre del 2024 en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Por ello, Yange Pajuelo fue declarado culpable de lesiones graves y de fuga del lugar del accidente, después de haber estado nueve meses en prisión preventiva. Además, se le ordenó pagar una reparación civil de S/6.000 al fiscalizador afectado.

Conductor que atropelló a un fiscalizador de la ATU durante operativo en SJL

El incidente se produjo en el cruce de las avenidas Lurigancho y Pirámide del Sol, cuando Yange Pajuelo, al intentar evadir la intervención por ofrecer un servicio de transporte informal, atropelló al fiscalizador con su vehículo de placa A71-702. El fiscalizador relató que fue impactado en el pecho y arrojado al suelo, mientras el agresor se daba a la fuga.

Posteriormente, fue trasladado a una clínica, donde se le diagnosticaron contusiones y traumatismo que le generaron una incapacidad médica de 70 días. Cabe resaltar que, durante la audiencia, Yange Pajuelo aceptó su responsabilidad en el hecho. En tanto, su vehículo permanece en un depósito de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU).

No es la única agresión contra fiscalizadores

En lo que va del 2025, se han reportado 16 agresiones contra fiscalizadores de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), siendo la más reciente un ataque a un operador de grúa en Comas, que aún está en investigación.

De acuerdo con la ATU, la cifra representa una disminución significativa en comparación con las 34 agresiones registradas en el mismo periodo de 2024. Por último, condenan enérgicamente cualquiera de estos actos contra sus fiscalizadores a fin de asegurar la integridad de su personal.

