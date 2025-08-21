HOYSuscripcion LR Focus

Cultural

Exposición “Antología: 47 años de arte” de Darwin Chávez en la Sala Nazca del Mincul

Más de 80 obras en acuarela y acrílico que recorren la trayectoria del reconocido artista. Disponible hasta el 11 de septiembre en la Sala Nazca del Ministerio de Cultura.

Darwin Chávez. Foto: Mincul.
Darwin Chávez. Foto: Mincul.

El Ministerio de Cultura presenta la exposición “Antología: 47 años de arte”, un homenaje a la trayectoria del maestro Darwin Chávez Paz, figura esencial de la pintura peruana. La muestra permanecerá abierta al público hasta el 11 de setiembre, en la Sala Nazca, ubicada en la sede central de nuestra institución (av. Javier Prado Este 2465, San Borja).

Con más de 80 obras entre acuarelas y acrílicos, la exposición propone un viaje sensible y poético por el paisaje, concebido no solo como un espacio físico, sino como un territorio de memoria, emoción y transformación

Cada lienzo revela la maestría técnica del artista y su profunda conexión con la tierra, convirtiéndose en un puente entre lo íntimo y lo colectivo.

El recorrido invita a los visitantes a reconocerse en los colores, formas y símbolos que Chávez plasma en su obra, generando un espacio de diálogo, identidad y orgullo cultural.

Darwin Chávez, artista especialista en acuarela, acrílico y óleo, es considerado uno de los referentes contemporáneos del arte arequipeño. La muestra puede visitarse de martes a domingo, de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

Esta exposición es coorganizada por el Ministerio de Cultura como parte de sus mecanismos de promoción de las artes, brindando apoyo técnico, curatorial y museográfico, en reafirmación de su compromiso con el arte y la preservación de la identidad cultural del Perú.

(NdP).

