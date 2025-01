El 29° Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, a cargo del juez Jorge Abdon Gonzáles Broncano, comunicó al Archivo General de la Nación (AGN) acerca del último plazo que tiene, hasta este viernes 31 de enero, para cumplir con la entrega de los espacios que ocupa en el Palacio Nacional de Justicia, ubicado en la avenida Paseo de la República, Cercado de Lima. Cabe señalar que, dicha medida fue dispuesta por el Poder Judicial.

Al respecto, Magally Alegre Henderson, jefa del Archivo del Instituto Riva-Agüero, se pronunció. En diálogo con este medio, indicó que las autoridades deben de evitar "a toda costa el traslado intempestivo de documentos". Además, consideró que mover dichos archivos en plazos cortos "es una locura", debido a que "pone en riesgo la memoria histórica y la custodia de los derechos humanos".

Por su parte, Jorge Ortiz Sotelo, exjefe institucional del AGN, señaló que cumplir la sentencia del Poder Judicial en los plazos fijados "pone en peligro a la documentación patrimonial, histórica y legal que se conserva".

"Entiendo que hubo un documento, un acta firmada por el ministro y entiendo que se ha firmado sin hacer la consulta al órgano técnico. Entonces es deplorable que la institución del Estado, que debe salvaguardar el patrimonio de la nación, tenga una actitud de esa naturaleza ¿Qué van a hacer? ¿Van a poner los documentos en la calle?¿Cómo se va a conservar esa documentación?", manifestó.

Documentos necesarios para trámites e investigación en riesgo

Alegre Henderson aclaró que más de 150 millones de documentos se encuentran en el edificio de Palacio de Justicia y que estos incluyen informes que fueron parte de la gestión pública en alguna institución del Gobierno, además que estos archivos son necesarios para varios de los trámites que realizan los ciudadanos, tales como el reclamo del pago del Fonavi, jubilación o de algún otro tipo de derecho laboral.

"El otro conjunto de documentos que tiene una importancia muy relevante para la ciudadanía son los registros notariales. Los registros de los notarios que han fallecido pasan al AGN y, por ello, muchos derechos de propiedad, de testamentos y otros se custodian en el AGN", informó.

Por su parte, Ortiz Sotelo explicó que existen dos tipos de usuarios del archivo: los historiadores e investigadores, y los ciudadanos que buscan respaldar sus derechos. En este sentido, resaltó la relevancia del archivo notarial, el cual conserva la documentación de los notarios fallecidos durante el siglo XX. "Hay muchos derechos patrimoniales, personales que están resguardados ahí. Va mucha gente al AGN para obtener la documentación que les permita inscribir una propiedad o realizar otras actividades", dijo.

Reclaman por traslado apresurado

El extitular del Archivo General de la Nación (AGN) señaló que el ministro de Cultura firmó un acta que otorga un plazo máximo de dos meses adicionales para el retiro del material archivístico. Sin embargo, advirtió que este tiempo es insuficiente para completar el proceso de inventario y garantizar el traslado seguro de los documentos.

"Es una barbaridad lo que ha hecho el Ministerio señalando un plazo irreal que lo que hará es poner en peligro todo el patrimonio. Los archivos en la biblioteca tienen dos grandes peligros: uno es un incendio y el otro una mudanza. Acá estamos hablando de dos mundanzas porque sacar las cosas de donde está y llevarlas a algún lado, donde no sabemos cuál es, y luego llevarlas a la instalación definitiva. Son dos mudanzas por lo cual elevamos el nivel de riesgo de pérdida, confusión, incluso deterioro o destrucción de documentación", agregó.

Por su parte, Henderson señaló que la orden del Poder Judicial "representa un riesgo inminente", debido a que, hasta el momento, no se ha determinado el lugar en donde estará el AGN.

"Esta orden lo que significa es que podrían desalojar el patrimonio histórico de la Nación a la calle, lo cual representa un riesgo inminente. Imagino que la presidenta del Poder Judicial, la doctora Tello, es plenamente consciente de la importancia de los documentos para la custodia de nuestros derechos y del valor histórico", manifestó.

"Todavía no se ha destinado un lugar. Este sitio, que aún no se ha establecido, no sabemos si contará o no con las medidas necesarias tanto en términos de conservación como en términos de seguridad", indicó.

PUEDES VER: Cambia el equipaje de mano y presentan nuevo control para viajar en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez

Preocupación por el traslado de documentos del AGN a otra sede

La titular del Archivo del Instituto Riva-Agüero también indicó los documentos tienen que pasar por "un proceso de adaptación y acondicionamiento para que se adapten a las nuevas condiciones".

"Si te mudas a climas más húmedos, los papeles se encorvan y se humedecen. El papel es muy absorbente a la humedad. Para un periódico de ayer no pasa nada, pero para documentos que tienen 200 o 300 años, el cambio es condenarlo a la destrucción", expresó.

Por su parte, Jorge Ortiz Sotelo manifestó su inquietud sobre las condiciones de las nuevas instalaciones que ocupará el AGN y recordó que en el pasado se intentó trasladar los archivos a un depósito en el Callao. Además, destacó la profunda preocupación de la comunidad archivística ante la decisión del Ministerio de Cultura y los posibles efectos irreversibles que esta podría tener sobre el patrimonio documental del país.

"Las instalaciones actuales están lejos de ser perfectas pero lo que se pretende hacer es peor. Lo que se pretendió hacer con el depósito del Callao era fatal y ahora se pretende hacer algo que no se sabe cuáles serán las condiciones, además se pretende hacer apresuradamente. Varios estamos preocupados por la decisión que ha tomado el Ministerio de Cultura y las consecuencias que esta pueda tener", señaló.