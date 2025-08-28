HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay
El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Sociedad

Ladrones se hicieron pasar como censistas para robar S/100.000 en una tienda en Cajamarca: cámaras grabaron todo

Los delincuentes usaban polos con el logo del Censo 2025 y se llevaron varias mochilas con todo el dinero robado del negocio familiar.

Los delincuentes se llevaron varias mochilas con el dinero del local en Cajamarca.
Los delincuentes se llevaron varias mochilas con el dinero del local en Cajamarca. | Foto: composición LR/ Buenos Días Perú

En Cajamarca, dos delincuentes realizaron un atraco a un emprendimiento de venta de café y cacao donde se robaron S/100.000 del negocio en Jaén. Los ladrones accedieron al establecimiento y se hicieron pasar como censistas; ya que, usaban polos con el logo del Censo 2025. Cámaras de seguridad del recinto lograron captar todo el robo.

Los asaltantes ingresaron a las instalaciones con armas e intimidaron al personal del lugar. Las imágenes mostraron que atacaron a los dueños del local para llevarse el millonario monto y en los exteriores había otros delincuentes vestidos de construcción civil.

PUEDES VER: Sicario confesó que asesinó a abogado en Tarapoto y reveló que cometió crimen por dinero para comprar drogas

lr.pe

Delincuentes se llevan S/100.000 en una tienda en Cajamarca

El hecho ocurrió por la tarde del pasado miércoles 27 de agosto cuando dos delincuentes vestidos con polos del Censo 2025 ingresaron a la tienda y redujeron a los trabajadores que se encontraban cumpliendo sus actividades. Con armas en las manos, los asaltantes exigieron que se les diera el dinero que guardaban en la caja del local.

Las cámaras de seguridad captaron que la banda de delincuentes llegó en un mototaxi y dos motos lineales. Dos de ellos ingresaron al local, amenazaron a los propietarios y los obligaron a tirarse al suelo. Una escolar que estaba en el local logró escapar del atraco y se refugió en una de las habitaciones.

En las imágenes también se puede observar a los dos criminales hurgando entre los cajones en busca del dinero del local y objetos de valor. Así descubrieron cuatro mochilas repletas del dinero que los dueños iban a invertir en el local para mejorar su emprendimiento.

Los asaltantes huyeron con S/100.000 junto a sus aliados en las motocicletas y evadieron la intervención de ciudadanos del lugar. Tras el hecho, los propietarios del lugar realizaron la denuncia respectiva ante las autoridades.

¿Cómo identificar a censistas en el Censo 2025?

Aquí tienes una lista de elementos que debes observar para identificar a un censista del INEI.

ElementoQué observarQué hacer
UniformeChaleco y gorro morado, morral grisSi falta algo, desconfía
FotocheckCredencial INEI con foto, DNI y código QREscanealo para validar
Verificación webPlataforma “Identificar a un encuestador”Ingresa nombre/DNI y confirma
Lugar de entrevistaSolo desde la puerta, sin entrar al hogarNo permitir acceso si insiste
Acompañamiento de seguridadPolicía o serenazgo siempre presentesSi no están, alerta
ReportesSi algo te hace dudarComunícate con INEI o autoridades locales
Notas relacionadas
Familia peruana vivió una pesadilla al viajar a Francia tras ser retenidos ilegalmente: "Nos maltrataron y llamaron a la policía"

Familia peruana vivió una pesadilla al viajar a Francia tras ser retenidos ilegalmente: "Nos maltrataron y llamaron a la policía"

LEER MÁS
PNP captura a implicado en robo a Orquesta Zaperoko y recupera instrumentos en Callao

PNP captura a implicado en robo a Orquesta Zaperoko y recupera instrumentos en Callao

LEER MÁS
Sicario confesó que asesinó a abogado en Tarapoto y reveló que cometió crimen por dinero para comprar drogas

Sicario confesó que asesinó a abogado en Tarapoto y reveló que cometió crimen por dinero para comprar drogas

LEER MÁS
La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

LEER MÁS
Gobierno aprueba extradición de el 'Monstruo' desde Paraguay, pese a no haber sido localizado por Interpol

Gobierno aprueba extradición de el 'Monstruo' desde Paraguay, pese a no haber sido localizado por Interpol

LEER MÁS
Asesinan a escolar en medio de una pelea tras salir con amigos de una reunión en Apurímac

Asesinan a escolar en medio de una pelea tras salir con amigos de una reunión en Apurímac

LEER MÁS
Extorsionador se lesiona la mano tras detonar explosivo antes de tiempo en farmacia de Comas

Extorsionador se lesiona la mano tras detonar explosivo antes de tiempo en farmacia de Comas

LEER MÁS
Comas: Niña de 6 años muere tras caer del piso 16 en condominio en El Retablo

Comas: Niña de 6 años muere tras caer del piso 16 en condominio en El Retablo

LEER MÁS
Sheyla Gutiérrez: Jossimar Cabrera, su esposo y principal sospechoso de su muerte, se entregó a la policía

Sheyla Gutiérrez: Jossimar Cabrera, su esposo y principal sospechoso de su muerte, se entregó a la policía

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Sociedad

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Gobierno aprueba extradición de el 'Monstruo' desde Paraguay, pese a no haber sido localizado por Interpol

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota