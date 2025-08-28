Los delincuentes se llevaron varias mochilas con el dinero del local en Cajamarca. | Foto: composición LR/ Buenos Días Perú

Los delincuentes se llevaron varias mochilas con el dinero del local en Cajamarca. | Foto: composición LR/ Buenos Días Perú

En Cajamarca, dos delincuentes realizaron un atraco a un emprendimiento de venta de café y cacao donde se robaron S/100.000 del negocio en Jaén. Los ladrones accedieron al establecimiento y se hicieron pasar como censistas; ya que, usaban polos con el logo del Censo 2025. Cámaras de seguridad del recinto lograron captar todo el robo.

Los asaltantes ingresaron a las instalaciones con armas e intimidaron al personal del lugar. Las imágenes mostraron que atacaron a los dueños del local para llevarse el millonario monto y en los exteriores había otros delincuentes vestidos de construcción civil.

Delincuentes se llevan S/100.000 en una tienda en Cajamarca

El hecho ocurrió por la tarde del pasado miércoles 27 de agosto cuando dos delincuentes vestidos con polos del Censo 2025 ingresaron a la tienda y redujeron a los trabajadores que se encontraban cumpliendo sus actividades. Con armas en las manos, los asaltantes exigieron que se les diera el dinero que guardaban en la caja del local.

Las cámaras de seguridad captaron que la banda de delincuentes llegó en un mototaxi y dos motos lineales. Dos de ellos ingresaron al local, amenazaron a los propietarios y los obligaron a tirarse al suelo. Una escolar que estaba en el local logró escapar del atraco y se refugió en una de las habitaciones.

En las imágenes también se puede observar a los dos criminales hurgando entre los cajones en busca del dinero del local y objetos de valor. Así descubrieron cuatro mochilas repletas del dinero que los dueños iban a invertir en el local para mejorar su emprendimiento.

Los asaltantes huyeron con S/100.000 junto a sus aliados en las motocicletas y evadieron la intervención de ciudadanos del lugar. Tras el hecho, los propietarios del lugar realizaron la denuncia respectiva ante las autoridades.

