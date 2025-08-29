Este 1 de setiembre, la región sureña de Tacna conmemora 100 años de la reincorporación de la provincia de Tarata al Perú. Con motivo de esta celebración, el Gobierno Regional de Tacna declaró esta fecha como feriado regional compensable para los trabajadores de dependencias públicas del gobierno de la región.

Según indicaron, con esta medida buscan invitar a toda la población a facilitar la participiacion de la ciudadanía en actividades conmemorativas oficiales en pos de fortalecer la memoria histórica de la región, así como promover el turismo interno.

¿Habrá clases en Tacna este 1 de setiembre por celebraciones?

En este sentido, la Ordenanza Regional N° 012-2025-CR/GOB.REG.TACNA indica "declarar feriado regional no laborable compensable para los trabajadores que laboran en las dependencias públicas del Gobierno Regional de Tacna, en el ámbito territorial del departamento, el día 01 de Setiembre de 2025, por conmemorarse el Centenario de la Reincorporación de la Provincia de Tarata al Perú".

Ante esto y, según una publicación oficial del Gore Tacna, al ser este un feriado compensable, las instituciones estatales, como colegios, podrían detener sus labores, pero bajo la consigna de recuperarlas después, algo que corresponde a cada institución. Esta ordenanza no necesariamente rige para el sector privado, pero indican que también "podrán acogerse a esta disposición, previo acuerdo entre empleador y trabajadores". Por su parte, el Ministerio de Educación todavía no se ha pronunciado al respecto.

Calendario escolar 2025 según Minedu

El calendario académico escolar 2025 del Minedu se encuentra organizado en bloques de semanas de gestión y semanas lectivas. Estos son los siguientes:

Primer bloque de gestión: del 3 al 14 de marzo.

Primer bloque lectivo: del 17 de marzo al 19 de mayo (9 semanas).

Segundo bloque de gestión: del 19 al 23 de mayo.

Segundo bloque lectivo: del 26 de mayo al 25 de julio (9 semanas).

Tercer bloque de gestión: del 28 de julio al 8 de agosto.

Tercer bloque lectivo: del 11 de agosto al 10 de octubre (9 semanas).

Cuarto bloque de gestión: del 12 al 17 de octubre.

Cuarto bloque lectivo: del 20 de octubre al 19 de diciembre (9 semanas).

Quinto bloque de gestión: del 22 al 31 de octubre.

¿Qué días son feriado en 2025 en el Perú?

Sábado 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Miércoles 8 de octubre: Combate de Angamos

Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Jueves 25 de diciembre: Navidad

Viernes 26 de diciembre: Día no laborable para el sector público

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Viernes 2 de enero: Día no laborable para el sector público.

