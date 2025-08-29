HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela
Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela     Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela     Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela     
Sociedad

¿Habrá clases en Tacna este 1 de setiembre por feriado regional?: esto indica la publicación en El Peruano

Tacna celebrará este 1 de setiembre la reincorporación de Tarata al Perú. Para ello, el gobierno de la región ha declarado esta fecha como feriado compensable para facilitar la participiacion de la ciudadanía en actividades conmemorativas.

Reincorporación de Tarata al Perú: ¿habrá clases este 1 de setiembre?
Reincorporación de Tarata al Perú: ¿habrá clases este 1 de setiembre? | Composición LR

Este 1 de setiembre, la región sureña de Tacna conmemora 100 años de la reincorporación de la provincia de Tarata al Perú. Con motivo de esta celebración, el Gobierno Regional de Tacna declaró esta fecha como feriado regional compensable para los trabajadores de dependencias públicas del gobierno de la región.

Según indicaron, con esta medida buscan invitar a toda la población a facilitar la participiacion de la ciudadanía en actividades conmemorativas oficiales en pos de fortalecer la memoria histórica de la región, así como promover el turismo interno.

PUEDES VER: ¿Se suspenderán las clases escolares este viernes 29 de agosto por el Día de Santa Rosa de Lima? Esto es lo que se sabe

lr.pe

¿Habrá clases en Tacna este 1 de setiembre por celebraciones?

En este sentido, la Ordenanza Regional N° 012-2025-CR/GOB.REG.TACNA indica "declarar feriado regional no laborable compensable para los trabajadores que laboran en las dependencias públicas del Gobierno Regional de Tacna, en el ámbito territorial del departamento, el día 01 de Setiembre de 2025, por conmemorarse el Centenario de la Reincorporación de la Provincia de Tarata al Perú".

Ante esto y, según una publicación oficial del Gore Tacna, al ser este un feriado compensable, las instituciones estatales, como colegios, podrían detener sus labores, pero bajo la consigna de recuperarlas después, algo que corresponde a cada institución. Esta ordenanza no necesariamente rige para el sector privado, pero indican que también "podrán acogerse a esta disposición, previo acuerdo entre empleador y trabajadores". Por su parte, el Ministerio de Educación todavía no se ha pronunciado al respecto.

PUEDES VER: Escolar víctima de bullying es hospitalizado tras recibir golpiza en colegio de Chiclayo

lr.pe

Calendario escolar 2025 según Minedu

El calendario académico escolar 2025 del Minedu se encuentra organizado en bloques de semanas de gestión y semanas lectivas. Estos son los siguientes:

  • Primer bloque de gestión: del 3 al 14 de marzo.
  • Primer bloque lectivo: del 17 de marzo al 19 de mayo (9 semanas).
  • Segundo bloque de gestión: del 19 al 23 de mayo.
  • Segundo bloque lectivo: del 26 de mayo al 25 de julio (9 semanas).
  • Tercer bloque de gestión: del 28 de julio al 8 de agosto.
  • Tercer bloque lectivo: del 11 de agosto al 10 de octubre (9 semanas).
  • Cuarto bloque de gestión: del 12 al 17 de octubre.
  • Cuarto bloque lectivo: del 20 de octubre al 19 de diciembre (9 semanas).
  • Quinto bloque de gestión: del 22 al 31 de octubre.

¿Qué días son feriado en 2025 en el Perú?

  • Sábado 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
  • Miércoles 8 de octubre: Combate de Angamos
  • Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
  • Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  • Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad
  • Viernes 26 de diciembre: Día no laborable para el sector público
  • Jueves 1 de enero: Año Nuevo
  • Viernes 2 de enero: Día no laborable para el sector público.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Giovanna Pollarolo: “Desde el comienzo elegí escribir con tranquilidad”

Giovanna Pollarolo: “Desde el comienzo elegí escribir con tranquilidad”

LEER MÁS
Tacna: desaire del Ejecutivo en su aniversario de reincorporación a la patria

Tacna: desaire del Ejecutivo en su aniversario de reincorporación a la patria

LEER MÁS
Óscar Junior encuentra a su clon en Tacna y redes bromean: “Uno es de Temu y el otro de Shein”

Óscar Junior encuentra a su clon en Tacna y redes bromean: “Uno es de Temu y el otro de Shein”

LEER MÁS
La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Detienen a niñera tras muerte de niña de 6 años que cayó desde el piso 16 de un condominio en Comas

Detienen a niñera tras muerte de niña de 6 años que cayó desde el piso 16 de un condominio en Comas

LEER MÁS
Independencia: mujer trans reportada como desaparecida es hallada sin vida y allegados exigen justicia

Independencia: mujer trans reportada como desaparecida es hallada sin vida y allegados exigen justicia

LEER MÁS
Malos policías filtraban información de operativos y facilitaban armas a El Mostruo

Malos policías filtraban información de operativos y facilitaban armas a El Mostruo

LEER MÁS
Aprueban masificación del DNI electrónico en todo el Perú: cuáles son los costos y hasta cuándo aplica la campaña, según Reniec

Aprueban masificación del DNI electrónico en todo el Perú: cuáles son los costos y hasta cuándo aplica la campaña, según Reniec

LEER MÁS
Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca Gato Negro en San Juan de Lurigancho

Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca Gato Negro en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Sociedad

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Gobierno aprueba extradición de el 'Monstruo' desde Paraguay, pese a no haber sido localizado por Interpol

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota