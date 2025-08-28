HOYSuscripcion LR Focus

Gastronomía

Lady Bee, el bar peruano que nació en pandemia y gana el premio internacional a la hospitalidad por The World’s 50 Best Bars 2025

Fundado en 2021, Lady Bee es liderado por Alejandra León, Alonso Palomino y la chef Gabriela León. Su propuesta con insumos peruanos le valió el premio a la hospitalidad en The World’s 50 Best Bars 2025.

El bar Lady Bee, ubicado en el distrito limeño de Barranco, se convirtió en el primer bar peruano en recibir el premio 'Michter's Art of Hospitality Award', uno de los galardones especiales de 'The Word's 50 Beast Bar 2025', por su destacada hospitalidad. El reconocimiento fue otorgado tras la deliberación de más de 800 expertos internacionales, miembros de 'The World's 50 Beast Bars Academy'. La ceremonia de premiación se llevará a cabo el miércoles 8 de octubre de 2025 en Hong Kong.

"En poco tiempo, Lady Bee se ha forjado una merecida reputación como uno de los bares más apreciados del mundo. Aparte de su excepcional oferta de bebidas, Alonso y Gabriela han sabido crear asimismo un espacio cálido y acogedor donde se invita a toda aquella persona que lo desee a descubrir las maravillas de la cultura e ingredientes peruanos", indicó Emma Sleight, directora de contenido de 'The World's 50 Best Bars.

Los fundadores del bar expresaron su gratitud por el reconocimiento y señalaron que recibir el premio 'Michter's Art of Hospitality Award' representa una enorme alegría y un homenaje al esfuerzo de todo su equipo, así como al apoyo generoso de quienes contribuyeron al crecimiento del proyecto.

Lady Bee, bar nacido en pandemia que hoy conquista con tradición y hospitalidad

Fundado en 2021, en plena pandemia, Lady Bee nació de la mano de los bartenders Alejandra Leo y Alonso Palomino, junto a la chef Gabriela León. Desde el inicio, su propuesta se ha distinguido por crear platos y bebidas con productos autóctonos de distintas regiones del Perú. El bar abrió inicialmente en un pequeño local de Miraflores con apenas 18 asientos, pero hoy se ubica en el distrito de Barranco y cuenta con capacidad para 38 personas, recibiendo tanto a limeños como a visitantes de todo el mundo.

El crecimiento del proyecto fue notable que en 2023 ingresaron a la lista de los 50 Best en el puesto 52. Un año después, en 2024, escalaron hasta la posición 16 y, actualmente, celebran el premio ya mencionado por su hospitalidad, homenaje a la identidad y el arte peruano.

