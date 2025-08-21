Albañil se dio cuenta que la pared de la vivienda en Ancón se venía abajo pero varios bloques de concreto alcanzaron, según relata su hijo. | Foto: composición LR | Latina Televisión LR

Albañil se dio cuenta que la pared de la vivienda en Ancón se venía abajo pero varios bloques de concreto alcanzaron, según relata su hijo. | Foto: composición LR | Latina Televisión LR

La pared de una vivienda ubicada en la Manzana O, Lote 3, del asentamiento humano Los Rosales, en Ancón, colapsó cuando un grupo de familiares realizaba trabajos para reforzar la infraestructura. Parte de los bloques de concreto sepultaron a un albañil identificado como Vicente Aguirre Gómez, de 36 años. Ante esta lamentable situación, su hijo relató los minutos del derrumbe.

"Veíamos que las piedras caían, y cuando nos dimos cuenta, la pared ya se estaba viniendo abajo. Mi hermano, mi papá, su primo y yo tratamos de escapar, pero mi papá no pudo. La pared lo aplastó instantáneamente y falleció ahí mismo", declaró en diálogo con Latina Televisión.

Cabe señalar que, además de la víctima mortal, también se reportó una persona herida, identificada como Herbert Esparraga, quien fue trasladado al hospital de Puente Piedra.

Bloques de concreto sepultan a albañil tras derrumbe de casa en Ancón

La persona fallecida se dedicaba a la construcción y, por ese motivo, intervino en la reestructuración de la vivienda. Sin embargo, la pared colapsó y lo golpeó con fuerza. Ante esta situación, el personal de Serenazgo, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú llegaron a la zona.

Respecto a esta lamentable situación, la cuñada del fallecido señaló que los vecinos ayudaron en el rescate del cuerpo de su ser querido y del herido. "Los bomberos se han demorado como una hora (en llegar). Los vecinos fueron quienes realizaron el rescate. Adelante había un muro de contención tipo L, y ese muro cayó hacia un lado", dijo.

PUEDES VER: Hombre fallece tras caerle pared que colapsó en Independencia por el fuerte sismo que remeció Lima y Callao

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 261 8793 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco) Ambulancias de EsSalud en Lima 117 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.