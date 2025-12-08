HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

China alerta que cazas japoneses amenazan su seguridad y culpa a Tokio de engañar a la comunidad internacional

Anteriormente, Japón denunció que aviones de combate chinos apuntaron a cazas niponas sobre aguas internacionales, pero Pekín lo calificó como una 'exageración'.

Ministerio de Asuntos Exteriores de China denuncia que cazas japoneses amenazan su seguridad nacional.
Ministerio de Asuntos Exteriores de China denuncia que cazas japoneses amenazan su seguridad nacional. | Foto: composición LR/AFP/IA

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China advirtió que las acciones de las Fuerzas Armadas de Japón en el mar y en el aire constituyen una amenaza para su seguridad nacional. Pekín aseguró que los acercamientos de aviones de combate nipones están destinados a 'reconocimientos cercanos y hostigamiento'.

"China no acepta la llamada gestión de este asunto por parte de Japón, la ha rechazado de plano en el acto y ha presentado a su vez gestiones de réplica tanto en Pekín como en Tokio", expuso la Cancillería, que señaló que la intención de su país vecino es engañar a la comunidad internacional. Así, continúan las tensiones entre ambos países en el contexto de un potencial conflicto en Taiwán.

Aumenta las tensiones entre China y Japón

El 6 de diciembre, el titular del Ministerio de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, informó que aviones de combate chinos Shenyang J-15 dirigieron sus radares de control de fuego hacia cazas japoneses F-15 en aguas internacionales, al sureste de la isla de Okinawa. Este hecho se produjo en dos incidentes distintos ocurridos el sábado.

"Excedió el alcance necesario para un vuelo seguro de las aeronaves y constituye un acto peligroso", comentó el ministro japonés en rechazo a las acciones de los pilotos chinos. La Armada del Ejército Popular de Liberación de China calificó la respuesta del gobierno nipón como 'propaganda'.

El portavoz de la Armada, el coronel Wang Xuemeng, exigió a su país vecino que detenga de inmediato su campaña de difamación y que modere sus acciones en la zona. Según Pekín, los aviones japoneses se acercaron en varias ocasiones a un área donde se realizaban ejercicios de vuelo. Por tanto, interrumpieron el entrenamiento y comprometieron la seguridad aérea.

Taiwán como detonador de las tensiones entre Pekín y Tokio

En noviembre, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmó que Tokio tomaría medidas en respuesta al despliegue de fuerzas militares chinas en Taiwán. En consecuencia, Pekín lanzó críticas y advertencias. Por ejemplo, anunció la imposición de sanciones, la suspensión de vínculos económicos, diplomáticos y militares, así como restricciones comerciales.

En particular, Takaichi ha marcado un hito al convertirse en la primera líder japonesa en décadas en relacionar abiertamente una posible crisis en el estrecho de Taiwán con el eventual envío de tropas niponas. A diferencia de sus predecesores, quienes han mantenido una postura cautelosa, la representante del Partido Liberal Democrático sostuvo que la situación en la isla de Formosa representa 'una amenaza a la supervivencia' de Tokio.

