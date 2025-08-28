HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute
Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     
Sociedad

Repartidor abandona cachorra de dos meses lanzándola por las rejas de una veterinaria en Ate

El abandono de una cachorra de dos meses en Ate Vitarte ha suscitado rechazo ciudadano y reavivado el debate sobre la aplicación de la Ley N.º 30407, que sanciona el maltrato animal con penas de hasta ocho años de prisión.

En Ate, un hombre abandonó a una cachorra de dos meses arrojándola por las rejas de una veterinaria
En Ate, un hombre abandonó a una cachorra de dos meses arrojándola por las rejas de una veterinaria | Foto: Composición LR/ ATV/ X

En las últimas horas, se ha difundido un video en el que se observa a un repartidor de delivery abandonar a una cachorra de apenas dos meses de edad. En las imágenes, captadas por las cámaras de seguridad de un establecimiento veterinario, se aprecia cómo el sujeto llega al lugar con el animal oculto en su mochila y, en cuestión de segundos, lo deja como si se tratara de un simple paquete. Sin mostrar remordimiento, extrae a la perrita y la introduce por una rejilla metálica a más de un metro de altura, para luego marcharse sin mirar atrás.

El abandono ocurrió en el local Vid Veterinaria San Martín, la noche del miércoles 27 de agosto. La secuencia muestra al repartidor deteniéndose frente al negocio, observando a su alrededor y, tras unos segundos de duda, decidiendo dejar al indefenso animal. La cachorra cayó desde una altura considerable, golpeándose contra el suelo y mostrando signos de desorientación mientras intentaba ponerse de pie. En ese momento, el personal de la clínica estaba ocupado y no se percató de lo ocurrido, lo que generó aún más indignación entre quienes visualizaron el video en redes sociales.

PUEDES VER: Ladrones se hicieron pasar como censistas para robar S/100.000 en una tienda en Cajamarca: cámaras grabaron todo

lr.pe

El abandono de una cachorra de dos meses en Ate generó indignación en redes sociales

El caso se viralizó rápidamente y provocó un profundo rechazo en la opinión pública, pues evidenció una vez más la falta de responsabilidad en la tenencia de animales y la crueldad con la que aún son tratados. La corta edad del cachorro, sumada a la frialdad con que el repartidor actuó, hizo que el hecho se convirtiera en símbolo de la indiferencia hacia los más vulnerables. “Estamos un poco tristes porque prácticamente lo tiró por las rejas de la veterinaria, y eso está mal”, declaró uno de los veterinarios a cargo a ATV Noticias.

Afortunadamente, al descubrir la presencia del animal, los médicos veterinarios le brindaron atención inmediata. Tras un chequeo, confirmaron que la perrita se encontraba estable, sin lesiones graves, y procedieron a desparasitarla, bañarla y brindarle los cuidados básicos para prepararla para la adopción. Fue bautizada como “Mia”, una cachorra mestiza de carácter tranquilo y juguetón que, pese al abandono, ahora tiene la oportunidad de encontrar un hogar responsable. La clínica informó que los interesados pueden comunicarse al número oficial del establecimiento para iniciar el proceso de adopción.

PUEDES VER: Alcalde acusado de infidelidad es despojado de sus prendas y castigado a chicotazos en ritual ancestral en Junín

lr.pe

Cachorra abandonada en Ate fue rescatada por veterinarios y ahora busca un hogar mediante adopción

El caso también ha servido como recordatorio de la importancia de la Ley N.º 30407, Ley de Protección y Bienestar Animal, que sanciona los actos de maltrato y abandono en el Perú. La norma contempla penas de hasta tres años de prisión y multas económicas para quienes incurran en estas faltas.

En situaciones donde el maltrato causa la muerte del animal, la pena puede llegar a cinco años de cárcel y, en los casos más graves, hasta ocho. Además, incluye la inhabilitación para volver a tener animales domésticos. Con este gesto de la veterinaria, se espera que la cachorrita pueda encontrar pronto un hogar.

Notas relacionadas
Joven pide ayuda a alcalde de Ate para sus estudios, pero nota su celular de alta gama: “No me loquees”

Joven pide ayuda a alcalde de Ate para sus estudios, pero nota su celular de alta gama: “No me loquees”

LEER MÁS
Alcalde de Ate anuncia que alquilará el Play Land Park de San Juan de Lurigancho para sus seguidores: “Totalmente gratis”

Alcalde de Ate anuncia que alquilará el Play Land Park de San Juan de Lurigancho para sus seguidores: “Totalmente gratis”

LEER MÁS
Franco Vidal ofrece S/2.000 de recompensa a la persona que le devuelva sus lentes Cartier: “Fue un regalo de mi padre”

Franco Vidal ofrece S/2.000 de recompensa a la persona que le devuelva sus lentes Cartier: “Fue un regalo de mi padre”

LEER MÁS
La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

LEER MÁS
Joven madre desaparecida tras ser retenida por un desconocido en Piura es hallada en Colombia luego de dos semanas

Joven madre desaparecida tras ser retenida por un desconocido en Piura es hallada en Colombia luego de dos semanas

LEER MÁS
Gobierno peruano aprueba extradición de Erick Moreno, el 'Monstruo', sin conocer su ubicación

Gobierno peruano aprueba extradición de Erick Moreno, el 'Monstruo', sin conocer su ubicación

LEER MÁS
Ciberdelincuentes intentan robar fondos de cuenta bancaria de la Municipalidad de Lima

Ciberdelincuentes intentan robar fondos de cuenta bancaria de la Municipalidad de Lima

LEER MÁS
Extorsionador se lesiona la mano tras detonar explosivo antes de tiempo en farmacia de Comas

Extorsionador se lesiona la mano tras detonar explosivo antes de tiempo en farmacia de Comas

LEER MÁS
Persecución a balazos en Evitamiento: PNP y serenazgo capturan a dos sicarios tras asesinar a chofer en El Agustino

Persecución a balazos en Evitamiento: PNP y serenazgo capturan a dos sicarios tras asesinar a chofer en El Agustino

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Sociedad

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Gobierno aprueba extradición de el 'Monstruo' desde Paraguay, pese a no haber sido localizado por Interpol

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota