Repartidor abandona cachorra de dos meses lanzándola por las rejas de una veterinaria en Ate

En las últimas horas, se ha difundido un video en el que se observa a un repartidor de delivery abandonar a una cachorra de apenas dos meses de edad. En las imágenes, captadas por las cámaras de seguridad de un establecimiento veterinario, se aprecia cómo el sujeto llega al lugar con el animal oculto en su mochila y, en cuestión de segundos, lo deja como si se tratara de un simple paquete. Sin mostrar remordimiento, extrae a la perrita y la introduce por una rejilla metálica a más de un metro de altura, para luego marcharse sin mirar atrás.

El abandono ocurrió en el local Vid Veterinaria San Martín, la noche del miércoles 27 de agosto. La secuencia muestra al repartidor deteniéndose frente al negocio, observando a su alrededor y, tras unos segundos de duda, decidiendo dejar al indefenso animal. La cachorra cayó desde una altura considerable, golpeándose contra el suelo y mostrando signos de desorientación mientras intentaba ponerse de pie. En ese momento, el personal de la clínica estaba ocupado y no se percató de lo ocurrido, lo que generó aún más indignación entre quienes visualizaron el video en redes sociales.

El abandono de una cachorra de dos meses en Ate generó indignación en redes sociales

El caso se viralizó rápidamente y provocó un profundo rechazo en la opinión pública, pues evidenció una vez más la falta de responsabilidad en la tenencia de animales y la crueldad con la que aún son tratados. La corta edad del cachorro, sumada a la frialdad con que el repartidor actuó, hizo que el hecho se convirtiera en símbolo de la indiferencia hacia los más vulnerables. “Estamos un poco tristes porque prácticamente lo tiró por las rejas de la veterinaria, y eso está mal”, declaró uno de los veterinarios a cargo a ATV Noticias.

Afortunadamente, al descubrir la presencia del animal, los médicos veterinarios le brindaron atención inmediata. Tras un chequeo, confirmaron que la perrita se encontraba estable, sin lesiones graves, y procedieron a desparasitarla, bañarla y brindarle los cuidados básicos para prepararla para la adopción. Fue bautizada como “Mia”, una cachorra mestiza de carácter tranquilo y juguetón que, pese al abandono, ahora tiene la oportunidad de encontrar un hogar responsable. La clínica informó que los interesados pueden comunicarse al número oficial del establecimiento para iniciar el proceso de adopción.

Cachorra abandonada en Ate fue rescatada por veterinarios y ahora busca un hogar mediante adopción

El caso también ha servido como recordatorio de la importancia de la Ley N.º 30407, Ley de Protección y Bienestar Animal, que sanciona los actos de maltrato y abandono en el Perú. La norma contempla penas de hasta tres años de prisión y multas económicas para quienes incurran en estas faltas.

En situaciones donde el maltrato causa la muerte del animal, la pena puede llegar a cinco años de cárcel y, en los casos más graves, hasta ocho. Además, incluye la inhabilitación para volver a tener animales domésticos. Con este gesto de la veterinaria, se espera que la cachorrita pueda encontrar pronto un hogar.