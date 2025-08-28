El alcalde de Napatí, Nelson Checari Valderrama, fue sometido a la “chalanqueada”, un castigo ancestral aplicado por la comunidad Aoiti tras ser sorprendido en un acto de infidelidad | Foto: Composición LR/ Diario La Selva

Nelson Checari Valderrama, alcalde del centro poblado menor de Napatí, en la provincia de Satipo, en Junín, fue sorprendido en un acto de infidelidad que rápidamente se convirtió en un escándalo local. La denuncia fue realizada por la pareja del intendente, quien llevó el caso ante los sistemas de información y alerta (SIA) de la comunidad 'El Milagro', en Pichanaki. Tras recopilar evidencias, entre ellas un video grabado por el propio alcalde donde confirma la infidelidad, las autoridades comunales decidieron trasladar el caso a la comunidad nativa Aoiti, donde se aplicó la sanción correspondiente.

La comunidad optó por imponerle al burgomaestre una "curación ancestral”, conocida en la zona como 'chalanqueada'. Esta práctica forma parte de las costumbres indígenas y se utiliza como correctivo público contra quienes transgreden las normas de convivencia. El castigo consistió en obligar al alcalde a despojarse de su ropa para ser exhibido semidesnudo ante los comuneros, como señal de vergüenza pública, además de recibir chicotazos con una planta tradicional de la región.

Comuneros de Junín sancionaron al alcalde y a su acompañante por adulterio

De acuerdo con los reportes locales, el castigo se ejecutó en horas de la mañana del lunes y fue presenciado por decenas de comuneros que exigieron respeto a los valores familiares y a las tradiciones. La mujer involucrada, identificada con las iniciales K.A., también fue señalada por su comunidad, ya que, al igual que el alcalde, mantenía compromisos familiares previos. Para los asistentes, el adulterio no solo constituye una falta moral, sino también un atentado contra los principios culturales que rigen la vida comunitaria.

La denuncia inicial fue presentada por K.A., quien había sospechado desde semanas atrás de la infidelidad. Con el apoyo de la SIA, logró confirmar sus sospechas mediante un seguimiento que culminó con la pareja sorprendida en flagrancia con su amante. Tras ser descubiertos, ambos fueron conducidos a la comunidad nativa Aoiti, donde se llevó a cabo la sanción ancestral. Este proceso fue validado por los comuneros, quienes recalcaron que el objetivo del castigo es corregir conductas y preservar la armonía social.

Alcalde pierde confianza en su comunidad debido a la infidelidad

El caso marca un quiebre en la confianza hacia Checari Valderrama, quien antes de asumir la alcaldía de Napatí fue jefe de la comunidad nativa Aoiti. Para muchos habitantes, su accionar representa una falta grave que pone en entredicho su autoridad moral y política. El hecho ha sido comentado ampliamente en las redes sociales debido al accionar por parte de los vecinos de la comunidad con respecto al castigo que le impusieron al alcalde.

La 'chalanqueada', aunque es un método polémico, forma parte del derecho consuetudinario indígena y es reconocida como un mecanismo legítimo de resolución de conflictos. No es un caso aislado: en marzo pasado, en el distrito de Kishuara, región Apurímac, más de 300 pobladores castigaron a su alcalde y a funcionarios municipales vistiéndolos con prendas tradicionales femeninas, obligándolos a desfilar en señal de protesta por priorizar festividades en lugar de atender a damnificados por un huaico.