HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay
El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     
Sociedad

Alcalde acusado de infidelidad es despojado de sus prendas y castigado a chicotazos en ritual ancestral en Junín

El alcalde de Napatí, Nelson Checari Valderrama, fue sancionado con una 'chalanqueada' tras ser sorprendido en un acto de infidelidad en el Departamento de Junín.

El alcalde de Napatí, Nelson Checari Valderrama, fue sometido a la “chalanqueada”, un castigo ancestral aplicado por la comunidad Aoiti tras ser sorprendido en un acto de infidelidad
El alcalde de Napatí, Nelson Checari Valderrama, fue sometido a la “chalanqueada”, un castigo ancestral aplicado por la comunidad Aoiti tras ser sorprendido en un acto de infidelidad | Foto: Composición LR/ Diario La Selva

Nelson Checari Valderrama, alcalde del centro poblado menor de Napatí, en la provincia de Satipo, en Junín, fue sorprendido en un acto de infidelidad que rápidamente se convirtió en un escándalo local. La denuncia fue realizada por la pareja del intendente, quien llevó el caso ante los sistemas de información y alerta (SIA) de la comunidad 'El Milagro', en Pichanaki. Tras recopilar evidencias, entre ellas un video grabado por el propio alcalde donde confirma la infidelidad, las autoridades comunales decidieron trasladar el caso a la comunidad nativa Aoiti, donde se aplicó la sanción correspondiente.

La comunidad optó por imponerle al burgomaestre una "curación ancestral”, conocida en la zona como 'chalanqueada'. Esta práctica forma parte de las costumbres indígenas y se utiliza como correctivo público contra quienes transgreden las normas de convivencia. El castigo consistió en obligar al alcalde a despojarse de su ropa para ser exhibido semidesnudo ante los comuneros, como señal de vergüenza pública, además de recibir chicotazos con una planta tradicional de la región.

PUEDES VER: Gobierno aprueba extradición de el 'Monstruo' desde Paraguay, pese a no haber sido localizado por Interpol

lr.pe

Comuneros de Junín sancionaron al alcalde y a su acompañante por adulterio

De acuerdo con los reportes locales, el castigo se ejecutó en horas de la mañana del lunes y fue presenciado por decenas de comuneros que exigieron respeto a los valores familiares y a las tradiciones. La mujer involucrada, identificada con las iniciales K.A., también fue señalada por su comunidad, ya que, al igual que el alcalde, mantenía compromisos familiares previos. Para los asistentes, el adulterio no solo constituye una falta moral, sino también un atentado contra los principios culturales que rigen la vida comunitaria.

La denuncia inicial fue presentada por K.A., quien había sospechado desde semanas atrás de la infidelidad. Con el apoyo de la SIA, logró confirmar sus sospechas mediante un seguimiento que culminó con la pareja sorprendida en flagrancia con su amante. Tras ser descubiertos, ambos fueron conducidos a la comunidad nativa Aoiti, donde se llevó a cabo la sanción ancestral. Este proceso fue validado por los comuneros, quienes recalcaron que el objetivo del castigo es corregir conductas y preservar la armonía social.

PUEDES VER: La historia del profesor peruano que creo 'Kipi', el primer robot quechua hablante que enseña en comunidades rurales

lr.pe

Alcalde pierde confianza en su comunidad debido a la infidelidad

El caso marca un quiebre en la confianza hacia Checari Valderrama, quien antes de asumir la alcaldía de Napatí fue jefe de la comunidad nativa Aoiti. Para muchos habitantes, su accionar representa una falta grave que pone en entredicho su autoridad moral y política. El hecho ha sido comentado ampliamente en las redes sociales debido al accionar por parte de los vecinos de la comunidad con respecto al castigo que le impusieron al alcalde.

La 'chalanqueada', aunque es un método polémico, forma parte del derecho consuetudinario indígena y es reconocida como un mecanismo legítimo de resolución de conflictos. No es un caso aislado: en marzo pasado, en el distrito de Kishuara, región Apurímac, más de 300 pobladores castigaron a su alcalde y a funcionarios municipales vistiéndolos con prendas tradicionales femeninas, obligándolos a desfilar en señal de protesta por priorizar festividades en lugar de atender a damnificados por un huaico.

Notas relacionadas
Sujeto pagó S/20.000 a 4 criminales por matar a su expareja e hija: PNP capturó al autor material tras 15 años en Junín

Sujeto pagó S/20.000 a 4 criminales por matar a su expareja e hija: PNP capturó al autor material tras 15 años en Junín

LEER MÁS
Cuatro homicidios en las últimas 24 horas

Cuatro homicidios en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Aparentaba ser pastor evangélico para captar menores en Junín: 11 mujeres fueron rescatadas de red de explotación sexual

Aparentaba ser pastor evangélico para captar menores en Junín: 11 mujeres fueron rescatadas de red de explotación sexual

LEER MÁS
La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gobierno peruano aprueba extradición de Erick Moreno, el 'Monstruo', sin conocer su ubicación

Gobierno peruano aprueba extradición de Erick Moreno, el 'Monstruo', sin conocer su ubicación

LEER MÁS
Sheyla Gutiérrez: Jossimar Cabrera, su esposo y principal sospechoso de su muerte, se entregó a la policía

Sheyla Gutiérrez: Jossimar Cabrera, su esposo y principal sospechoso de su muerte, se entregó a la policía

LEER MÁS
Comas: Niña de 6 años muere tras caer del piso 16 en condominio en El Retablo

Comas: Niña de 6 años muere tras caer del piso 16 en condominio en El Retablo

LEER MÁS
Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

LEER MÁS
Joven deja a su perrito en spa de Santa Anita y termina enfermo de gripe por largo tiempo mojado durante baño

Joven deja a su perrito en spa de Santa Anita y termina enfermo de gripe por largo tiempo mojado durante baño

LEER MÁS
Extorsionador se lesiona la mano tras detonar explosivo antes de tiempo en farmacia de Comas

Extorsionador se lesiona la mano tras detonar explosivo antes de tiempo en farmacia de Comas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Sociedad

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Gobierno aprueba extradición de el 'Monstruo' desde Paraguay, pese a no haber sido localizado por Interpol

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota